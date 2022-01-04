Москва, 4 января, 2022, 18:32 — ИА Регнум. 24-летний парагвайский фланговый нападающий Хесус Медина в ближайшее время пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с московским ЦСКА. Об этом 4 января сообщило издание «Чемпионат».

ЦСКА

Ранее сообщалось, что «красно-синие» готовы платить Медине 650 тысяч евро за сезон. Контракт будет рассчитан на три года до конца сезона 2024/25.

Последние четыре года Медина выступал за «Нью-Йорк Сити». 1 января 2022 года парагваец покинул клуб МЛС на правах свободного агента. Всего в составе «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина принял участие в 98-ми турах чемпионата США, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 9-ю результативными передачами.