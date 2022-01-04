Кызылорда, Казахстан, , 18:47 — REGNUM В Казахстане сотрудники полиции начали задержания протестующих в городе Кызылорда, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.

Задержание Politros.com

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В Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам, что вызвало многочисленные протесты по всей стране.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вышедших на улицы для участия в акциях протеста соотечественников не поддаваться призывам деструктивных лиц, которые заинтересованы в подрыве стабильности и единства общества.