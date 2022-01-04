Могадишо, , 18:27 — REGNUM Желание завершить парламентские выборы в стране как можно скорее выразил премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робл, сообщает Anadolu.

«Мы стремимся завершить выборы как можно скорее», — сказал Робл, передает ИА Красная Весна.

Объявление сделано поле того, как Робл и члены его партии «Национального консультативного совета страны» встретились с представителями международного сообщества в Могадишо, чтобы ускорить процесс проведения выборов.

Официальный представитель правительства Сомали Мохамед Ибрагим Моалимуу сказал, что НКС провела встречу с членами международного сообщества, чтобы выслушать их опасения и рекомендации по ситуации в стране и организации проведения выборов. Он добавил, что международное сообщество выразило свою поддержку партии.

Сомали находится на пике политической борьбы за власть в стране после того, как избирательная комиссия сместила председателя, а президент страны издал указ, который приостановил полномочия премьер-министра. В ответ Робл отказался выполнять указ президента и приказал военному командованию страны подчиняться его приказам.