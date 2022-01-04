Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Пользователи Telegram по всему миру сообщают, что в работе мессенджера наблюдаются сбои, передает 4 января Downdetector.

45% пользователей пожаловались на проблемы в работе приложения, 15% — испытывают трудности при отправке сообщений, еще 40% — сообщили о неполадках с подключением.

Напомним, 4 октября произошел масштабный сбой в работе сервисов Facebook, в т.ч. WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram — мессенджер и соцсети не работали около 6 часов.

Проблемы были замечены и в TikTok, и в «ВКонтакте».