Алма-Ата, Казахстан, 4 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В казахстанской Алма-Ате, где проходят акции протеста против повышения цен на газ, наблюдаются проблемы с работой мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом 4 января сообщает агентство «Sputnik Казахстан».

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

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Также, по данным издания, есть проблемы в работе мобильного интернета, периодически пропадает и мобильная связь.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в столице Казахстана Нур-Султане сейчас спокойная. В районе, где расположена резиденция главы государства и основные министерства, скоплений людей не наблюдается.

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