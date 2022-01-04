Москва, 4 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Россия в феврале 2022 года восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+.

Kremlin.ru Александр Новак

«В феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак подчеркнул, что Россия в ноябре 2021 года выполнила сделку на 97%.

«Как и ранее мы на 100% практически исполняем свои обязательства», — заключил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 4 января, страны ОПЕК+ приняли решение сохранить текущую стратегию альянса, увеличив добычу нефти в феврале на 400 тыс. баррелей в сутки.

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