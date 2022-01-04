Барселона, Испания, , 19:39 — REGNUM 4 сентября издание TMW сообщило, что 28-летний французский центральный защитник Самуэль Умтити, выступающий за каталонскую «Барселону», отклонил предложение турецкого «Фенербахче».

Самюэль Умтити

Самуэль Умтити хочет продолжить карьеру в клубе, который выступает в Лиге Чемпионов УЕФА. Все предложения от клубов не из ЛЧ французский защитник намерен отклонять.

В текущем сезоне Самуэль Умтити принял участие лишь в одном матче за «сине-гранатовых» с «Осасуной» (2:2), в котором получил желтую карточку.

Самуэль Умтити перешел в «Барселону» 15 июля 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет лишь 2 миллиона евро.