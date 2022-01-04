Кабул, 4 января, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи опроверг сообщения о перестрелке на границе с Туркменией. Об этом Балхи написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Сообщения о перестрелке на афгано-туркменской границе не соответствуют действительности», — написал он.

Между Афганистаном и соседней Туркменией «нет проблем, Кабул стремится к конструктивным и позитивным отношениям со всеми странами мира, добавил Абдул Кахар Балхи.

Напомним, ранее источники «8 Собх» сообщили о столкновениях между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и туркменскими войсками в уезде Хамьябпровинции Джаузджан.

Читайте также: Боевики устроили перестрелку с туркменскими пограничниками