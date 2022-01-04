Ливерпуль, Великобритания, , 20:16 — REGNUM 4 января на официальном сайте «Эвертона» объявили о трансфере 20-летнего флангового защитника «Глазго Рейнджерс» и сборной Шотландии Натана Паттерсона. «Ириски» заплатили шотландскому клубу 14 миллионов евро за переход футболиста.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес Www.nufc.co.uk

Соглашение 20-летнего крайнего защитника с «Эвертоном» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В текущем сезоне шотландского Премьершипа 2021/22 Натан Паттерсон принял участие в шести турах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Хайбернианом». В составе «Глазго Рейнджерс» Паттерсон стал победителем внутреннего чемпионата в сезоне 2020/21.

8 января в матче третьего раунда Кубка Англии «Эвертон» сыграет с «Халл Сити». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.