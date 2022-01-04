Лондон, , 18:42 — REGNUM 3 января после завершения последних матчей 21-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков. Самым ценным игроком с оценкой 8,8 был признан аргентинский полузащитник «Брайтона» Алексис МакАллистер.

Матео Ковачич Chelseafc.com

2 января в матче против «Эвертона» Алексис МакАллистер забил два мяча в ворота Джордана Пикфорда. Всего в текущем сезоне на счету аргентинца четыре гола и три результативные передачи.

Помимо МакАллистера, в символическую сборную 21-го тура АПЛ вошли Уго Льорис («Тоттенхэм» 7,6), Тайрик Митчелл («Кристал Пэлас» 7,2), Дэвинсон Санчес («Тоттенхэм» 7,9), Дэн Бюрн («Брайтон» 8.0), Владимир Цоуфал («Вест Хэм» 7,5), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон» 8,4), Матео Ковачич («Челси» 8,6), Энтони Гордон («Эвертон» 8,7), Майкл Антонио («Вест Хэм» 7,8) и Нил Мопе («Брайтон» 7,9).