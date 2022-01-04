Рим, 14 июля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Защитник миланского «Интера» Жуан Жезус отправился на год в римский клуб «Рома», сообщает официальный сайт римской команды.

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Бразильский защитник уже прибыл в расположение «Ромы» и встретился с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Подробности сделки «Интера» с римлянами пока не сообщаются. По информации СМИ, Спаллетти будет выступать в «Роме» на правах аренды на один сезон, причем у римлян будет право выкупа игрока за € 10 млн.

Ранее сообщалось, что на Жезуса, кроме «Ромы», претендовал московский «Спартак».

В минувшем сезоне 25-летний Жуан Жезус выступил в составе «Интера» в 19 матчах серии, А на позиции центрального защитника.