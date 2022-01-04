Киев, 4 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 1 746 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 678 088.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 135 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 96 436.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 1,8 тыс. носителей SARS-CoV-2.