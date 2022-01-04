Актау, Казахстан, , 20:10 — REGNUM В казахстанском Актау протестующие отказались уходить с улицы, несмотря на решение правительства снизить цены на сжиженный газ в два раза, потребовав встречи с Касым-Жомартом Токаевым, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее к протестующим вышли вице-премьер республики Ералы Тугжанов и глава Мангистауской области Нурлан Ногаев. Они пообещали, что власти снизят цены на газ в регионе до 50 тенге за литр газа вместо 120 тенге.

Однако протестующие отказываются расходиться. Среди их требований — встреча с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, демонстранты начали разворачивать палатки.