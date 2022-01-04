Красногорск, 4 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. По факту гибели в результате пожара трёх человек (двух мужчин и женщины) в городском округе Красногорск Московской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

ЧП произошло 4 января в одной из квартир в многоквартирном доме в пос. Светлые горы.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех человек… — говорится в сообщении. — В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия».

Как передавало ИА REGNUM, 4 января представитель экстренных служб сообщил, что в городском округе Красногорск Московской области в результате пожара в одном из жилых домов погибли три человека.

Читайте также: В Московской области при пожаре в жилом доме погибли три человека