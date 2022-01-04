Кишинёв, 4 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Высший совет безопасности Молдавии в срочном порядке обсудил ситуацию в энергетическом секторе республики, сообщили 4 января в пресс-службе администрации президента страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала сегодня Высший совет безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совете безопасности обсуждалась «ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 января в Молдавии Национальное агентство по регулированию в энергетике установило новые предельные цены на топливо для автомобилей. 95-й бензин повышается сразу на 60 банов (примерно, на 2,5 руб.), до 21,30 лея (около 90 руб.) за литр. Цена на дизтопливо поднята на 31 бан и составит 17,73 лея за литр.

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