Москва, 4 января, 2022, 20:20 — ИА Регнум. 4 января в России наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает сайт Downdetector, отслеживающий информацию о функционировании популярных интернет-ресурсов.

Saymandigital.com Telegram

Подавляющее число жалоб поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В основном речь шла о трудностях при пользовании приложением и при подключении к серверу.

У некоторых пользователей также возникли проблемы с отправкой сообщений.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря масштабный сбой ощутили на себе в ряде стран пользователи онлайн-сервисов, принадлежащих американской компании Amazon.