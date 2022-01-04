Милан, Италия, 4 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. 25-летний голкипер «Аякса» и сборной Камеруна по футболу Андре Онана сегодня, 4 января, прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта с «Интером». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

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Также сообщается, что контракт Онаны с «нерадзурри» вступит в силу летом перед началом сезона 2022/23.

Андре Онана, будучи воспитанником «Барселоны», перешел в амстердамский «Аякс» 14 января 2015 года. Нидерландский клуб заплатил «сине-гранатовыми» 150 тысяч евро за трансфер вратаря.

Последний год камерунский футболист отбывал дисквалификацию за употребление допинга. В текущем сезоне Онана сыграл лишь в двух матчах за «Аякс» во всех турнирах, в которых пропустил один мяч.