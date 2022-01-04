Москва, 4 января, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Обороноспособность Сербии в последние лет двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Так Захарова прокомментировала слова представителя НАТО, американского адмирала Роберта Берка из интервью сербской газете «Курир», которое он дал в ходе визита в Белград. Берк сказал, что «альянс поддерживает проводимые Сербией реформы с целью укрепления обороноспособности страны».

Захарова напомнила Берку, что «по странному стечению обстоятельств, все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в НАТО».

«Если Берк знает историю, то своим заявлением он приветствует поставки Россией Сербии вооружений (например, противотанковых комплексов «Корнет») и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах. Хуже, но привычнее, если не знает», — отметила Мария Захарова.

Напомним, что ранее сербская армия получила от России противотанковые комплексы «Корнет». Президент Сербии АлександрВучич заявил, что эти комплексы являются «наверное, лучшим противотанковым оружием» в мире. При этом он подчеркнул, что речь идет об оборонительном вооружении.