Лондон, 4 января, 2022, 20:28 — ИА Регнум. В Великобритании за последние сутки выявили более 218 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 января свидетельствуют данные британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 218 724 тыс. человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 13 641 520.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 48 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 148 941.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ученые Ливерпульского университета пришли к выводу, что штамм коронавируса «Омикрон» является более заразным, однако его клинические последствия менее опасны по сравнению с другими разновидностями вируса.