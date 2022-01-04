Иерусалим, , 18:23 — REGNUM Израиль готов разрешить гражданам с двойным гражданством — Палестины и США — проезжать транзитом через его территорию. Об этом заявила министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед, сообщает Reuters.

Израиль может пойти на такой шаг в рамках возможного введения безвизового режима с США, передает ИА Красная Весна. Предоставление американцам палестинского происхождения возможности транзита через Израиль «является требованием американцев», отметила Шакед.

В настоящее время палестинцы, как правило, совершают поездки через Иорданию и границу Западного берега, контролируемую Израилем, или через Синайскую пустыню (Египет), которая граничит с Газой.