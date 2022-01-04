Нур-Султан, , 20:22 — REGNUM Обстановка в столице Казахстана Нур-Султане сейчас спокойная. В районе, где расположена резиденция главы государства и основные министерства, скоплений людей не наблюдается.

Нур-Султан Иван Шилов © ИА REGNUM

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На левом берегу реки Ишим, где расположена резиденция президента и Дом министерств, также сохраняется спокойная обстановка, какого-либо скопления людей не наблюдается, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в восьми областях Казахстана проходят протесты против повышения цен на топливный газ.

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