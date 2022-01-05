12:03 07.01.2022

Новое Обращение Токаева. Главное:

[[[list-17]]]

Цитата @tv360.

В главном городе Алматинской области, куда бандиты стекаются из Алматы, объявили о начале операции по зачистке города от террористов. «В городе начинается антитеррористическая операция! Не выходите из дома! Убедительная просьба находиться на безопасном расстоянии», — оповещают горожан через громкоговорители.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе телеобращения 7 января, что на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.

Эвакуировать граждан Армении из Казахстана пока не планируется. Пострадавших среди них нет. Армянские же миротворцы займутся пока охраной стратегически важных объектов.

Во время произошедших массовых беспорядков Казахстану пришлось иметь дело с иностранными бандитами. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.

Правоохранители в Алма-Ате обстреляли две машины, которые передвигались без государственных номеров. Об этом 7 января сообщает издание Orda.

Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразило обеспокоенность продолжающимися протестами против правительства Казахстана.

Миротворческий контингент стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в Казахстан на непродолжительное время. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.

Властям Казахстана нужно понять, как в стране появилось такое количество боевиков. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев .

Подробности в материале: В Нур-Султане в банкоматах появились наличные

В Нур-Султане (Казахстан) 7 января в банкоматах появились наличные, к ним периодически выстраиваются очереди.

Закупают продукты в большом количестве, но ажиотажа нет. Обстановка спокойная и доброжелательная. Все кассы работают, столпотворения нет. Кроме того, в гипермаркете Small на проспекте Туран можно расплачиваться как наличными, так и банковской картой. О такой возможности покупателей предупреждают по громкой связи.

Алкоголь убрали с прилавков крупных торговых точек в Нур-Султане. Алкогольные отделы ликвидированы в гипермаркетах столицы. Остальные продукты в наличии — крупы, мясо, хлеб, овощи, фрукты. Горожане, пользуясь праздничных выходным днем, отправились за покупками.

Террористы в количестве 20 человек были одеты в камуфляжную форму. В ходе спецоперации правоохранители уничтожили одного нападавшего и одного ранили, сообщает МВД Казахстана.

Сотрудник телеканала Almaty погиб во время погромов. Во вторник, 4 января, во время исполнения служебного долга от ранений скончался сотрудник телеканала Almaty (водитель) Муратхан Базарбаев. Оператор специальной техники Диаскен Байтибаев госпитализирован. Ему ампутировали два пальца на правой руке.

Подробности в материале: Токаев обвинил в подстрекательстве к беспорядкам «забугорных деятелей »

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в ходе телеобращения обвинил «свободные СМИ» и «забугорных деятелей» в подстрекательстве к нарушениям правопорядка в республике.

Аэропорт охраняют казахские военные, а теперь и с подмогой от миротворцев. Сообщения о якобы взятии аэропорта мародёрами или боевиками — фейки. Попытки проникнуть на территорию были, но неудачные.

Требования граждан Казахстана, которые они выдвинули во время мирных протестов, были услышаны, а регионах, где спокойная ситуация режим чрезвычайного положения (ЧП) будет снят. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев .

[…] «Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам».

Байконур до 19 января вводит ограничение на перемещение в городе в ночное время, сообщает администрация.

У Запада нет никаких оснований «проверять законность» ввода войск ОДКБ в Казахстан. Об этом в интервью @SputnikLive заявил зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев . Главное:

Авиакомпания «Белавиа» планирует выполнение рейсов в Нур-Султан с 7 января согласно опубликованному расписанию, сообщили РВНП в пресс-службе перевозчика.

В составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Республику Казахстан направлено 100 военнослужащих Армении. Об этом 7 января сообщает пресс-служба армянского минобороны.

Путин и Пашинян обсудили по телефону обстановку в Казахстане Также лидеры обсудили процесс осуществления совместных шагов в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телеобращении 7 января, что предстоит «разбор полетов» по деятельности силовиков в стране, почему «проспали» спящие ячейки боевиков.

В Алма-Ате к этому часу большинство АЗС закрыты, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. На тех заправках, которые работают, образовались километровые очереди из автомобилей.

Слаженность действий боевиков, которые участвуют в массовых беспорядков в Молдавии, позволяет предположить о наличии и них единого центра управления. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев .

Глава «Роскосмоса» распорядился вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов из зимних отпусков — глава города.

« Там отрезают голову полицейским, омоновцам и военнослужащим. Значит, уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке », — приводит «БЕЛТА» слова белорусского президента.

По его словам, события в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства.

Направление в Казахстан сил ОДКБ действует отрезвляюще на тех, «кто решил там погреть руки». Об этом заявил президент Белоруссии Лукашенко .

«Все военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации, неоднократно участвовали в антитеррористических учениях ОДКБ, как в Таджикистане, так и на территории других государств-членов. Все они готовы к выполнению своих обязанностей по охране правопорядка и вверенных им объектов», — говорится в заявлении парламента РТ.

Девять российских самолётов с десантниками и техникой приземлились в аэропорту Алма-Аты — Минобороны РФ.

Энергетическая отрасль Республики Казахстан функционирует в штатном режиме, добыча нефти и газа из-за беспорядков не останавливалась. Об этом 7 января заявил министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев .

Об этом: Токаев отреагировал на призывы начать переговоры с участниками беспорядков

Беспорядки в Казахстане должны быть подавлены, силовики получили приказ вести по боевикам стрельбу на поражение. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев .

Глава администрации Байконура (Казахстан) Константин Бусыгин заявил 7 января, что в городе вводится ряд ограничений — до 19 января.

По словам главы Алтайской национально-культурной автономии казахов Мурата Бекмуратова , в Алтайском крае проживает порядка 9000 представителей этого этноса. Многие родились в России, никаких протестных настроений в их рядах нет. Бекмуратов, однако, выразил обеспокоенность судьбой тех казахских студентов, которые учатся в алтайских вузах и сейчас уехали на каникулы. Их приезд ожидается через две недели.

Девять российских самолетов Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 7 января сообщает Минобороны РФ.

Экс-руководитель «Банк Туран Алем» Мухтар Аблязов , укрывающийся во Франции, назвал себя лидером «протестного движения» в Казахстане. Об этом 7 января предает Reuters.

Подробности в материале: Президент Казахстана: спецназу не хватает сил и средств

Беспорядки в Казахстане выявили, что у спецподразделений в республике не хватает сил, спецсредств и оборудования для борьбы с боевиками. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев .

«Беспорядки в Казахстане — нет сомнений в том, что это планы подлецов, способных не моргнув глазом принести в жертву трудолюбивый народ для достижения корыстных политических целей», — написал вице-спикер нижней палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров .

Их не испугало воинственное обращение Токаева. Стоит отметить, что ситуация на западе страны вызывает даже большее беспокойство, чем в Алма-Ате. Там протестующие контролируют все основные дороги и аэропорты, договориться с ними даже силовыми методами будет не так просто.

В Жанаозене — месте, откуда и пошли нынешние протесты в Казахстане, — собравшиеся сегодня вновь потребовали сменить режим, провести народные выборы акима каждой области и города, вернуть конституцию 1993 года и прекратить преследования гражданских активистов.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 7 января, что ситуация в Казахстане является «попыткой атаковать постсоветские страны по периметру РФ», чтобы «утопить Россию в крови».

Об этом: В казахстанском Актау большинство протестующих разошлись

Большинство протестующих в Актау (Мангистауская область, Казахстан) покинули центральную площадь города. Об этом 7 января сообщает издание Orda.

Все захваченные в Казахстане акиматы (администрации) освобождены и взяты под охрану правоохранительными органами — гостелеканал.

Александр Лукашенко — президент Белоруссии — считает, что отправка в Казахстан контингента ОДКБ отрезвляюще действует на участников и организаторов протестов.

Об этом: Президент Киргизии направил военнослужащих страны в Казахстан

Указ об отправке в Казахстан киргизских военнослужащих в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписал президент Киргизии Садыр Жапаров . Об этом 7 января сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Террористы, напавшие на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане, убили одного сотрудника, ранили трех человек, сообщило МВД республики.

«США теперь предлагают «помощь» Казахстану. Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону».

Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержано 3811 человек. 26 — ликвидировано, 26 — ранено.

Читайте также: Участники беспорядков в Казахстане напали на СИЗО

Группа боевиков в Алма-Атинской области Казахстана напала на следственный изолятор (СИЗО). Об этом 7 янврая сообщает пресс-служба МВД республики.

Активно поддержал войну в Нагорном Карабахе, выступив на стороне Азербайджана. С 2015 году спонсирует несколько казахских националистических организаций.

По слухам, его патронировали турецкие спецслужбы, которые были заинтересованы в продвижении пантюркистских настроений в Казахстане в том числе и руками местных теневых авторитетов.

Задержанный сегодня криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Дикий Арман), которого считают одним из главных организаторов беспорядков.

В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части минобороны Казахстана. Об этом 7 января сообщили в МВД страны.

В городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана на центральной площади 7 января начался новый митинг. Об этом сообщает издание Orda.

В результате беспорядков на территории Казахстана были задержаны 3811 человек, 26 ликвидированы и еще 26 ранены. Об этом 7 января сообщает министерство внутренних дел республики.

Криминального авторитета Армана Джумагельдиева (по прозвищу «Дикий») удалось задержать в Казахстане. Об этом 7 января сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главный штаб по борьбе с терроризмом.

Всем казахстанцам начислят бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону по поручению Касым-Жомарта Токаева.

На фоне событий в Казахстане принять рамочные законы в формате МПА СНГ о деятельности некоммерческих организаций (НКО), юрлиц и физлиц, предложил член Совфеда Андрей Климов .

ЕС готов помогать Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно, права и безопасность людей должны быть гарантированы — глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.

Об этом: Тысячи жителей Казахстана не могут въехать в страну

Около 7,5 тыс. жителей Казахстана не могут вернуться в страну из-за рубежа. Об этом 7 января сообщает государственный телеканал республики.

Алкогольные отделы убрали с прилавков магазинов в Нур-Султане (Казахстан). Об этом 7 января передает Spuntik Казахстан.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул республику. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda. kz в своем телеграм-канале.

В Казахстане продолжают публиковать видео с мародёрством во время массовых беспорядков. На кадрах предположительно события ночи с 5 на 6 января.

Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно, поставки осуществляются бесперебойно — Минторговли Граждан призвали не беспокоиться о дефиците продовольствия. Торговые сети поручено не допускать спекуляций.

Белорусский воинский контингент в составе сил ОДКБ прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач, сообщило белорусское минобороны.

Военных Армении из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские самолеты Ил-76, три — уже вылетели из аэропорта Звартноц. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Об этом: Воинский контингент Белоруссии прибыл в Казахстан в составе сил ОДКБ

Военнослужащие Белоруссии прибыли в Казахстан в составе миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 7 января сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

В Алма-Ате задержали бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назрбаева — Самата Абиша . Об этом 7 января сообщает местное издание Orda. kz со ссылкой на источник.

«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву . Пока что это заявление цитируют лишь российские СМИ, официальные китайские СМИ в своих русскоязычных версиях ограничились упоминанием того, что товарищ Си «направил устное послание».

Отметим и тот факт, что стрельба по автомобилю съёмочной группы телеканала «Алматы» вечером 5 января, в результате которой погиб водитель, была открыта радикалами после отказа остановиться.

Неизвестные стреляли в голову водителям автомобилей во время массовых беспорядков в Алматы 5−6 января. По информации Orda. kz, тела крупного бизнесмена и сына ректора регионального вуза были обнаружены в морге с характерными ранениями.

Об этом: В Казахстане восстановили работу мобильных банковских приложений

Работа мобильных приложений крупнейших банков Казахстана восстановлена через мобильную связь. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Национального банка страны.

Помещения редакции телекомпании «Мир» в Алматы полностью выгорели, из здания вынесли всю технику. Пострадали студия и аппаратная. Из кабинетов шел дым, а по коридорам ходили мародеры в надежде найти что-то уцелевшее, рассказал корреспондент канала SputnikArmenia.

«Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Республике Казахстан, как в государстве-члене ШОС, является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе».

ШОС признает своевременность действий руководства Казахстана для нормализации обстановки в стране. В том числе отмечает привлечение миротворцев ОДКБ.

В Нур-Султане начинают формировать народные дружины, защищать порядок вместе с полицией готовы около 500 граждан — местные СМИ.

«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь» — Рамзан Кадыров записал видеообращение к митингующим казахам. В ролике глава Чечни призывает представителей братского народа остановиться и вернуться домой.

Об этом: Совбез Армении отреагировал на отправку миротворцев в Казахстан

Оправка Ереваном миротворцев к Казахстан подтверждает, что в Армении после смены власти внешнеполитический курс не изменился. Об этом 7 января заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армен Григорян .

Читайте также: ШОС рассчитывает на скорейшую стабилизацию в Казахстане

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки и восстановление правопорядка в Казахстане. Об этом 7 января говорится в заявлении генсекретаря ШОС Чжан Мина .

Читайте также: В НАТО обеспокоены событиями в Казахстане

Хавьер Коломина — спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии — заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане.

Миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в Казахстане. Их задачи — охрана жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры — Минобороны РФ.

«Вот это уже по-мужски. Моё уважение президенту Казахстана», — написал Эван. «Именно этого и не хватило когда-то Украине, в результате чего фашисты взяли верх и теперь уже сами стреляют без предупреждения в русском Донбассе», — напомнил Лео.

«А как определят где террористы, а где граждане, которые оказались не в том месте не в то время?» — спрашивает Александр Трегубов.

«Заговорщики недооценили Токаева, как говорится, не суди по одёжке», — заметил житель Дагестана.

Приказ президента Казахстана Токаева открывать огонь по террористам на поражение взорвал соцсети. Большинство людей его поддержали. Самые одаряемые оценки были такими: «Молодец» и «Молодчина!». Также были проведены некоторые параллели с ситуацией на Украине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Читайте также: В Казахстане опровергли информацию об аресте племянника Назарбаева

Информация о задержании в Алма-Ате бывшего первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назрбаева — Самата Абиша не подтвердилось. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda.

Читайте также: В Минобороны России рассказали о задачах миротворческих сил в Казахстане

Согласно договоренности с казахской стороной, представители миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям на территории Казахстана. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подробности в материале: Путин провел несколько телефонных переговоров с Токаевым — Песков

Ряд телефонных разговоров по ситуации в Казахстане со своими коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая казахского президента Касым-Жомарта Токаева , провел в последние два дня президент РФ Владимир Путин . Об этом 7 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

Жители Нур-Султана начали вступать в народную дружину, которая будет помогать сотрудникам МВД Казахстана. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Читайте также: Путин провел несколько телефонных переговоров с лидерами стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин 6 и 7 января провел несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ, в том числе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по ситуации в республике. Об этом 7 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Боррель обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в стране

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и исполняющий обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в стране. Об этом 7 января написал Боррель на странице в соцсети Twitter.

Об этом: Подразделения киргизских военнослужащих направились в Казахстан

7 января в Казахстан для участия в миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направились подразделения киргизских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Киргизии.

Администрация казахстанского города Байконур ввела повышенный уровень террористической опасности с 7 по 19 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По его словам, в последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, повлекшие за собой человеческие жертвы и материальный ущерб.

Против беспорядков и подстрекательств к «цветной революции» в Казахстане решительно выступают власти Китая. Об этом, как передает Синьхуа, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Аэропорт казахстанского города Алма-Ата не будет работать до 9 января, сообщил 7 января телеканал «Хабар-24» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Подробности в материале: Белорусские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане

К выполнению поставленных задач в Казахстане приступил белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ. Об этом 7 января сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.

В Казахстане в ходе спецоперации по освобождению администрации Актюбинска несколько полицейских получили ранения различной степени тяжести, передает 7 января телеканал «Хабар-24».

Подробности в материале: Участники погромов в Чимкенте сообщили, что им платили и давали энергетики

Задержанные в казахстанском городе Чимкент участники погромов заявили, что им платили, а также выдавали энергетические напитки. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

Самолёты Воздушно-космических сил России доставили в казахстанский город Алма-Ата военных из Киргизии, которые прибыли в республику в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом 7 января сообщили в Минобороны РФ.

Об этом: Турчак отметил своевременность обращения главы Казахстана к ОДКБ

В «Единой России» считают обоснованным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке, передает корреспондент ИА REGNUM 7 января.

Читайте подробнее: В посольстве Узбекистана сообщили о вывозе 35 студентов из Казахстана

Посольство Узбекистана в Казахстане организовало возвращение домой 35 студентов одного из казахстанских вузов. Об этом 7 января сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, заявил экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

За ситуацией в Казахстане внимательно следят страны Североатлантического альянса. Об этом заявил 7 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.

Читайте также: В Эстонии связывают беспорядки в Казахстане с Россией

Живущие в Алма-Ате казахи рассказали эстонскому политологу Аарне Веэдла, что им непонятно нынешнее обострение ситуации в стране, поэтому вероятнее всего происходящее там с начала года является реализацией сценария, созданного Кремлем. Об этом Веэдла заявил эстонскому изданию stolitsa.ee .

Подробности в материале: Лукашенко и Назарбаев обсудили ситуацию в Казахстане

«В ходе разговора собеседники (Лукашенко и Назарбаев) подробно обсудили положение дел в Казахстане», — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 7 января сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В казахстанском городе Алма-Ата во время спецоперации задержали более ста участников террористических акций, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По его мнению, потенциал, которым обладают власти Казахстана, позволяет им одновременно «сохраняя закон» справиться с протестами.

Власти Казахстана могут и без привлечения ОДКБ навести порядок в стране. Об этом 7 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

Политику открытых дверей для привлечения прямых иностранных инвестиций в Казахстан продолжат власти страны. Об этом 7 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в соцсети Twitter.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы совершили не менее шести волн атак на Алма-Ату.

Читайте также: Посольство РФ в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения

«В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением», — говорится в сообщении.

Посольство Российской Федерации в Казахстане открыло горячую линию по связанным с авиасообщением вопросам. Об этом 7 января говорится в сообщении МИД России.

«Они (миротворческие силы ОДКБ) останутся в течение короткого периода времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал глава государства.

Миротворческие силы ОДКБ, направленные в Казахстан, останутся в стране до стабилизации ситуации. Об этом 7 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в соцсети Twitter.

Читайте подробнее: В Казахстане задержали около четырёх тысяч участников беспорядков

Больше всего задержаний было произведено правоохранителями в Алма-Ате, многие правонарушители были вооружены.

По мнению казахстанского лидера, с террористами не может быть переговоров, их необходимо уничтожать.

Авиаперелёты через аэропорт в Актау планируется возобновить с 07:00 мск.

Были введены на линию дополнительные поезда, а также открыты платформы по приобретению билетов на поезд без доступа в интернет.

Жители Оренбургской области застряли в Алма-Ате из-за беспорядков, которые происходят в Казахстане. Об этом написала в соцсетях родственница одной из женщин.

Террористы могут быть одеты в военную форму. Об этом компетентный источник в правоохранительных органах Казахстана сообщил rian_ru.

Жители Алма-Аты готовы оказать помощь гражданам России, которые не успели улететь 5 января домой. Об этом написал в соцсетях оренбургский омбудсмен Анатолий Чадов .

Он также поручил держать на особом контроле работу объектов жизнеобеспечения. Карагандинская область живет в обычном режиме, нарушений общественного порядка нет.

Корреспондент Sputnik Казахстан Александр Мироглов рассказал о ситуации в Алма-Ате. Антитеррористическая операция в городе продолжается. Горожане помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. Преступные группировки прячутся в небольших скверах и парках.

Однако к работе они приступят только после стабилизации ситуации в стране. Для этих целей в столице сформировали единый координационный центр волонтеров — пишет sputnikKZ.

Волонтеры будут помогать в устранении последствий беспорядков. Также добровольцы окажут гуманитарную и психологическую помощь нуждающимся.

В Нур-Султане, несмотря на комендантский час, вовсю работают коммунальные службы: за ночь выпало большое количество осадков, и рабочие вывозят груды снега.

Что ожидает террористов, чья вина будет доказана? По казахстанскому законодательству им грозит срок вплоть до пожизненного, а также лишение гражданства. Смертная казнь в Казахстане была полностью отменена указом президента Токаева от 29 декабря 2021 года.

В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.

Новые данные по задержанным погромщикам — их число приближается к 4000.

06:30 08.01.2022

Ряд торгующих сжиженным газом АЗС наказаны за спекуляции:

[[[list-19]]]

Цитата sputnikKZ.

06:31 08.01.2022 Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала отменить приказ президента Казахстана открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения: «Казахстан должен немедленно аннулировать приказ силам безопасности стрелять без предупреждения. Это распоряжение противоречит международно-правовым обязательствам Казахстана и защите права на жизнь».

06:33 08.01.2022 Токаев написал серию твитов на английском языке о ситуации в Казахстане. Президент рассказал, что бандиты и террористы хорошо обучены, организованы и управляются специальным центром. Некоторые из них говорили не на казахском языке. На Алма-Ату было направлено не менее шести волн атак террористов.

06:33 08.01.2022 Антитеррористическая операция в Алма-Ате продолжается, работу силовиков сильно осложняет густой туман. Об этом: В центре Алма-Аты продолжается стрельба, идёт антитеррористическая операция

06:34 08.01.2022 Опубликованы новые имена погибших правоохранителей. [[[list-20]]]

06:37 08.01.2022 «Хабар 24» опубликовал видео из Шымкента. Как сообщает гостелеканал, людям на площади привезли и раздали оружие. Сообщается, что там во время беспорядков пострадали 60 человек. С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые пришли посмотреть на происходящее на площади.

06:38 08.01.2022 В МВД заявили, что среди задержанных есть иностранцы. Оперативная сводка: [[[list-21]]]

06:46 08.01.2022 Госдеп США разрешил своим дипломатам добровольно уехать из Алма-Аты. Сотрудники генконсульства и их семьи могут по желанию уехать из города. Ранее генконсульство прекратило прием посетителей и перешло на удаленный режим работы. Посольство США в более спокойной столице Нур-Султане продолжает функционировать с меньшими ограничениями.

06:47 08.01.2022 Правоохранительные органы Карагандинской области взяли регион под полный контроль. Возобновлена работа трех заводов, которая ранее была приостановлена. Под Карагандой установлено 8 блокпостов. Полиция проверяет машины. Из-за комендантского часа движение машин и людей запрещено после 23:00. Крупные торговые центры, рынки, коммунальные службы работают в штатном режиме.

06:47 08.01.2022 Общая сумма ущерба бизнесу по приблизительным подсчетам НПП «Атамекен»: более 88 миллиардов тенге.

06:49 08.01.2022 Две цитаты SputnikLive: [[[list-22]]]

06:52 08.01.2022 Госдепартамент США одобрил добровольный отъезд нескольких работников американского генерального консульства в Алма-Ате, а также членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов. Читайте также: США одобрили отъезд нескольких своих дипломатов из Казахстана

06:53 08.01.2022 Центр поддержки гражданских инициатив начал сбор данных волонтёров, выразивших желание помочь властям в ликвидации последствий массовых беспорядков в стране. Читайте подробнее: В Казахстане волонтёры выразили готовность оказать помощь властям

06:58 08.01.2022 В Кызылорде от погромов пострадали около 10 зданий госучреждений. Разбиты и сожжены более 30 автомобилей. Коммунальные службы начали очистку улиц. Подсчитывается размер ущерба.

07:00 08.01.2022 Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем обращении призвал жителей столицы не поддаваться на провокации. Он также заявил, что эпидситуация в городе ухудшается. [[[video-16]]] По данным на утро 8 января, в Нур-Султане 798 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране плюс 1510 случаев COVID-19.

07:01 08.01.2022 За беспорядками в Казахстане могли стоять силовики. Такое мнение высказал бывший советник первого президента Республики Ермухамет Ертысбаев. Он заявил, что перед захватом аэропорта Алма-Аты поступил приказ о снятии полицейского оцепления.

07:03 08.01.2022 В Алма-Ате пытались захватить Пограничную Академию Комитета национальной безопасности Казахстана. У курсантов из оружия были только саперные лопатки и подручные средства. Академию удалось отстоять, но при столкновениях погиб глава Академии который лично организовывал и принимал участие в её обороне.

07:06 08.01.2022 Страшные кадры разрушений протестующими в Алма-Ате. Цитата из видео.

07:09 08.01.2022 Слухи об отравлении воды в Алма-Аате являются фейком. «Информация о том, что в Алматы отравлена вода — ложь. Система водоснабжения под лабораторным контролем», — сообщили в комендатуре города.

07:09 08.01.2022 В Актау заработал общественный транспорт. Автобусы не выходили на линию 6 дней из-за протестов, которые продолжаются со 2 января, передает корреспондент Sputnik Казахстан. На центральной площади Ынтымак сейчас собралось всего два десятка человек. Скорее всего, они оставались там с ночи. По-прежнему стоят юрты и один микроавтобус. С трех сторон площадь ограждена патрульными машинами, всего около 6 авто. Мобильного интернета нет.

07:11 08.01.2022 В населенном пункте в Жамбылской области обнаружен склад оружия — Хабар 24.

07:19 08.01.2022 Актау. Предположительно — 5 января. Солдаты тут разоружены и приняты в ряды протестующих. Цитата из видео.

07:25 08.01.2022 Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц: «Честно говоря, кадры задержания «вооруженных групп» в Казахстане пока не впечатляют. В одном случае — корткоствол с ножом, в другом — явно свеже скомунизженный карабин и дубинка. Интересная программа обучения в лагерях террористов. Лучше бы показали раненных иностранцев, которые говорят по-арабски. А то рассказать о них — рассказали, а общественности не предъявили».

07:26 08.01.2022 В Актау планируется возобновить авиасообщение. С 8 января планируется возобновление полетов воздушных судов через Международный аэропорт Актау, сообщает комендатура Мангистауской области. «Авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям с 10:00 утра», — сообщила директор аэропорта Меруерт Жолдыбаева. Время вылета запланированных и ранее задержанных рейсов необходимо уточнять у представителей авиакомпаний. Цитата sputnikKZ.

07:29 08.01.2022 Антимонопольные расследования были начаты в связи с признаками сговора с целью установления и поддержания цен на сжиженный газ. Подробности в материале: В Казахстане инициировано расследование в отношении реализаторов топлива

07:30 08.01.2022 Журналист из Казахстана опубликовал историю о том, как застрелили его друга в Алма-Ате: «Пуля попало в легкое, Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами…»

07:33 08.01.2022 25 блокпостов установили на севере Казахстана. В настоящее время обстановка в регионе спокойная и стабильная. Протестов нет, они были пресечены 5 января, когда около сотни человек вышли на главную площадь города и были задержаны. Сейчас в Петропавловске усилена охрана особо важных государственных стратегических объектов, областной и городской акиматы огорожены и охраняются сотрудниками правоохранительных органов. Накануне аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, что к властям поступает информация о призывах к насилию на территории области со стороны отдельных лиц. Все попытки будут жестко пресекаться, пообещал Аксакалов. Цитата sputnikKZ.

07:34 08.01.2022 Телеведущий Азамат Мусагалиев опубликовал Facebook сообщение о протестах в Казахстане: «Последние дни я с тревогой и отчаянием слежу за тем, что происходит в Казахстане. Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно: это трагедия. Трагедия для всех, кто как-то связан с Казахстаном. Погромы, пожары, мародёрство, но самое страшное — это человеческие жертвы. Я не хочу давать оценку происходящему. Мне хочется, чтобы это закончилось как можно скорее. Я казах, но никогда не жил в Казахстане, но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне. Казахстан, я с тобой!!!».

07:45 08.01.2022 Власти Алма-Аты настоятельно рекомендовали жителям города не верить слухам об отравленной воде в системе водоснабжения. Читайте подробнее: Власти Алма-Аты опровергли ложную информацию об отравленной воде

07:46 08.01.2022 Если кто не знает, тот на фоне текущих событий непременно запомнит, что российско-казахская граница — самая длинная в мире сухопутная граница. На всякий случай, это 7600 километров! Расстояние — дух захватывает! Пишет российский журналист донецкого происхождения Руслан Мармазов. «Каково получить на такой протяженности взрывоопасные или полыхающие даже участки, наподобие сегодняшнего Донбасса, если не похлеще? Пресекать надо решительно и в самом зародыше, уж простите, что умничаю не по чину. Но я из Донецка, видел, как там начиналось и во что это все превратилось», — подчеркивает Мармазов.

07:52 08.01.2022 Десять сотрудников министерства по ЧС получили травмы, один из них был ранен из огнестрельного оружия. Сообщается о 33 случаях нападения на пожарные авто, которые выезжали в места поджогов. Повреждено 29 единиц спасательной техники, 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели. Погромщики угнали семь пожарных машин. «Несмотря на поступающие угрозы расправой государственная противопожарная служба МЧС потушила 81 пожар. При этом спасено и эвакуировано из опасных зон 143 человека», — сообщили в МЧС.

07:55 08.01.2022 Авиакомпания SCAT восстановила расписание рейсов из аэропорта Актау. Уже сегодня, 8 января, будут выполнены рейсы в Нур-Султан, Шымкент, Стамбул и Москву.

08:09 08.01.2022 Всего сотрудниками правоохранительных органов в Казахстане были задержаны 4266 человек, предположительно, причастных к массовым беспорядкам в стране, в том числе граждан одного из соседних государств. Читайте подробнее: В Казахстане среди участников беспорядков задержаны иностранцы

08:20 08.01.2022 Военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России доставили подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алма-Ата Республики Казахстан.

08:23 08.01.2022 В некоторых магазинах Алма-Аты не продают более двух булок хлеба в одни руки, передает корреспондент Sputnik Казахстан Александр Мироглов. Крупные продуктовые сети города по-прежнему не работают, несмотря на то, что не пострадали от мародерских набегов. Алматинцы закупают продукты в небольших магазинах. На прилавках нет мяса и других скоропортящихся продуктов. Крупные АЗС города также пока не открылись. Автомобилисты заправляются на небольших станциях. Передвижение по городу по-прежнему затруднено. Общественный транспорт в Алма-Ате не работает. Доступа к официальной информации о пострадавших и погибших все еще нет. До пресс-служб госорганов Алма-Аты не дозвониться.

08:24 08.01.2022 Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по обвинению в государственной измене.

08:26 08.01.2022 Материальный ущерб, причинённый бизнесу в десяти регионах Казахстана, составил более $200,4 млн. Об этом: В Казахстане названа сумма материального ущерба, причинённого бизнесу

08:31 08.01.2022 В ходе протестов в Казахстане в органы полиции доставили более 4,2 тыс. человек. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе МВД страны. Среди задержанных есть иностранцы. Читайте подробнее: Названо число задержанных в ходе протестов в Казахстане

08:32 08.01.2022 Полицейские вновь начали патрулировать центральную площадь в Актау. Митинги в городе проходят со 2 января, однако два дня назад стражи порядка прекратили контролировать ситуацию на площади. Обстановка в городе спокойная. Митингующие остаются на площади. Это несколько десятков человек.

08:37 08.01.2022 В комендатуре Алма-Аты (Казахстан) опровергли сообщения о том, что вода в системе водоснабжения города отравлена. Об этом 8 января передает Sputnik Казахстан. Читайте также: В Алма-Ате опровергли сообщения об отравленной воде

08:41 08.01.2022 Аэропорт Нур-Султана (Казахстан) планирует на 8 января выполнить шесть международных рейсов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики. Читайте также: Аэропорт Нур-Султана выполнит шесть международных рейсов

08:47 08.01.2022 Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом 8 января передает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана

09:19 08.01.2022 6 террористов ликвидировано в ходе спецоперации в Таразе, сообщили Sputnik Казахстан в акимате региона. Пострадали 7 полицейских. Среди гражданского населения пострадавших нет. Обстановка в настоящее время спокойная. Митингующих на площади нет. Общественный транспорт работает. Интернет не восстановлен.

09:20 08.01.2022 Сегодня, 8 января, в аэропорту Нур-Султана планируется выполнение 6 международных рейсов, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов. Это рейсы между Нур-Султаном и Дубаем, Минском, Калининградом. Цитата sputnikKZ.

09:23 08.01.2022 Третий супермаркет Magnum начал работать в Алма-Ате. Супермаркет расположен по адресу: мкр-н Орбита-3, 56Б. «Также обеспечиваем пайками военных, полицию и пожарных, раздали около 10 тысяч пайков», — сообщил Sputnik представитель торговой сети Дмитрий Шишкин. Компания доставила 3,5 тонны продовольствия в 23 больницы.

09:28 08.01.2022 Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, назвала хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу событий в Казахстане. «Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написала она в Telegram-канале. Об этом: В МИД РФ назвали ехидной реплику госсекретаря США о Казахстане

09:44 08.01.2022 Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного газа, говорится в пресс-релизе ведомства. Подробности в материале: В Казахстане начали расследования в отношении реализаторов сжиженного газа

09:54 08.01.2022 Военнослужащие миротворческого контингента ВС Республики Беларусь взяли под охрану важные военные объекты Казахстана. К оперативно-боевым мероприятиям не привлекаются. Минобороны РБ.

09:55 08.01.2022 Протестующие в Актобе греются у костра. (сс) Esetok.

09:58 08.01.2022 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: — Любопытно, что первые пару дней событий в Казахстане западная пресса особо не писала о них. Явно выжидала, не понимая, чью сторону поддерживать. Кремленологи прямо из кожи лезли, приводя сравнения карт Европы и Казазстана, дабы доказать важность этой страны. Но стоило Токаеву пригласить контингент ОДКБ — он тут же стал «деспотом», с точки зрения европейских изданий. Что лишний раз доказывает: Западу все равно, какими методами подавляются протесты. Деление на «хороших» и «плохих» парней там происходит исключительно с точки зрения геополитического выбора — за или против США, за или против России.

09:59 08.01.2022 Участники митингов в Актау разбирают ограждения, юрты и палатки.

10:00 08.01.2022 Сегодня в банкоматах Казахстана появятся наличные деньги — Нацбанк. С 8 января банкоматы начнут обеспечивать наличными деньгами в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестане, пишет @sputnikKZ. После начала массовых беспорядков в республике многие банкоматы были разграблены мародёрами. С каких-то сняли всю наличку законным путём. В условиях нестабильной связи и интернета безналичный расчёт перестал работать. По мере наведения порядка в стране достаточное количество купюр обещают обеспечить и для других регионов.

10:11 08.01.2022 В магазинах Казахстана на фоне беспорядков закончились продукты первой необходимости. Житель рассказал РЕН ТВ о дефиците товаров в Нур-Султане. Подробности в материале: В Казахстане рассказали о дефиците товаров на полках магазинов

10:16 08.01.2022 Экс-глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, передает пресс-служба ведомства. Об этом: Экс-глава КНБ Казахстана задержан по подозрению в госизмене

10:22 08.01.2022 По данным МВД Казахстана, ситуация в Актобе и области находится под полным контролем силовиков.

10:28 08.01.2022 Число задержанных правоохранителями Казахстана из-за беспорядков в республике достигло более 4,4 тыс. Об этом 8 января сообщает телеграмм-канал CORONAVIRUS2020. KZ со ссылкой на МВД страны. Читайте подробнее: В МВД Казахстана сообщили о более 4,4 тыс. задержанных из-за беспорядков

10:29 08.01.2022 По уточнённым данным МВД Казахстана, в связи с беспорядками в стране задержаны 4404 человека.

10:41 08.01.2022 Талдыкурган замер в ожидании. Утром 8 января еще были слышны выстрелы в районе СИЗО. Сейчас в городе тишина, но большинство жителей продолжают сидеть дома. На центральной площади стоит разбитая накануне спецтехника. Стратегические объекты — областной акимат, телевидение, здания областной и городской полиции — усиленно охраняют вооруженные огнестрельным оружием полицейские. Официальные органы хранят молчание — нет данных о пострадавших. Известно лишь, что антитеррористическая операция продолжается. Спрос на ГСМ сохраняется. Помимо двух АЗС на окраине, в городе заработали еще две автозаправки. Крупные магазины закрыты. Действуют лишь мелкие ларьки, где люди ждут подвоза хлеба и других необходимых продуктов питания. Не во всех районах города граждане могут воспользоваться мобильными приложениями банков. Причина неизвестна. Мобильный интернет отсутствует. Цитата sputnikKZ.

10:42 08.01.2022 Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $202 млн. Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен». Об этом: Ущерб от беспорядков в Казахстане достиг $202 млн

10:43 08.01.2022 С призывом к жителям Казахстана сплотиться вокруг нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева обратился первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь бывшего казахского лидера Айдос Укибай на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Назарбаев призвал жителей Казахстана сплотиться вокруг президента страны

10:50 08.01.2022 Утром 8 января президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 8 января сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграмм-канал «Пул первого». Читайте подробнее: Лукашенко обсудил с Токаевым по телефону обстановку в Казахстане

10:56 08.01.2022 Местные жители публикуют кадры с улиц Алма-Аты. [[[video-17]]] По словам горожан, беспорядки в городе всё ещё продолжаются. На одном из видео видна горящая спецтехника, на другом — протестующие срывают плакат с именем первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

10:58 08.01.2022 На фоне событий в Казахстане в Совфеде рассказали о методах канализации локальных протестов. Об этом: В Совфеде рассказали о канализации локальных протестов

10:58 08.01.2022 «Здравомыслящий народ победил» — житель Актау о решении завершить митинг, разблокировать дороги и навести порядок на площади. Видео из соцсетей. [[[video-18]]] Цитата SputnikLive.

10:59 08.01.2022 Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

11:03 08.01.2022 Шесть террористов были ликвидированы в ходе спецоперации в городе Таразе в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в акимате (региональный орган исполнительной власти) региона, передает Sputnik Казахстан. Об этом: При спецоперации в городе Таразе в Казахстане ликвидировали шесть боевиков

11:30 08.01.2022 Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Читайте также: Президент Казахстана объявил 10 января Днем общенационального траура

11:37 08.01.2022 Сотрудники полиции задержали в Актюбинской области 11 организаторов массовых беспорядков.

11:40 08.01.2022 Несколько дней назад в Сети появилась информация о о якобы уничтоженном «Золотом кинофонде Казахстана». 8 января поступил комментарий Минкультуры: «По информации, полученной от республиканской телерадиокорпорации «Казахстан», киноматериалам, хранившимся в здании их филиала в Алматы, нанесен ущерб, который еще предстоит оценить. При этом значительная часть «Золотого фонда» кино, ранее переданная на хранение в Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи, находится в целости и сохранности». Кинофонд КФДЗ составляет 4698 документальных фильмов, в том числе около 1000 кинолент студии «Казактелефильм» и 504 художественных фильма.

11:41 08.01.2022 «Хочу поблагодарить жителей Туркестанской области. Туркестан — единственный регион, сохранивший спокойствие в эти непростые времена, хладнокровно не подчиняющийся пропаганде террористов. Опасность еще сохраняется. Нужно помочь полиции. Пожалуйста, поймите необходимость некоторых ограничений. Надеюсь, что через день-два в нашем регионе все стабилизируется», — заявил глава региона в эфире гостелеканала.

11:45 08.01.2022 Смешно слышать, когда высокопоставленные американцы говорят о том, что русских бывает сложно «заставить уйти», отметил депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Хамзаев. Об этом: В Госдуме указали Блинкену на его же дом

11:45 08.01.2022 Вещание «МИР 24» в Алма-Ате восстановлено полностью. Офис телеканала подвергся нападению террористов 5 января. Сотрудники успели эвакуироваться, пишет SputnikKZ.

11:45 08.01.2022 Митинг окончательно завершен в Актау.

11:45 08.01.2022 На восстановление разрушенных объектов бизнеса могут уйти годы — Нацпалата предпринимателей.

11:48 08.01.2022 Заявление Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества: «Шанхайская организация сотрудничества внимательно следит за событиями в Республике Казахстан и выражает обеспокоенность в связи с уличными беспорядками и противоправными актами. Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля. Отмечаем привлечение на ограниченный период времени контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Республике Казахстан как в государстве — члене ШОС является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в стране, обеспечение прав и интересов всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших».

11:59 08.01.2022 С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину. Сбор в терминале аэропорта в 14:00. МИД РФ.

12:23 08.01.2022 Ребенок погиб от огнестрельного ранения в Алма-Ате — уполномоченный по правам ребенка. «Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Еще один несчастный случай произошел 7 января — в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отец ребенка также находится в больнице. «Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики. Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым — пожалуйста, берегите детей. Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних», — сказала Саин. Цитата sputnikKZ.

12:29 08.01.2022 Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Касым-Жомарту Токаеву послание со словами поддержки и уверенности в скорейшей стабилизации ситуации в Казахстане.

12:32 08.01.2022 Израильский гражданин погиб 7 января в Алма-Ате в ходе беспорядков — МИД Израиля.

12:35 08.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал российского лидера Владимира Путина об обстановке в республике во время телефонного разговора. Об этом 8 января сообщается в пресс-релизе Кремля. Подробности в материале: Путин поговорил по телефону с Токаевым

12:51 08.01.2022 Полиция Нур-Султана опровергла сообщения о том, что неизвестные под предлогом проверки документов заходят в квартиры и грабят граждан.

12:54 08.01.2022 В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидеры двух стран условились находиться в постоянном контакте. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Кремля. Подробности в материале: Путин и Токаев договорились находиться в постоянном контакте

13:07 08.01.2022 В Узбекистане официально сообщили о снижении стоимости бензина марки АИ-80 на бирже. Сегодня, 8 января, биржевая цена данного топлива упала на 6,3% и составляет около 5700 сумов за литр. Скоро на заправках тоже снизятся цены.

13:17 08.01.2022 Военные взяли под охрану завод по производству вакцин на юге Казахстана.

13:23 08.01.2022 ОБСЕ не оказала реальной помощи журналистам, которые подверглись нападениям в ходе беспорядков в Казахстане — Захарова.

13:34 08.01.2022 Известие о задержании по подозрению в госизмене экс-главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова спровоцировало широкий общественный резонанс. Социальных сетях опубликованы множество мнений о том, что заговор имел место. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения. «Всё сделано абсолютно верно. Каждый факт, бросающий тень на сотрудников силовых структур, должен быть расследован и виновные привлечены к ответственности. Но центр измены находится в центральной власти. Именно там сидит «главный крот». Неспроста тихая антирусская внутренняя политика в Казахстане господствовала всё это время. Патриотизм был заменён национализмом, всё остальное его последствия», — считает Юрий Киселёв. Об этом: Арестован экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана. Сеть: была измена

13:37 08.01.2022 Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, отдыхающих в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ. Об этом: Из Казахстана эвакуированы 25 российских туристов

13:41 08.01.2022 Гражданин Израиля погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 8 января сообщили в МИД Израиля. Читайте подробнее: Во время беспорядков в Алма-Ате погиб гражданин Израиля

13:43 08.01.2022 Участники уличных беспорядков в Казахстане проявляют «зашкаливающую степень агрессии» к работающим в стране журналистам и СМИ. Об этом 8 января написала в своем телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом: В МИД РФ оценили ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане

13:45 08.01.2022 На улицах Алма-Аты (Казахстан) 8 января установлены блокпосты, стоит военная техника, площадь Республики закрыта. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Читайте подробнее: На улицах Алма-Аты установлены блокпосты

13:49 08.01.2022 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 января, что в Кремле пока не знают, когда может состояться видеоконференция лидеров стран — участниц ОДКБ по поводу ситуации в Казахстане. Читайте подробнее: В Кремле прокомментировали возможную встречу ОДКБ по Казахстану

14:11 08.01.2022 Один ребенок погиб, подросток пострадал в результате беспорядков в Алма-Ате (Казахстан), где идет контртеррористическая операция. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин. Подробности в материале: В Алма-Ате во время беспорядков погиб 11-летний ребенок

14:23 08.01.2022 Самат Абиш — племянник экс-президента Казахстана — продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе КНБ. Подробности в материале: Племянник Назарбаева продолжает работать первым замглавы КНБ

14:27 08.01.2022 Посольство РФ направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании гражданина РФ в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в дипведомстве. Подробности в материале: Посольство проверяет информацию о задержании гражданина РФ в Казахстане

14:35 08.01.2022 Переброску в Казахстан военных Армении из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили самолеты российской военно-транспортной авиации. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Подробности в материале: Миротворцы из Армении прибыли в Казахстан

14:45 08.01.2022 Сообщения об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве с требованиями вывести войска указанных стран с территории Казахстана направили в эти диппредставительства неизвестные злоумышленники. Об этом 8 января рассказал источник в правоохранительных органах. Подробности в материале: Неизвестные заявили о минировании посольств Армении и Белоруссии в Москве

14:57 08.01.2022 В настоящее время на территории Казахстана сохраняются очаги террористических атак. Об этом 8 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит пресс-служба казахского лидера. Подробности в материале: Токаев: очаги террористических атак в Казахстане сохраняются

15:29 08.01.2022 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза. Об этом 8 января сообщает пресс-служа главы государства. Ранее Токаев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется. «Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена», — добавили в пресс-службе. 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, затем переросли в массовые беспорядки. Об этом: Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза

15:40 08.01.2022 Журналисты в ходе беспорядков в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам, но ОБСЕ не поинтересовалась их судьбой и не оказала помощи. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова: ОБСЕ не помогли журналистам в Казахстане

15:56 08.01.2022 Ситуация в Казахстане стала следствием развала СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 января, об этом говорится в распространенном заявлении президиума ЦК КПРФ за подписью Геннадия Зюганова. Читайте также: В КПРФ рассказали, что принесет мир Казахстану и России

16:03 08.01.2022 До 10 января будет закрыта воздушная гавань Алма-Аты, бывшей столицы и самого крупного города Казахстана. Об этом 8 января рассказали в пресс-службе алматинского аэропорта. Об этом: Аэропорт Алма-Аты не будет работать до 10 января

16:11 08.01.2022 В городах Казахстана возобновляется работа сетей АЗС, поставки стабилизированы, НПЗ — в штатном режиме. Об этом 8 января сообщает министерство энергетики республики. Читайте подробнее: АЗС в городах Казахстана возобновляют работу

16:50 08.01.2022 В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, говорится в телеграм-канале российского агентства. Читайте также: В Казахстане задержали корреспондента RT

16:54 08.01.2022 Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев удалил из аккаунта в социальной сети Facebook скандальный пост о призывах к насилию в отношении желавших ухода Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент ИА REGNUM 8 января. Подробности в материале: Матвейчев извинился за пост о Казахстане и пообещал снизить градус

17:00 08.01.2022 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 8 января сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Таджикистана. «Главы государств (в ходе беседы) подробно обсудили развитие ситуации в Казахстане», — сказал источник. Читайте подробнее: Токаев обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Казахстане

17:18 08.01.2022 В Казахстане объявили 10 января Днем общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов. Соответствующий документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом: Глава Казахстана подписал документ об общенациональном трауре 10 января

17:27 08.01.2022 В ситуации вокруг задержания внештатного корреспондента РТ в Казахстане уже разбирается российская сторона. Об этом 8 января сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Мы (власти России) в курсе, — сказала дипломат. — Разбираемся». Читайте подробнее: В МИД РФ отреагировали на задержание корреспондента RT в Казахстане

17:29 08.01.2022 В Казахстане бандиты заранее готовились к массовым протестам с целью дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, они получали поддержку из-за рубежа, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. Читайте подробнее: Глава исполкома СНГ: беспорядки в Казахстане поддерживались из-за рубежа

17:39 08.01.2022 В результате беспорядков в Казахстане, по последним данным, российские граждане не пострадали. Об этом 8 января говорится в распространенном сообщении МИД Российской Федерации. «Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной, — говорится в сообщении. — По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан РФ нет». Читайте также: Пострадавших среди граждан России в Казахстане нет — МИД РФ

18:01 08.01.2022 Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в настоящее время находится в городе Нур-Султане, не покидал страну. Об этом сообщил 8 января пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на странице в соцсети Twitter. «Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане, — сообщил Укибай. — Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию». Читайте также: В Казахстане сообщили, где находится Нурсултан Назарбаев

18:23 08.01.2022 Обстановка в Казахстане, где ранее вспыхнули массовые беспорядки, постепенно нормализуется. Об этом 8 января говорится в распространенном сообщении МИД Российской Федерации. «Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике, — говорится в сообщении. — Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы». Подробности в материале: Обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему — МИД РФ

18:28 08.01.2022 Общими усилиями народа Казахстана и его друзей в республике вскоре будут восстановлены мир и порядок, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. Об этом: Глава исполкома СНГ убежден в скором восстановлении порядка в Казахстане

19:30 08.01.2022 Власти Турции верят в то, что «братья в Казахстане» собственными силами преодолеют все стоящие перед страной вызовы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами Anadolu Ajansı в Анкаре. По его словам, последние события в Казахстане внимательно отслеживает Анкара. Об этом: Министр обороны Турции назвал Казахстан важным союзником

20:02 08.01.2022 Спокойная обстановка сохраняется в городе Байконур и на объектах космодрома. Об этом 8 января сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ссылаясь на доклад оперативного штаба. «Обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная, — написал он. — Ночь и день прошли без происшествий». Подробности в материале: Рогозин сообщил о спокойной обстановке на Байконуре

21:29 08.01.2022 В Министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой об эвакуации из Казахстана обратились уже сотни российских соотечественников. Об этом 8 января сообщили РИА Новости в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. «Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе… — подчеркнули в ДСКЦ. — Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию». Об этом: Сотни граждан РФ обратились с просьбой о вывозе из Казахстана — МИД РФ

22:14 08.01.2022 Информацию СМИ о бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты не подтвердили в МВД Казахстана. «Мы (МВД Казахстана) не подтверждаем эту информацию (о бое в районе населенного пункта Райымбек)», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. Об этом: В МВД Казахстана не подтвердили данные о бое в пригороде Алма-Аты

22:50 08.01.2022 Власти Соединенных Штатов не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане. Об этом 8 января заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Об этом: В Белом доме ответили на вопрос о причастности США к протестам в Казахстане

23:00 08.01.2022 Говорить о том, что мирные протесты проходят на территории Казахстана, больше не могут представители США и стран Запада. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Читайте также: Захарова о реакции США на события в Казахстане: «Детский лепет»

23:26 08.01.2022 Материал агентства Reuters, согласно которому заочно осуждённый в Казахстане бывший глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов, признанный виновным в хищении $7,5 млрд, назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране, находясь при этом за границей, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 января в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Вор, бежавший из страны» — зачинщик беспорядков в Казахстане найден?

23:40 08.01.2022 Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру Российской Федерации, чтобы в конечном счёте утопить Россию в крови, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Червь в соседнем огороде» — сети о цели беспорядков в Казахстане

23:48 08.01.2022 Миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях, заявила 8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом: Захарова: миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на законных основаниях

00:21 09.01.2022 Информация, согласно которой в Алма-Ате во время спецоперации правоохранители задержали более ста участников террористических акций, у которых было изъято оружие, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Бунт или терроризм?» — кого ловят во время беспорядков в Казахстане

01:29 09.01.2022 Отмена собственных авиарейсов «Аэрофлота» продлена по 10 января 2022 года на вылеты из России и по 11 января на вылеты из аэропортов Казахстана. Читайте также: Компания «Аэрофлот» продлила временную приостановку рейсов в Казахстан

02:15 09.01.2022 На большей части территории города ситуацию удалось стабилизировать, но наблюдаются локальные вспышки сопротивления боевиков. Подробности в материале: В Алма-Ате остались локальные вспышки ожесточённого сопротивления

06:28 09.01.2022 В Алма-Ату 5 января одновременно прибыли 20 тысяч человек — глава МВД. Прибывшие люди были хорошо вооружены и организованы. Из-за их противоправных действий пострадали более 1300 человек из числа полицейских, военнослужащих Нацгвардии, минобороны и спецорганов.

06:32 09.01.2022 Некоторые жители Алма-Аты готовы платить за булку хлеба по $100 (43 300 тенге). Один из жителей элитного поселка южной столицы рассказал, что с момента погромов в их район, расположенный недалеко от аэропорта, перестали завозить продукты первой необходимости. «Мы словно оторваны от цивилизации. Интернета, бензина и продуктов в районе нет. Моя семья и соседи уже готовы платить по 100 долларов за хлеб, но его нигде нет», — рассказал алмаатинец.

06:32 09.01.2022 Сотрудников полиции и курсантов избивали и забирали форму и спецсредства. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. «Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов», — рассказал он. Для подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия. В ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 машин, из них 346 — полицейских. Цитата sputnikKZ.

06:33 09.01.2022 В Казахстане задержаны уже более 5 тысяч человек — МВД. Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24». Всего задержано 5135 человек.

06:34 09.01.2022 Глава Духовного управления мусульман России направил письмо поддержки президенту Токаеву. «Мы осуждаем любые формы грабежа и мародерства, насилия, самосуда и молитвенно желаем братскому Казахстану, объединив все здравые, стремящиеся к справедливости, миру и согласию силы, достичь умиротворения, законности и порядка», — говорится в письме муфтия Равиля Гайнутдина.

06:34 09.01.2022 В Нур-Султане опровергли фейк о скором прибытии 2000 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике», — сообщает аккаунт официального портала @stopfake_kz. Ситуация в столице Казахстана находится под полным контролем.

06:36 09.01.2022 Во всех регионах Казахстана ситуация стабилизирована — глава МВД. Правоохранители освободили все захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных служб, сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев. Он призвал казахстанцев проявить терпение в связи с вынужденными ограничениями. «Призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций. Не поддаваться на провокации, сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», — сказал Тургумбаев в эфире «Хабар 24».

06:42 09.01.2022 Казахстанские авиакомпании возобновили рейсы 9 января. В Air Astana сообщили, что сегодня уже выполняются полеты в Москву, Дубай, Франкфурт и Атырау. FlyArystan уже летает в Чимкент, Кызылорду и Кутаиси.

06:42 09.01.2022 Международный аэропорт Алма-Аты 5 января захватили около 800 преступников — глава МВД. Здание аэропорта было захвачено вечером. Тогда на вылет отменили около 60 рейсов, на прилет — 56. «Это вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы, либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы», — заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев в эфире «Хабар 24». Погромщики были хорошо организованы и дисциплинированы, отметил он.

06:46 09.01.2022 Улицы казахстанского города Байконура начала патрулировать российская бронетехника. В городе был введен сигнал «Гром», в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса «Байконур» работают в усиленном режиме несения службы.

06:57 09.01.2022 В Казахстане при попытке пересечь госграницу задержаны около 300 человек. Все они пытались покинуть страну на транспорте или пешком, заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев в эфире «Хабар 24». «У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — сказал и.о. министра.

06:58 09.01.2022 Миротворцы ОДКБ позволили избежать тысяч жертв в Казахстане — экс-советник Назарбаева. «Если бы войска ОДКБ сейчас не прибыли, мы, конечно, могли бы справиться сами, но у нас 2 миллиона 724 тысячи квадратных километров, пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло… Тысячи жертв были бы», — сказал Ертысбаев в эфире YouTube-канала.

07:02 09.01.2022 В ходе массовых беспорядков в Казахстане от рук злоумышленников погибли 16 силовиков, ещё более 1,6 тыс. сотрудников силовых структур получили ранения разной степени тяжести. Читайте подробнее: В Казахстане число погибших силовиков возросло до 16 человек

07:21 09.01.2022 Задержанные пытались пересечь границу Казахстана на автотранспорте и пешком, у них при досмотре были обнаружени огнестрельное оружие, крупные суммы денег и похищенные ценности. Об этом: В Казахстане задержаны около 300 нелегалов, пытавшихся пересечь границу

07:30 09.01.2022 Предварительная сумма ущерба бизнесу — 92,3 млрд тенге (215 млн долларов). Из них 90,7 млрд тенге (211 млн долларов) — ущерб МСБ в Алма-Ате, сообщили в Нацпалате предпринимателей. Всего пострадал 1181 субъект бизнеса в 10 регионах Казахстана.

07:31 09.01.2022 Начало авиасообщения между Сочи и Казахстаном откладывается. В 20-х числах декабря международный аэропорт Сочи объявил об открытии новых направлений в крупные города Республики: Алма-Ату и Нур-Султан. Планировалось, что рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind, и предусматривалось, что стартует авиасообщение 15 января. Однако сейчас, в связи с последними событиями в Казахстане, полеты временно отменены.

07:33 09.01.2022 Биткоин продолжает лихорадить на фоне событий в Казахстане. За неделю курс этой криптовалюты упал более чем на 8%. В Казахстане сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоина. Именно в Казахстан устремились китайские майнеры после запрета криптовалют в КНР. Их привлекла низкая стоимость электроэнергии в стране.

07:55 09.01.2022 В двух казахстанских городах преступники пытались захватить СИЗО. «6 и 7 января в городах Тараз и Талдыкорган были предприняты неоднократные попытки вооруженного нападения и захвата следственных изоляторов, где содержатся особо опасные преступники», — сообщил глава МВД Тургумбаев. Полиции удалось отбить атаки.

07:55 09.01.2022 Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Токаеву, заявил пресс-секретарь Елбасы. «Так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — заявил Айдос Укибай. Елбасы и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти».

07:56 09.01.2022 Международный аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, деятельность воздушной гавани возобновится после стабилизации ситуации в казахстанском городе. Об этом 9 января сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. Читайте подробнее: Аэропорт Алма-Аты возобновит работу после стабилизации ситуации в городе

08:03 09.01.2022 В Казахстане на 9 января 2022 года открыты все дороги республиканского значения. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны. «Дороги республиканского значения (в Казахстане) открыты», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: В Казахстане открыты дороги республиканского значения

08:08 09.01.2022 Контртеррористическая операция в Алма-Ате перешла на новый уровень. Как военные отличают «своих» от преступников — для того чтобы случайно не принять коллег за бандитов, одетых в военную форму, курсанты используют отличительные знаки, сообщил «Хабар 24». Подразделения дежурят на всех 13 блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из города. У выезжающих проверяют авто и документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб.

08:09 09.01.2022 Прибытие основных сил белорусского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. mil.ru.

08:10 09.01.2022 Власти Казахстана должны соблюдать права человека при подавлении протестов в стране. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева о намерении властей уничтожать тех, кто не сложит оружие. «Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — сказала она.

08:10 09.01.2022 На фоне беспорядков в Казахстане четыре местных миллиардера потеряли в совокупности $3 млрд, сообщает Forbes. Среди обедневших — дочь и зять бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Так, по подсчетам Forbes, состояние председателя совета директоров местной платежной и финтех-компании Kaspi Bank Вячеслава Кима уменьшилось на $1,4 млрд — с $5,7 млрд до $4,2 млрд, после того как акции Kaspi Bank обвалились на 30% всего за два дня — с $188 4 января до $87 6 января. Почти столько же лишился генеральный директор Kaspi Bank Михаил Ломтадзе — живущий в республике уроженец Грузии. Его капитал сократился с $5,2 млрд до $3,8 млрд. Цитата канала «Экономика».

08:13 09.01.2022 Укибай подчеркнул, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад, защищая свою страну и свой народ. Информация, распространённая СМИ и в соцсетях относительно экс-президента, названа пресс-секретарём лживой и провокационной. Об этом: Назарбаев сам принял решение о передаче поста председателя Совбеза Токаеву

08:25 09.01.2022 Один из задержанных в Алма-Ате рассказал, что он прилетел из Киргизии. Некие люди предложили ему участвовать в митинге за 200 долларов: оплатили перелет, разместили. Вместе с ним были люди из Узбекистана и Таджикистана.

08:27 09.01.2022 В соцсетях и мессенджерах рассылают фейковое сообщение о захвате военной биолаборатории близ Алма-Аты. В рассылке говорится, что возле объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могла произойти утечка опасных патогенов, сообщает @stopfake_kz. «Это неправда. Объект находится под охраной», — заявили в минздраве. Центральную рефератную лабораторию рядом с Алма-Атой построили в 2017 году. Ее основной функцией является диагностика. Там изучают вспышки особо опасных инфекций, обучают врачей и хранят опасные патогены.

08:27 09.01.2022 На настоящий момент ситуацию удалось стабилизировать во всех регионах Казахстана, где происходили массовые беспорядки. Читайте также: Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации на всей территории страны

08:28 09.01.2022 К выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов в Казахстане уже приступили российские миротворцы. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации. Читайте также: Российские миротворцы приступили к охране ключевых объектов в Казахстане

08:32 09.01.2022 Жителей Нур-Султана просят оставаться дома и следить за детьми. Столица под полным контролем, но проводится оперативная работа, заявил комендант города. Полицейские ходят по квартирам и дворам. О сомнительных лицах просят сообщать в полицию.

08:41 09.01.2022 Информация о якобы захвате неизвестными в костюмах химзащиты биолаборатории в Алма-Ате является ложной. Подробности в материале: Минздрав Казахстана опроверг информацию о захвате военной биолаборатории

08:49 09.01.2022 45 полицейских получили травмы во время беспорядков в Чимкенте. Двое с тяжелыми ранениями сейчас в палате спецнаблюдения, сообщили в полиции Чимкента. Сейчас стражи порядка работают в усиленном режиме. Также задействованы солдаты Нацгвардии и минобороны, сотрудники ДЧС. Им также помогают около тысячи жителей мегаполиса.

08:51 09.01.2022 «Красный» уровень террористической угрозы введен в Жамбылской области Казахстана.

09:03 09.01.2022 5135 человек задержаны к данному моменту по всему Казахстану. Почти 350 полицейских автомобилей уничтожено в ходе беспорядков. Преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия. В Жамбылской области изъято 14 автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты, предназначенные для террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараза. (МВД РК).

09:04 09.01.2022 Полиция перешла к поквартирной «зачистке» Алма-Аты. «С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». При этом ведется подворовой и поквартирный обход», — заявил комендант города Ержан Саденов.

09:04 09.01.2022 Токаев провел очередное заседание оперативного штаба 9 января 2022 года. С докладами выступили генеральный прокурор, новый председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел.

09:13 09.01.2022 Токаев заявил, что силовики примут все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

09:14 09.01.2022 Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий от беспорядков в отдельных регионах. Необходимо оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов в Алма-Ате и других регионах.

09:15 09.01.2022 В Казахстане за участие в беспорядках задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел.

09:15 09.01.2022 Протестующие на центральной площади Актюбинска 4 января 2022. (сс) Esetok.

09:16 09.01.2022 Российский актер Илья Глинников найден. Он цел и невредим. Об этом корреспонденту «Sputnik Казахстан» сообщили в департаменте по ЧС Алма-Аты. Все эти дни он находился в лагере в горах Алма-Аты. Сегодня утром, 9 января, актера вместе с другими туристами доставили на Медео, оттуда в аэропорт. В скором времени актер вернется домой.

09:19 09.01.2022 Объединенному миротворческому контингенту государств — участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Цитата sputnikKZ.