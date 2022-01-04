Бейрут, , 19:21 — REGNUM Критика Саудовской Аравии со стороны лидера организации «Хезболла», поддерживаемой Ираном, не отвечает национальным интересам Ливана и не отражает официальную позицию страны. Об этом заявил премьер-министр Наджиб Микати, передает Reuters.

Саудовская Аравия и ряд других государств Персидского залива отозвали послов и выслали ливанских посланников в октябре — ноябре 2021 г. из-за слов министра информации относительно участия Саудовской Аравии и ОАЭ в войне в Йемене. Позже королевство пояснило, что страну беспокоит доминирование «Хезболлы» в политике ливанского государства, пишет ИА Красная Весна.

3 января лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла обвинил короля Саудовской Аравии в терроризме.

После этого Микати поспешил ответить заявлением, дистанцировавшись от позиции лидера «Хезболлы». Он подчеркнул, что то, что заявил Насралла «не представляет позицию правительства Ливана и большинства ливанцев».

Ранее Саудовская Аравия призвала Ливан положить конец влиянию «Хезболлы» на государство.