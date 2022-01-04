Москва, 4 января 2022, 19:39 — REGNUM Россия в феврале 2022 года восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+.
Новак подчеркнул, что Россия в ноябре 2021 года выполнила сделку на 97%.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 4 января, страны ОПЕК+ приняли решение сохранить текущую стратегию альянса, увеличив добычу нефти в феврале на 400 тыс. баррелей в сутки.
Читайте также: ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу нефти в феврале