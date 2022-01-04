Екатеринбург, 4 января, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ушёл из жизни бывший главный кремлёвский повар Виктор Беляев. Об этом пишут его коллеги в соцсетях.

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Как отметил у себя в Facebook глава свердловской областной Ассоциации кулинаров и рестораторов Олег Пономарёв, смерть наступила утром 4 января. Причины случившегося не названы.

По данным Е1.ru, Беляев отмечал на Урале Новый год.

Добавим, Виктор Беляев являлся президентом Национальной Ассоциации Кулинаров. А 30 лет он проработал в Кремле, где прошёл путь от повара до руководителя комбината питания «Кремлевский».