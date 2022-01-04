Киев, , 18:40 — REGNUM Разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят учения по стрельбе у границы с Крымом, сообщило 4 января командование Объединенных сил ВСУ.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что украинские разведчики «тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии».

«После выдвижения на огневой рубеж бойцы передвигаются на поле боя разными способами, прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку местности и действий противника», — говорится в сообщении командования в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2021 года ВСУ провели учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений около границы с полуостровом Крым.

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