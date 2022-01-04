Милан, Италия, , 19:59 — REGNUM 4 января спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио опроверг информацию о том, что «нерадзурри» заинтересованы в подписании 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это не является правдой. Миранчук не входит в наши планы», — цитирует Аузило издание Sport24.

Ранее сообщалось, что на Алексея Миранчука также претендует «Дженоа». В подписании российского футболиста заинтересован главный тренер генуэзской команды Андрей Шевченко.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в двенадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал две передачи, ставшие результативными.