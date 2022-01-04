Дакар, , 18:34 — REGNUM Первый камень в знак старта строительства глубоководного порта стоимостью $1,13 млрд заложил президент Сенегала Маки Салл, сообщает Reuters.

На церемонии открытия присутствовали президент Республики Сенегал Макки Салл и председатель группы и гендиректор DP World Султан Ахмед бин Сулайем, а также члены правительства страны, передает ИА Красная Весна.

«Развитие современной качественной портовой инфраструктуры жизненно важно для экономического развития. Порт Ндаяне будет располагать современной портовой инфраструктурой, которая укрепит позиции страны как крупного торгового центра и ворот в Западной Африке», — отметил Маки Салл.

Первая фаза строительства будет включать 840 м причала и 5-километровый морской канал, предназначенный для обслуживания 366-метровых судов.

Во второй фазе достроится еще 410 м контейнерной пристани, где будет производиться дноуглубление для обслуживания 400-метровых судов.