Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM В Ленинградской области за первые четыре дня 2022 года в пожарах погибли семь человек. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

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Следственное управление СК России по Ленинградской области обращает внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности.

Так, 1 января после тушения пожара в частном доме, расположенном в деревне Новая Усткапша Тихвинского района, обнаружено тело 71-летнего мужчины. В этот же день, в частном доме в деревне Комаровка Кингисеппского района обнаружено тело 62-летнего мужчины. А в нежилом помещении на территории базы отдыха в районе деревни Яблоневка Приозерского района обнаружено тело 51-летней женщины.

2 января после пожара в квартире по улице Школьной поселка Валошово Лужского района Ленинградской области обнаружено тело 49-летнего мужчины. 3 января в СНТ «Врезское» Лужского района Ленинградской области и СНТ «Содружество» в Приозерском районе после пожара в частных домах обнаружены тела 68-летней и 42-летней женщин. 4 января после тушения пожара в технической пристройке пилорамы в деревне Виркино обнаружено тело 67-летнего мужчины.

«Основными причинами возникновения пожаров стали: небрежное обращение с огнем, неисправное печное оборудование, неисправность электрической проводки. По всем указанным фактам следственным органом проводятся доследственные проверки», — уточнили в ведомстве.