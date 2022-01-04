Киев, , 20:10 — REGNUM Результатов борьбы с коррупцией на Украине уже на протяжении десяток лет нет, хотя на содержание антикоррупционных структур из госбюджета выделяется миллиарды гривен. Об этом сообщил депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24».

Вадим Рабинович Zagittya.com.ua

«Вы знаете, сколько мы (власти Украины) тратим бюджетных денег на содержание всех антикоррупционный структур? Больше 10 млрд! — отметил депутат. — А знаете, сколько бюджет получил от борьбы с коррупцией? Всего 200 тысяч гривен».

Рабинович добавил, что он уже подал на рассмотрение парламента Украины законопроект, «побеждающий на корню коррупцию».

«Партия, победившая на выборах, формирует экономический блок власти, оппозиция — силовые структуру, — сказал сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». — Всё! На этом коррупция в стране заканчивается моментально».

Как передавало ИА REGNUM, 4 января бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что политическая команда, приведенная ко власти президентом Украины Владимиром Зеленским, вызывает «стыд за нацию» у украинцев и усталость у всего мирового сообщества.