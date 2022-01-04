Москва, , 18:34 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 4 января свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 18:31 мск в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано девять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр РФ продлил «желтый» (погода потенциально опасна) уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.