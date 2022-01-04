Минск, 4 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Общее число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 675 и достигло 702 374. Об этом БЕЛТА сообщили 4 января в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 702 374 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 5638.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 695 651 человек и что всего в стране было проведено 11 086 729 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 500 носителей SARS-CoV-2.