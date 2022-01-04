Таллин, , 19:30 — REGNUM Депутат парламента Эстонии от правящей коалиции Оудекки Лооне потребовала от главы минобороны страны прекратить провокации против России.

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"Господин министр обороны, пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши бюрократы не предпринимали шагов, которые наносят серьезный ущерб дипломатическим позициям Эстонии!» — пишет Лооне в Facebook.

Она добавила, что Эстония не имеет права нарушать Минские договоренности и поставлять вооружение Украине:

«Складывается впечатление, что часть сотрудников минобороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с РФ. … Тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны — Эстония является мелким злобным провокатором», — написала она.

Ранее минобороны Эстонии сообщило о планах поставить Javelin и гаубицы на Украину.