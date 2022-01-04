Москва, , 19:09 — REGNUM Российское дипведомство на предстоящем 12 января в Брюсселе заседании Совета Россия — НАТО будет представлять заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Об этом он сам заявил ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

«Делегация состоит из представителей МИД и военных, — сказал Грушко. — Мидовскую часть я буду возглавлять».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2020 г. генсек НАТО Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие контакты с РФ.