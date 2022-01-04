Лондон, 4 января, 2022, 20:09 — ИА Регнум. 4 января итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что лондонский «Арсенал» готов предложить «Фиорентине» 55 миллионов евро и Лукаса Торрейру за 21-летнего таранного форварда сборной Сербии Душана Влаховича.

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что Душан Влахович отклонил предложение «Фиорентины» подписать новое соглашение. Сербский нападающий требует кратного увеличения заработной платы.

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в 21-м матче за клуб из Флоренции во всех турнирах, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячам и двумя результативными передачами.

За последний год трансферная стоимость футболиста выросла более, чем в четыре раза, и на данный момент составляет 70 миллионов евро (transfermarkt).