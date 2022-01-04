СК РФ возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Подмосковье
Красногорск, 4 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. По факту гибели в результате пожара трёх человек (двух мужчин и женщины) в городском округе Красногорск Московской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по региону.
ЧП произошло 4 января в одной из квартир в многоквартирном доме в пос. Светлые горы.
«В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех человек… — говорится в сообщении. — В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия».
Как передавало ИА REGNUM, 4 января представитель экстренных служб сообщил, что в городском округе Красногорск Московской области в результате пожара в одном из жилых домов погибли три человека.
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