Москва, , 18:57 — REGNUM В России не регистрировали штамм коронавируса B.1.640.2, который был обнаружен во Франции, заявили 4 января в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор Rospotrebnadzor.ru

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (Франция) обнаружили новый штамм коронавируса.

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