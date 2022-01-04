Киев, 4 января 2022, 18:40 — REGNUM Разведчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводят учения по стрельбе у границы с Крымом, сообщило 4 января командование Объединенных сил ВСУ.
Отмечается, что украинские разведчики «тренируются давать отпор врагу на близком расстоянии».
Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2021 года ВСУ провели учения с привлечением противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений около границы с полуостровом Крым.
Читайте также: ВСУ начали противотанковые учения на границе с Крымом