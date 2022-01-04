Анкара, , 18:48 — REGNUM Избавить жителей Турции от бремени волатильности на валютном рынке и искусственного завышения цен решительно настроено правительство страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Реджеп Тайип Эрдоган Recep Tayyip Erdoğan

«Благодаря обнародованному (в декабре 2021 года) пакету экономических мер, нам (властям Турции) удалось сдержать колебания в курсах валют, — отметил глава государства. — Надеемся, что также в кратчайшие сроки нам удастся взять под контроль и инфляцию, и тогда страна выйдет из ситуации, которой она не заслуживает».

Как передавало ИА REGNUM, 3 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны заявил, что правительство Турции представит на рассмотрение парламента страны законопроект, предусматривающий поддержку министерством казначейства и финансов турецкой лиры и снижение корпоративного налога на один пункт.