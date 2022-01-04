Мадрид, , 18:50 — REGNUM 3 января интернет-портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего 19-го тура испанской Примеры сезона 2021/22.

Жерар Пике Zimbio.com

Символическая сборная 19-го тура от WhoScored:

Голкипер: Эдгар Бадиа («Эльче», 8.0)

Защитники: Хави Галан («Сельта», 8.4), Пау Торрес («Вильярреал», 8.1), Жерар Пике («Барселона», 8.2), Оскар Де Маркос («Атлетик», 8.1).

Полузащитники: Жоффрей Кондогбья («Атлетико», 8.4), Ману Тригерос («Вильярреал», 8.7), Тома Лемар («Атлетико», 7.6), Самуэл Чуквуэзе («Вильярреал», 8.2).

Нападающие: Жерар Морено («Вильярреал», 9.7), Ойан Сансет («Атлетик», 9.6).

Самую высокую оценку (9.7) получил 29-летний форвард «Вильярреала» и сборной Испании Жерар Морено, отметившийся двумя забитыми мячами в поединке с «Леванте» (5:0).