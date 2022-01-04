Париж, 4 января, 2022, 20:24 — ИА Регнум. 22-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 4 января сообщила пресс-служба парижского клуба.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Пари Сен-Жермен» 14 июля 2021 года из «Милана» на правах свободного агента. Текущее соглашение воспитанника «россонери» с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма сыграл в одиннадцати матчах за «Пари Сен-Жермен» в рамках Лиги 1 и Лиги Чемпионов УЕФА, в которых пропустил девять мячей. В четырех из этих одиннадцати игр итальянцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и еще три футболиста «Пари Сен-Жермен» также заболели коронавирусом.