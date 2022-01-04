Москва, , 19:25 — REGNUM 5 января в Москве ожидаются сильные осадки. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

Снег в городе Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, маршрут частного циклона по имени «Аннет» пройдет через Центральную Россию в ближайшее время. В столице РФ небольшие осадки ожидаются в темное время суток и продолжатся утром

«С 09:00 (мск) до 11:00 часов снег станет постепенно усиливаться… — отметил он. — В период с полудня до 15:00 снегопад будет валить с максимальной интенсивностью».

Тишковец добавил, что в Москве до 18:00 мск будет идти плотный снег, после чего ненастье примет незначительный и очаговый характер. По его словам, в столице за предстоящий световой день выпадет около 20% месячной нормы снега.