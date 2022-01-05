Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция
В Мангистауской области Казахстана цены на топливо с 3 января снизили на 25−30%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Подробно: Протестующие в Казахстане добились снижения цен на газ
Тем временем в Алма-Ате сотрудники полиции начали задерживать протестующих.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал вышедших на улицы для участия в акциях протеста соотечественников не поддаваться призывам деструктивных лиц, которые заинтересованы в подрыве стабильности и единства общества.
Читайте подробнее: Президент Казахстана Токаев обратился к протестующим
В Мангистауской области Казахстана протестующие пытаются штурмом взять здание администрации областного центра города Актау, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Казахстане протестующие пытаются штурмом взять администрацию Актау
В Алма-Ате сотрудники полиции начали задержания протестующих, сообщает 4 января корреспондент ИА REGNUM.
Протесты начались 2 января в городе Жанаозен. А 3 января в Алма-Ате власти перекрыли центр города и отключили интернет.
Также читайте: В Алма-Ате перекрыли центр города и заглушили интернет
В населённых пунктах Мангистауской области Казахстана к 3 января выросло число протестующих. Об этом сообщало Казахское телеграфное агентство. В редакцию поступили видеообращения от коллективов предприятий. Граждане призывали чиновников снизить цены на сжиженный газ. Если этого не произойдёт, то люди готовы выйти на забастовку.
Ранее об этом: В Казахстане сообщили о росте числа протестующих
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал членов правительства республики на заседание в связи многочисленными акциями протеста. Оно запланировано на 5 января.
Подробно: Президент Казахстана созвал заседание правительства из-за протестов
Тем временем министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев заявил на специальной пресс-конференции о том, что руководство Казахстана не сможет добиться того, чтобы цены на сжиженный газ для автомобилей в Мангистауской области снизились вдвое.
Подробнее: Минэкономики Казахстана отреагировало на требования протестующих
В Казахстане сотрудники полиции начали задержания протестующих в городе Кызылорда, передает 4 января корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В казахстанском Кызылорде начались задержания протестующих
За протестами стоят силы, стремящиеся к переделу сфер влияния в Казахстане. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.
«Наиболее вероятно, что за протестами стоит бывший зять Нурсултана Назарбаева. Он миллиардер, он продал принадлежащую ему часть в одной из газовых компаний и, видимо, решил принять участие в большой игре», — отметил эксперт.
Читайте также: Эксперт: За протестами в Казахстане может стоять бывший зять Назарбаева
В Казахстане наблюдается рост цен на топливо и другие товары первой необходимости. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.
Читайте также: Эксперт: В Казахстане вслед за топливом и хлебом подорожает электричество
Волнения больших групп населения Казахстана вспыхнули в разных районах страны не на пустом месте. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Коломец.
«Люди, узнавая из средств информации о регулярном выводе огромных средств из госбюджета на личные счета семьи Назарбаевых, столкнувшись с неслыханной коррупцией, выходят на несанкционированные митинги с требованием отставки правительства», — заявил политолог.
Читайте также: Политолог: Казахстан устал терпеть власть пройдох и лицемеров
В Казахстане, возможно, при участии России построят АЭС. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.
«В Казахстане наблюдается рост цен на электроэнергию. Выходом из этого может стать строительство атомной электростанции», — сообщил эксперт.
Об этом: Эксперт: От роста цен на электричество Казахстан спасёт российская АЭС
Россия ведёт странную игру с Казахстаном, с одной стороны, «отпуская» его, с другой — пытаясь привязать к себе. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.
Читайте подробнее: Эксперт: Россия ведёт по отношению к Казахстану странную двойную игру
Политолог Марат Шибутов комментирует протесты в Казахстане:"Этой ночью совершается переход между митингами с политическими требованиями и попыткой свержения власти с захватом административных зданий. Грань достаточно тонкая, причем перейдя ее вернуться назад уже не удастся.
Попытка свержения власти приведет или к падению государства в целом или переходу политического режима к закручиванию гаек. Как закручивают гайки видно по Беларуси. А если власть рухнет, то наши основные инвесторы постараются гарантировать свои инвестициями своими силами, то есть будут сами наводить порядок и жалеть никого не будут.
Если государство провалится, то все, с концами, дальше уже ничего не будет — не восстановится. В общем, нам всем надо быть поблагоразумней и думать о последствиях своих шагов».
В казахстанском Актау протестующие отказались уходить с улицы, несмотря на решение правительства снизить цены на сжиженный газ в два раза, потребовав встречи с Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом: Протестующие в Актау потребовали встречи с Токаевым
Обстановка в столице Казахстана Нур-Султане сейчас спокойная. В районе, где расположена резиденция главы государства и основные министерства, скоплений людей не наблюдается.
Читайте подробнее: В столице Казахстана сохраняется спокойная обстановка
В казахстанской Алма-Ате, где проходят акции протеста против повышения цен на газ, наблюдаются проблемы с работой мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Читайте подробнее: В Алма-Ате на фоне протестов не работают Telegram и WhatsApp
«Митинговая ситуация в Казахстане еще раз подтверждает, что стихийных массовых протестов не бывает. Но попытка с помощью Майданов убрать из политической жизни страны Назарбаева и его команду, еще абсолютно не означает, что «революционеры» создадут для народа райскую жизнь и в целом стабильную политическую и экономическую ситуацию для ЦА. Очень важно, чтобы ключевая для региона страна оставалась в правовом поле», — киргизский политолог Игорь Шестаковкомментирует ситуацию в Казахстане.
Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности, — РИА Новости.
В Казахстане власти города Актюбинск снизили цену на сжиженный газ до 50 тенге на фоне протестов против повышения цен на топливо. Об этом 4 января сообщила пресс-служба городской администрации в Instagram.
Читайте также: Власти казахстанского Актюбинска снизили цену на газ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал с соотечественников проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.
Подробности в материале: Токаев заявил протестующим, что власть не падет
«Сообщают — акимат Актобе выполнил ключевые требования народа. Обладает ли акимат властью решать эти вопросы — не берусь судить. Но уже видно, что власть дала заднюю. Причем в наихудшем сценарии — после захвата госучреждений. То есть под действием силового нажима толпы. И уже не важна последовательность событий, в глазах людей все будет выглядеть именно так.
К чему это может привести? Люди увидят, что единственный путь добиться своего — через улицу и насилие. То есть мы можем перешагнуть сразу через политику через миттинги к политике через насилие. И в следующий раз люди намного легче поднимутся. И стоять будут намного тверже. И требования выдвигать более смелые», — казахстанский политолог Антон Бугаенко.
Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.
Режим чрезвычайного положения будет действовать на территории Мангистауской области и в городе Алма-Ате с 5 по 19 января 2022 года.
Читайте также: Президент Казахстана ввёл режим ЧП в Мангистауской области и Алма-Ате
Отменён авиарейс из Атырау, задержаны рейсы из Алма-Аты, Нур-Султана и Тбилиси.
Читайте подробнее: В международном аэропорту Актау задержана или отменена часть авиарейсов
Комендантский час вводится на весь период действия режима ЧП и будет действовать с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Также, на время действия режима ЧП вв Алма-Ате и Мангистауской области запрещаются любые массовые мероприятия, включая забастовки и мирные собрания.
Читайте подробнее: В Алма-Ате и Мангистауской области на время ЧП введён комендантский час
Комендатуры в городе в Алма-Ате и в Мангистауской области будут наделены полномочиями, предусмотренными законом Казахстана «О чрезвычайном положении».
Читайте также: В Алма-Ате и Мангистауской области назначены коменданты
Улицы Алма-Аты опустели, массовые протесты прекратились, основная часть протестующих разошлась по домам.
Подробности в материале: Протесты в Алма-Ате затихли, демонстранты разошлись по домам
Указывается, что объявление об отставке правительства Казахстана будет сделано главой государства утром 5 января.
Читайте также: Президент Казахстана собрался объявить об отставке правительства
Члены правительства Казахстана будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.
Читайте также: Президент Казахстана подписал указ об отставке правительства
Мэр Алма-Аты отметил, что ситуация в городе находится под контролем властей, зачинщики беспорядков и экстремисты выявляются и задерживаются сотрудниками правоохранительных органов.
Подробности в материале: Глава администрации Алма-Аты рассказал о ситуации в городе
Задержан директор газоперерабатывающего завода в казахстанском Жанарзене. По данным агентства по финансовому мониторингу, он необоснованно поднял цены на газ. Начато досудебное расследование, сообщает sputnikKZ.
Предприятие поставляет сжиженный газ для всей Мангистауской области и большей части страны.
Президент Казахстана Токаев принял отставку правительства. И. о. премьера назначен первый вице-премьер Смаилов.
До утверждения нового состава члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности.
После протестов в Казахстане:
Цитата канала «Пул №3».
По итогам заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, а также бензин. Кроме того, он дал ряд других поручений для стабилизации социально-экономической ситуации. Об этом 5 января сообщила его пресс-служба.
Читайте также: Токаев поручил ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
Глава Казахстана разъяснил необходимость качественных, системных и поэтапных реформ в газовой отрасли.
Читайте также: Глава Казахастана заявил о перезагрузке газовой отрасли страны
В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозене (Мангистауская область). Об этом 5 января сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что руководитель предприятия беспричинно поднял цену на сжиженный газ. Также задержан руководитель площадки по электронной торговле данным видом топлива.
Подробности в материале: В Казахстане задержали директора газоперерабатывающего завода
В МВД Казахстана сообщили, что на акциях задержано более 200 человек. Пострадали 95 правоохранителей. Повреждены 37 служебных автомобилей.
Президент Казахстана Токаев — на совещании по протестам:
Цитата канала «Пул №3».
Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве. В частности, президент Казахстана указал на вину министерства энергетики и компаний «Казмунайгаз» и «Казакгаз».
Об этом: Глава Казахстана возложил особую вину за протесты в стране на правительство
По 13 фактам нападения на силовиков, хулиганства и порчи госимущества были назначены досудебные расследования.
Читайте также: В ходе беспорядков в Казахстане было задержано более 200 правонарушителей
По предварительной информации, директор газоперерабатывающего предприятия поднял цену на сжиженный газ без всяких на то оснований.
Читайте также: В Казахстане задержан директор газоперерабатывающего завода
В ходе акций протеста в Казахстане за нарушения общественного порядка правоохранительные органы задержали более 200 человек, сообщается 5 января на сайте МВД республики.
Об этом: В ходе акций протеста в Казахстане задержаны более 200 человек
В городе Тараз, который является административным центром Жамбылской области Казахстана, протестующие в ночь на 5 января повредили десять полицейских автомобилей. Об этом говорится в обращении главы Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, обнародованном пресс-службой администрации региона.
Об этом: Глава Жамбылской области Казахстана сообщил о беспорядках в Таразе
На фоне протестов в городах Казахстана с 4 января в Алма-Ате и Нур-Султане происходят перебои в работе соцсетей и мессенджеров.
Отмечается, что нет доступа в WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter и Instagram.
Читайте подробнее: В Казахстане зафиксированы перебои в работе соцсетей и связи
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января на фоне акций протестов в ходе совещания сделал ряд срочных распоряжений, касающихся социально-экономических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Читайте подробнее: Президент Казахстана после протестов принял ряд срочных решений
Территория на подступах к администрации Алма-Атинской области оцеплена силовиками. Выставлены заслоны из бронетехники.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Сотрудники полиции, которые блокируют подходы к зданию администрации в Актобе, заявили о своей солидарности с демонстрантами.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Незаконные митинги возобновились в Алма-Ате, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Они начались с нижней части города.
Сейчас толпа протестующих идёт по улице Толе би в микрорайоне Тастак.
Беспорядки в Алма-Ате утром 5 января возобновились с новой силой. Об этом сообщает «Интерфакс».
Читайте подробнее: В Алма-Ате снова начались беспорядки
В Алма-Атинской области введен режим ЧП.
В Казахстане перенесут на год полный переход реализации сжиженного газа через электронную торговую площадку — кабмин.
Сообщается о начале столкновений протестующих с полицией в Алма-Ате. Применяются светозвуковые гранаты.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Указом президента Токаева с должности заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана уволен племянник первого президента страны Назарбаева.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Полицейские, которые ночью разгоняли демонстрантов в центре Алма-Аты, сегодня вместе с протестующими на спецтранспорте идут в направлении центра, где стоит Нацгвардия.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Полный список мер, предложенных Токаевым для стабилизации ситуации в стране. Цитата RT.
Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский:
«Токаев отправил правительство в отставку — это было одно из требований митингующих. Токаев также поручил урегулировать цены на сжиженный газ, бензин и дизель. Но никто не расходится, майдан продолжается. Теперь Токаеву нужно с лидерами оппозиции подписать какую-нибудь бумажку при посредничестве Германии и Франции — и собираться в Ростов. Или есть второй вариант: ввести армию и разогнать всех к чертовой матери. Времени на подумать у него нет. Раньше надо было думать».
В центре Алма-Аты происходят столкновения протестующих с силами Нацгвардии, силовики сдерживают толпу — очевидцы.
Листок с требованиями к правительству, который ходит между протестующими в Актобе.
В Жанаозене толпа требует народных выборов акимов (мэров) и возвращения конституции 1993 года.
Причиной возникновения кризисной ситуации в Казахстане стали ошибки министерства энергетики республики. С таким заявлением 5 января выступил перед журналистами депутат Мажилиса (парламента) страны Бахытбек Смагул.
Читайте также: Депутат Казахстана обвинил в беспорядках министерство энергетики
В Казахстане всё идёт по сценарию «оранжевой революции», отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Подробности в материале: В Госдуме объяснили беспорядки в Казахстане
Сотрудники полиции в городе Актюбинск (Казахстан) отказались выполнять распоряжение задерживать протестующих. Об этом 5 января сообщает местный информационный портал Orda.kz.
Подробности в материале: Полиция в Актюбинске не стала задерживать протестующих
В центре Алма-Аты начались столкновения митингующих и полиции.
Несколько сотен митингующих были остановлены сотрудниками полиции на подступах к центру Алма-Аты. Митингующие вооружены дубинками. Против них силовики применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.
Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева винят в заговоре с США, передает корреспондент ИА REGNUM 5 января.
Подробности в материале: В Госдуме Токаева винят в антироссийском заговоре с США
В лечебные учреждения Алма-Аты обратились 190 человек, в том числе 137 полицейских — управление общественного здравоохранения города.
Пользователи Народного банка Казахстана (Halyk Bank) стали жаловаться на сбои при обслуживании в банкоматах и мобильных приложениях. Об этом 5 января сообщает пресс-служба банка.
Читайте подробнее: Клиенты Народного банка Казахстана пожаловались на сбои в обслуживании
Российские власти внимательным образом следят за развитием ситуации в Казахстане, где накануне начались протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Об этом 5 января сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Читайте подробнее: Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане — МИД РФ
Комендатура Алма-Аты просит жителей не покидать дома, водителей — объезжать ряд районов.
Участники акции протеста в Алма-Ате 5 января начали избивать и захватывать сотрудников полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Подробности в материале: Протестующие в Алма-Ате начали избивать и захватывать правоохранителей
Взрывы раздаются в центре Алма-Аты, полиция пытается оттеснить протестующих.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил:
Цитата канала «Лента дня».
Россия следит за за развитием ситуации в Казахстане, информации о пострадавших гражданах России не поступало.
Об этом заявили в МИД РФ.
Жители Казахстана должны проявить единство, сплочённость и спокойствие. С таким обращением 5 января выступил верховный муфтий страны Наурызбай кажы Таганулы на сайте Духовного управления мусульман Казахстана.
Подробности в материале: Верховный муфтий Казахстана призвал жителей к единству
Сообщается об активизации иностранных медиа, которые контролируются западными спецслужбами, в контексте протестов в Казахстане.
Ранее данные ресурсы занимались «освещением» и поддержкой антиправительственных акций на территории Белоруссии.
Газ, с которого все началось. Поводом для митингов в Мангистауской области Казахстана стал рост цен на сжиженный газ. Стоимость топлива требовали снизить вдвое — со 120 тенге ($0,28) до 60 тенге ($0,14) за литр.
Рост связан с тем, что с 1 января цену газа (так же как и бензина с дизелем) формирует рынок и конкурентная среда.
Митингующие обвиняли в сговоре владельцев АЗС.
Власти сообщили, что цена на газ будет снижена до 50 тенге ($0,12) за литр.
Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.
Для сравнения вот стоимость сжиженного газа в других странах. Киргизия — $0,41, Белоруссия — $0,48, Украина — $0,70, Молдавия — $0,75, Латвия — $0,89.
Цитата SputnikLive.
Митингующие в Алма-Ате пошли на штурм городской администрации.
Протестующие в городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана назвали требования к властям. Об этом 5 января сообщает телеграм-канал издания ORDA.
Об этом: Протестующие в Казахстане выдвинули требования властям
Силовики применили нелетальные боеприпасы для разгона протестующих в Алма-Ате.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Силовики используют светошумовые гранаты и резиновые пули.
Периметр безопасности вокруг здания администрации Алма-Аты прорван протестующими.
Сообщается о появлении радикалов внутри здания. Силовики применяют светозвуковые гранаты и нелетальные боеприпасы.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Протестующие ворвались в здание акимата Алма-Аты, в нем выбиты окна и двери.
Другая часть толпы пытается прорваться в старую резиденцию президента — Sputnik Казахстан.
События в крупнейшем городе Казахстана развиваются очень стремительно. Отняв гранаты и амуницию у силовиков, протестующие двинулись на площадь Республики, где расположены главные административные здания города.
Там толпа быстро разогнала силовиков, захватила акимат, идут стычки (боями это назвать сложно, силовики просто убегают от толпы) за бывшую резиденцию президента. Требования все те же — это новые выборы и уход клана Назарбаева.
Цитата канала readovkanews.
Протестующие в Алма-Ате врываются в здание администрации через двери и разбитые окна.
«Акимат наш!»
Судя по видеозаписям, появившимся в Сети, толпа оттеснила правоохранителей, а затем вошла в здание администрации. В районе мэрии Алма-Аты слышны выстрелы.
Цитата канала «Говорит Москва».
Протестующие в Алма-Ате 5 января прорвались через кордон полиции к зданию администрации города и ворвались в него. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал Readovka.
Об этом: Протестующие в Алма-Ате смогли прорваться в здание администрации
Здание мэрии заволокло дымом. У правоохранителей вырывают щиты и каски.
У протестующих в Алма-Ате, которые смогли прорваться в акимат, с собой есть щиты, палки и светошумовые гранаты, сообщает sputnikKZ.
В Казахстане серьёзные проблемы с интернетом, мобильной связи фактически вообще нет, но толпу это, конечно, не останавливает — протестующие уже пытаются прорваться в старую резиденцию президента.
Кадры штурма администрации в Алма-Ате.
Цитата канала «Вести-FM».
Жителям Алма-Аты небезопасно выходить на улицы города. Информацию об этом 5 января распространяет комендатура города.
Читайте подробнее: Власти Алма-Аты призвали жителей проявлять осторожность на улицах
Местные жители сообщают, что в Алма-Ате протестующие стреляют в солдат.
Цитата канала «Военный осведомитель».
Вы не поверите, откуда идет координация протестов в Казахстане! Только гляньте на номера Ватсапа!
Ну как вам? Видный оппозиционер с коррупционно-криминальным шлейфом Мухтар Аблязов призывает протестующих координировать свои действия с дистанционным штабом, расположенным на Украине: +380 — международный код Украины, а 50 и 99 — коды украинского «Водафона»!
Вот теперь, дорогие товарищи, можете мне рассказывать, что протесты в Казахстане — «вы не понимаете, это другое!». Давайте, поведайте мне и всему миру, как вас задолбала власть, и что это чисто внутриказахстанские разборки.
Цитата каналаmontyan.
Жёсткие столкновения протестующих с полицией у здания администрации в Актобе.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В управлении здравоохранения Алма-Аты заявили, что демонстранты препятствуют работе скорой помощи, наносят ущерб медработникам и громят социальные объекты.
Ниже приводятся цитаты из официального сообщения:
«В результате противоправных действий пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе 2 водителя и 3 медработника. Пострадавших доставили в стационары города»
«Уничтожены 2 машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7. Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы».
В центре Алма-Аты слышны выстрелы, силы правопорядка покинули площадь возле акимата — РИА Новости.
Здание акимата в Алма-Ате разгорается всё сильнее.
В медучреждения Алма-Аты с начала протестов по состоянию на утро 5 января за медицинской помощью обратились 190 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.
Подробности в материале: В Алма-Ате сообщили о двух сотнях пострадавших на акциях протеста
В Алма-Ате загорелся районный филиал правящей партии Nur Otan, сообщает Sputnik Казахстан.
Как следует из данных сервиса Flightradar, за последние сутки из Астаны и Алма-Аты вылетело порядка десяти частных джетов в Европу. Они принадлежат различным бизнесменам Казахстана. Очевидно, что будущее президента Токаева и клана Назарбаева совсем не очевидно.
Счёт пострадавших в результате стычек у акимата Алма-Аты пошел на десятки — KazTAG.
В результате противоправных действий в Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи, уничтожены две машины, заявило Управление здравоохранения города.
Цитата RT.
Протесты перекинулись и на русский север Казахстана, там идут митинги и задержания.
В Алма-Ате протестующие мешают работе скорой помощи, избивают медработников и громят больницы — Управление здравоохранения.
«Агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений», — сообщает Упрздрав.
Пострадавших доставили в стационары города.
Цитата sputnikKZ.
В зданиях прокуратуры и мэрии Алма-Аты 5 января в ходе беспорядков начались пожары. Об этом сообщает телеграм-канал Казахского телеграфного агентства.
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А это здание администрации в Актобе (пятый по численности город в Казахстане). Перед ним у протестующих стычки с полицией. Людей поливают водой из пушки, слышны взрывы и стрельба.
Митинг против повышения цен на газ вышел из-под контроля.
Цитата канала BAZA.
События в Казахстане развиваются по самому опасному сценарию. Власть отступает под натиском митингующих, делает одну уступку за другой (вплоть до отставки правительства), но протестующие вошли во вкус, им уже этого мало, они формулируют всё новые максималистские требования и, похоже, останавливаться не намерены.
Республика, ещё недавно казавшаяся самой стабильной и едва ли не самой вменяемой в Центральной Азии, на глазах превращается в территорию хаоса. Протестующие захватывают местные органы власти, с упоением жгут полицейские автомобили, счёт раненым стражам порядка идёт на сотни. Власть явно растеряна, не готова восстановить порядок, идя при этом на жёсткие меры.
Максим Юсин специально для @rt_russian.
В Актобе силы правопорядка применяют водомёты.
Митинги проходят и в Павлодаре. Там проживает 48% казахов и 40% русских. Протестующие собрались у администрации. Они требуют, чтобы к ним вышел глава региона.
Расположенные поблизости заведения общественного питания и торговли закрылись.
Заместитель акима в Алма-Ате Ержан Бабакумаров сделал первое заявление от официальных лиц города: «Штурм был. Вывести всех успели, часть сотрудников работает дистанционно».
Людей эвакуируют из бизнес-центра «Республика» в Алма-Аты. По словам очевидцев, по проспекту Назарбаева со стороны Абая продолжают прибывать люди.
Председатель Комитета НС ДНР Владислав Бердичевский:
«Как только в странах бывшего СССР приходят к власти марионетки США — там сразу прекращаются любые массовые протесты, хоть в два раза поднимется цена на бензин, хоть в пять раз поднимется коммуналка. Повоняют и разойдутся.
И никакие CNN или DW больше не расскажут об избитых детях и невинно посаженных протестующих. Совпадение, наверное. Непонятно другое. Назарбаев с Токаевым куда всё это время смотрели? Синдром Януковича — окружение зашорило очи как пустынным ишакам?»
В Алма-Ате от действий протестующих пострадали несколько больниц. Эту информацию 5 января распространяет информационный центр комендатуры города.
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Консульство Казахстана в Казани проверили сотрудники МВД после сообщения о бомбе. На электронную почту в консульство Казахстана в Казани пришло письмо с сообщением о заложенном в здании взрывном устройстве. Эту информацию рассказали источники «Татар-информа».
К зданию консульства были стянуты экипажи экстренных служб. Помещения проверили кинологи с собаками — информация о заложенной бомбе не подтвердилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском автора письма.
Аким (мэр) Костаная вышел к народу, чтобы лично переговорить с людьми и выслушать их требования.
Военные вышли на улицы Алма-Аты.
Протестующие захватили в плен группу военных.
В Нур-Султане введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января.
Протестующие идут на штурм администрации президента страны.
Работа водомёта в Актобе и светошумовых боеприпасов.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Полиция Актюбинска (Казахстан) применила водомёты против протестующих, которые прорываются к зданию администрации Актюбинской области. Видео происшествия 5 января было опубликовано в телеграм-канале Соловьев.
Читайте подробнее: В Актюбинске против протестующих применили водомёты
В столице Казахстана городе Нур-Султане объявлен комендантский час с 23:00 до 7:00. В городе установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.
Казахстанские военные начали сдаваться в плен протестующим. Появилось видео, на котором запечатлено разоружение и захват порядка десяти солдат казахстанской армии. Вопросов к поведению силовиков всё больше. Если так пойдёт, эпоха Назарбаева и его ставленников в Казахстане закончится уже сегодня.
Цитата канала readovkanews.
Столкновения в Алма-Ате не прекращаются.
В Атырау силовики переходят на сторону протестующих. Их встречают одобрительными криками и овациями.
Происходящее в Казахстане — внутреннее дело этой страны, важно избежать крайностей и сохранить единство, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Под сладкий хруст новеньких баксов и дым от горящих шин начнутся хорошо знакомые мероприятия по изгнанию русских, этнические чистки, наложение запретов на все, что новые хозяева назовут «советским наследием», Россию объявят агрессором, по домам пойдут казахские подобия «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих нацбатальонов, призовут на помощь ОБСЕ как прикрытие убийств русских детей, США и Британия пошлют «инструкторов» и снайперов для сафари на русских и тех, кто ещё останется нормальными, местное СБУ размножит тайные тюрьмы, где будут зверски пытать людей, Польша поделится опытом крематориев, новый президент будет кататься по миру и клянчить кредиты, оружие и в НАТО…
Словом, все как у «людей» — опыт есть».
Цитата канала MAYDNR.
На Украине рады ситуации в Казахстане. Депутат Верховной рады от правящей партии видит в казахстанских протестах «радужные перспективы» для украинцев.
«Похоже, по уровню средней зарплаты и ВВП на душу населения у нас есть шансы догнать и перегнать Казахстан намного раньше, чем предполагалось», — написал Даниил Гетманцев.
Цитата SputnikLive.
Беспорядки в Казахстане не повлияли на транспортное сообщение с сибирскими регионами. Как следует из расписания международного аэропорта Омска, ближайшего к Казахстану сибирского города, запланированные рейсы в Нур-Султан и Павлодар, которые выполняют российский «S7», казахстанские «Fly Arystan» и «Qazaq Air» вылетают и прилетают в штатном режиме.
Тем временем РЖД заявила, что движение транзитных и международных пассажирских поездов, которые совершают перевозку через территорию Казахстана (Северо-Казахстанской области), также происходит без изменений.
В Алма-Ате полыхает резиденция президента Казахстана.
Россия исходит из того, что Казахстан может самостоятельно справиться с ситуацией в стране — глава международного комитета Совета Федерации Карасин в интервью РИА Новости.
Турция внимательно следит за событиями в Казахстане, уверена в преодолении кризиса — заявление турецкого МИД.
Новогодние волнения в соседнем Казахстане формально связаны со скачком цен на газ и автотопливо, считает член Совфеда Андрей Климов.
«Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов» — комендант Канат Таймерденов обратился к алма-атинцам. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры.
«Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма».
Жителей просят оставаться дома.
Цитата sputnikKZ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 января ввёл режим чрезвычайного положения в столице республики Нур-Султане. Указ главы государства был опубликован официальном сайте.
Читайте подробнее: В Нур-Султане из-за беспорядков ввели чрезвычайное положение
Силовики в Атырау (Казахстан) начали переходить на сторону протестующих, передает 5 января Telegram-канал KazTag.
Читайте также: Силовики в казахстанском Атырау начали переходить на сторону протестующих
Порядка 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, избиты в ходе беспорядков в Алма-Ате — комендант города.
Сегодня Казахстан, внезапно и без предупреждения, занял абсолютно всё русскоязычное информационное пространство.
Совершенно формальный повод, рост цен топливо, положил начало масштабным протестам. Уступки властей в виде моратория на повышение цен уже никого не интересуют.
Что характерно, насилие в Казахстане идёт в том числе со стороны митингующих, что для стран СНГ — большая редкость. Народ поджигает служебные автомобили и государственные здания, штурмует администрации. Вот так, например, сейчас выглядит мэрия в Алма-Ате — крупнейшем городе страны.
Цитата канала buzoters_and_crows.
Протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в городе Байконур. Об этом 5 января сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Подробности в материале: Ситуация в Байконуре на фоне протестов в Казахстане остается спокойной
Из бизнес-центра «Республика», расположенного в центре Алма-Аты, днём 5 января начали эвакуировать людей, так как рядом происходят беспорядки. Об этом сообщает телеграм-канал Orda.
Подробности в материале: Беспорядки в Казахстане. Из центра Алма-Аты эвакуируют людей
В Семее протестующие пытаются взять штурмом акимат. На их пути встали силовики, которые обнесли здание администрации колючей проволокой.
Протестующие остановили и забросали пожарных камнями.
5 января, к четырём часам дня по казахстанскому времени, становится очевидно, что местные силовики не могут или не хотят противостоять митингующим.
Случаи организованного разгона демонстрантов единичны: если они и уходят с площадей, то вскоре возвращаются. Уже известны факты сдачи в плен военных протестующим. Да, есть случаи применения резиновых пуль, водометов, но все это теряется на фоне общего хаоса — ситуация выходит из-под контроля. Больше всего шансов на успех у мятежников в Алма-Ате — там уже полыхает здание администрации, у полицейских отнимают оружие, но никаких жёстких мер для разгона демонстрантов никто не применяет, по домам никто расходиться не собирается. Очевидно, что это видят и сами митингующие. Ко всему прочему, часть силовиков открыто им сопереживает.
Цитата канала readovkanews.
Около 300 предприятий, в т. ч. магазины и точки общепита, пострадали в результате беспорядков в городе Алма-Ате (Казахстан). Об этом 5 января пишет Zakon.kz.
Подробности в материале: Около 300 предприятий пострадали во время беспорядков в Алма-Ате
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.
Регионы Российской Федерации, граничащие с Казахстаном:
Общая протяжённость границы почти 7600 км.
Цитата канала Gubery.
Не пора ли в РФ вводить режим повышенной готовности?
В Актау силовики переходят на сторону митингующих. Они заявили, что не могут пойти против народа.
В бывшей столице Казахстана Алма-Ате загорелась 5 января резиденция президента республики. Об этом сообщает телеканал ZTB.
Читайте также: В Казахстане загорелась резиденция президента
В Казахстане 5 января начали массово отключать интернет. Об этом передает Telegram-канал сервиса мониторинга блокировок GlobalCheсk.
Читайте подробнее: В Казахстане начали отключать интернет
Протестующие в бывшей столице Казахстана Алма-Ате 5 января захватили резиденцию президента республики. Об этом сообщает Интерфакс.
Читайте подробнее: Протестующие в Казахстане захватили резиденцию президента республики
Более 120 автомобилей сожгли во время протестов против повышения цен на газ в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 5 января сообщил комендант города Канат Таймерденов.
«В результате противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в т. ч. 33 полицейские машины, авто скорой помощи, а также пожарные автомашины», — передает его слова Sputnik Казахстан.
Читайте также: В Алма-Ате в ходе беспорядков сожгли 120 автомобилей
В ситуации с протестами, которые происходят в настоящее время в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ, важно то, чтобы в нее не было никакого вмешательства извне. Об этом 5 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте подробнее: Песков о протестах в Казахстане: важно, чтобы не было вмешательства извне
Власти Казахстана не запрашивали помощи у России в ситуации с протестами против повышения цен на сжиженный газ, которые проходят в республике. Об этом 5 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом: Казахстан не запрашивал помощь у РФ на фоне ситуации с протестами — Песков
Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа. Так, не удается зайти на страницы порталов tengrinews. kz, zakon. kz, vlast. kz, недоступна и страница Sputnik Казахстан.
Об этом: Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа
Шаги, которые предпринимает в настоящее время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, направлены на то, чтобы мирно и оперативно решить проблемы в республике. Об этом 5 января говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
Об этом: Президент Казахстана делает шаги по нормализации ситуации в стране — МИД РФ
Власти России рассчитывают на то, что ситуация в Казахстане нормализуется в течение ближайшего времени. Об этом 5 января говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Подробности в материале: Москва надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане — МИД РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января освободил от должности замглавы администрации президента республики Мурата Нуртлеу и назначил его первым заместителем руководителя Комитета национальной безопасности (КНБ). Указ был обнародован на сайте главы государства.
Подробности в материале: Президент Казахстана сменил заместителя главы Комитета нацбезопасности
В протестах в Казахстане просматривается украинский след, киевские спецслужбы давно подогревали там национализм и «настраивали против РФ». Об этом 5 января заявил российский политолог Андрей Суздальцев.
Об этом: Эксперт увидел в протестах в Казахстане украинский след
Из Казахстана в страны Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Об этом 5 января передает Telegram-канал KazTAG.
Об этом: Бизнес-джеты массово вылетают из Казахстана в Европу
Канат Таймерденов — комендант, начальник департамента полиции Алма-Аты (Казахстан) — заявил, что выявлены случаи мародерства и погромов на фоне протестов. Об этом 5 января сообщает Orda.kz.
Подробности в материале: Комендант Алма-Аты сообщил о мародерстве и погромах
В офисе правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») в Алма-Ате произошел пожар в здании филиала правящей партии. Об этом сообщает новостной портал Zakon.
Об этом: Протестующие в Казахстане разгромили офис правящей партии
Протестующие в Алма-Ате начали нападать на оружейные магазины. Об этом 5 января сообщает телеграм-канал Orda.
Об этом: Протестующие в Алма-Ате начали захватывать оружейные магазины
Все пункты пропуска на киргизско-казахстанской границе, несмотря на разгоревшиеся в соседней стране массовые протесты, продолжают работать, пропуск граждан, транспорта и грузов осуществляется с учетом существующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Подробности в материале: Пограничники Киргизии следят за протестами в Казахстане
В ближайшее время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выйдет в прямой эфир казахстанских телеканалов, сообщает телеграм-канал ZTB|QAZAQSTAN.
В Алма-Ате протестующие захватили здание корпункта телеканала «Мир 24» и потребовали выхода в прямой эфир — телеграм-канал Orda.kz.
В столице Казахстана Нур-Султане, а также в Алма-Ате во второй половине дня 5 января отключили интернет и телефонную связь. Об этом сообщает Интерфакс.
Подробности в материале: В Нур-Султане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь
В Алма-Ате идут погромы магазинов, банков. В центре города слышна стрельба, а также взрывы светошумовых гранат.
Информация о «минировании», которая ранее поступила на почту консульства Казахстана в Казани, не подтвердилась. Ранее сообщалось, что около здания на улице Карла Маркса, 8 дежурят экстренные службы.
Читайте также: Данные о «минировании» консульства Казахстана в Казани не подтвердились
В МИД РФ призвали разрешить конфликтную ситуацию в Казахстане «в рамках конституционно-правового поля и диалога, а не через уличные беспорядки». Об этом 5 января сообщается на сайте ведомства.
Ситуация в Алма-Ате на 15:00 по версии ТГ-канала @genshab
«1. Контроль над Алма-Атой силовиками потерян.
2. Горят административные здания. Деятельность городской администрации парализована.
3. Протестующими устанавливаются баррикады на дорогах и перекрестках.
4. Идет грабеж магазинов, торговых центров, на улицах опасно.
5. Неконтролируемая толпа громит критическую инфраструктуру города — электроснабжение, станции и подстанции электроснабжения. Скоро начнутся перебои с теплом и водой.
6. В городе наблюдаются перебои с электроснабжением.
Главной причиной сложившейся катастрофы выступает институциональная слабость, фактический паралич силовиков — рассинхронизация действий, отсутствие концентрации на угрожаемых участках, критическое опоздание в реагировании. Никто из силовиков не взял на себя ответственность за ситуацию, нет ни персональной ответственности, ни фамилий.
Власть в лице МВД, НКБ самоустранилась от критически развивающейся ситуации. Толпа просто взяла свое.
Силовики проиграли второй раунд. Город потерян».
Москва поддерживает связь с загранучреждениями РФ в Казахстане. Обстановка вокруг дипмиссий РФ в Казахстане остается спокойной. Об этом 5 января говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.
Читайте также: Обстановка вокруг дипмиссий России в Казахстане остается спокойной
Важно удержать ситуацию в Казахстане в правовом русле и не дать ей воспользоваться силам, заинтересованным в дестабилизации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Читайте также: Слуцкий: важно удержать ситуацию в Казахстане в правовом русле
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.
Об этом: Председатель ОБСЕ призвал к деэскалации ситуации в Казахстане
Без зрителей состоится из-за введённого в Нур-Султане режима чрезвычайного положения (ЧП) матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием местного клуба «Барыс» и магнитогорской команды «Металлург». Об этом 5 января сообщает пресс-служба КХЛ.
Об этом: Матч КХЛ с «Барысом» и «Металлургом» пройдет без зрителей из-за режима ЧП
С сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать жёстко — Токаев в обращении к нации.
Что бы ни было, я буду находиться в столице — Токаев.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») надеется, что президент Казахстана не повторит опыт президентов Украины и Киргизии.
Читайте также: Хинштейн надеется, что Токаев не повторит опыт Януковича и Акаева
Ситуацию в Казахстане, где протесты привели к отставке правительства страны, отслеживает внимательно Анкара. Об этом 5 января передает Anadolu Ajansı со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД Турции.
«Желаем братскому народу Казахстана мира и спокойствия, — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. — Всецело уверены в том, что власти Казахстана преодолеют кризисную ситуацию. Верим в здравомыслие народа Казахстана. Надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется».
Читайте также: Власти Казахстана преодолеют кризисную ситуацию — МИД Турции
Меры безопасности усилены около здания посольства Казахстана в столице России Москве.
Читайте подробнее: Посольство Казахстана в Москве усилило меры безопасности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем очередном обращении к нации заявил, что будет находиться в столице страны Нур-Султане, «что бы ни было».
Читайте также: Токаев: что бы ни было, я буду находиться в Нур-Султане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января опроверг слухи о том, что он бежал из страны из-за протестов. Он сделал обращение к народу по республиканским телеканалам.
Читайте подробнее: Президент Казахстана опроверг слухи о бегстве из страны
Власти Китая, которые поддерживают меры казахстанской стороны по защите общественной безопасности, верят в нормализацию ситуации в Казахстане. Об этом 5 января сообщили в министерстве иностранных дел КНР.
«Китай поддерживает усилия казахстанской стороны по восстановлению общественного порядка», — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Читайте подробнее: В Китае отреагировали на протесты в Казахстане
В Казахстане в ходе противостояния силовиков с протестующими погибли полицейские, заявил 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев в своем очередном обращении к нации.
Подробности в материале: Токаев заявил о гибели силовиков в ходе столкновений с протестующими
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации заявил, что у заговорщиков был тщательный план действий, они мотивированы финансово.
Читайте подробнее: Токаев заявил, что у заговорщиков был тщательный план действий
Максимально жёстко действовать в отношении правонарушителей в ходе протестов в Казахстане намерены с сегодняшнего дня власти страны. Об этом 5 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к жителям страны.
По его словам, высокая организованность протестующих свидетельствует о том, что заговорщики тщательно продумали план действий.
Об этом: Глава Казахстана пообещал жёстко действовать в отношении правонарушителей
В казахстанской Алма-Ате происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка, среди них есть убитые и раненые, заявил 5 января в очередном обращении к нации президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Подробности в материале: Токаев заявил, что будет действовать «максимально жестко»
Многие протестующие в Алма-Ате вооружены карабинами и автоматами, сообщает ТАСС.
Аэропорт Актау приостановил работу — СМИ.
Вокруг администрации Нур-Султана выставлено полицейское оцепление — Sputnik Казахстан.
Власти Казахстана получают многочисленные просьбы жителей страны о защите их жизней, заявил 5 января в ходе обращения к нации глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Подробности в материале: Токаев: власти получают многочисленные просьбы граждан о защите их жизней
Киргизские власти пока не планируют предпринимать какие-либо меры в связи с протестами и массовыми беспорядками в Казахстане.
Об этом: «Мудрые власти Казахстана сами решат все вопросы» — киргизский вице-премьер
«Киргизская сторона уверена, что удастся найти верное и взаимоприемлемое решение, которое будет направлено на общее благо казахского народа и будущего страны», — пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.
Читайте подробнее: Администрация президента Киргизии отреагировала на беспорядки в Казахстане
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Казахстана не разрушать государство, сравнив события в республике со сценарием начала военных кампаний в Чечне. Об этом Кадыров рассказал в Instagram.
Об этом: «Война не приносит ничего хорошего». Кадыров обратился к народу Казахстана
В казахстанском городе Актау в настоящее время не функционирует аэропорт. Об этом 5 января сообщили ТАСС в представительстве авиакомпании Air Astana.
По данным представителей авиакомпании, рейсы из столицы Казахстана в этот город отменены.
Об этом: Аэропорт казахстанского города Актау не функционирует
В Алма-Ате протестующие, многие из которых вооружены карабинами и автоматами, громят резиденцию президента.
Читайте подробнее: В Алма-Ате вооруженные автоматами протестующие громят резиденцию президента
5 января в центре казахстанского города Алма-Ата проходит акция протеста, участники которой подожгли автомобили и спецтехнику. Об этом передает корреспондент ТАСС.
По данным журналистов, на площади и ближайших улицах города нет сотрудников полиции и военных.
Подробности в материале: Протестующие подожгли автомобили и спецтехнику в центре Алма-Аты
Жители Нур-Султана начали массово снимать деньги в банкоматах, сообщает 5 января «Sputnik Казахстан».
Читайте подробнее: Жители Нур-Султана начали массово снимать деньги в банкоматах
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, запланированный на 20:55 мск 5 января, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».
Подробности в материале: «Аэрофлот» отменил рейс Москва — Алма-Ата
Здание Ауэзовского РОВД (районный отдел внутренних дел) в казахстанском городе Алма-Ата пытаются взять штурмом неизвестные. Об этом 5 января сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Читайте также: В Алма-Ате протестующие пытаются взять штурмом здание РОВД
Несмотря на то, чем закончится кризис в Казахстане, следует сделать выводы для себя, считает сенатор Андрей Климов.
Подробности в материале: В Совфеде делают для России вывод из событий в Казахстане
В казахстанском городе Алма-Ата участники акции протеста захватили аэропорт. Об этом 5 января сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на очевидцев.
«Аэропорт Алма-Аты захвачен», — говорится в сообщении.
Читайте также: Аэропорт Алма-Аты захватили протестующие
Неизвестные люди, которые 5 января ворвались в здание филиала телеканала «Казахстан» в Алма-Ате, устроили погром. Об этом сообщает Telegram-канал Orda со ссылкой на источники.
Читайте подробнее: В Алма-Ате неизвестные ворвались в здание телеканала «Казахстан»
Евросоюз призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы союза.
Читайте также: ЕС выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане
В Узбекистане с тревогой воспринимают последние события в Казахстане и продолжают следить за развитием ситуации в стране. Об этом 5 января отмечается в официальном заявлении МИД Узбекистана.
Подробности в материале: МИД Узбекистана отреагировал на ситуацию в Казахстане
Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила вечерний рейс 5 января в казахстанский город Алма-Ата после начала регистрации.
Подробности в материале: «Белавиа» отменила рейс из Минска в Алма-Ату
События в Казахстане должны стать уроком для российских властей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Об этом: Миронов: России, как и Казахстану, не следует давать шанс заклятым друзьям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 5 января сообщает БелТА.
Читайте также: Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане
Протестующие захватили здание управление Комитета национальной безопасности в Алма-Ате.
В Алма-Атинской области Казахстана участники акции протеста снесли памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Об этом 5 января сообщает Sputnik Казахстан.
По последним данным, инцидент произошел в городе Талдыкорган.
Читайте также: Протестующие снесли памятник Назарбаеву в Казахстане
В казахстанском городе Алма-Ата протестующие захватили здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Об этом 5 января сообщил ТАСС очевидец событий.
«Несколько десятков человек … полностью его (здание КНБ) захватили», — сообщил очевидец.
Подробности в материале: Здание управления Комитета нацбезопасности Казахстана захватили в Алма-Ате
Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения на всей территории республики, сообщает «Sputnik Казахстан».
Читайте подробнее: На всей территории Казахстана ввели режим ЧП
В стабильном социально-экономическом развитии и процветании Казахстана искренне заинтересованы власти Киргизии. Об этом 5 января говорится в обнародованном заявлении МИД Киргизии.
Подробности в материале: МИД Киргизии отреагировал на ситуацию в Казахстане
Организация Объединенных Наций с беспокойством следит за ситуацией в Казахстане, заявил 5 января на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Читайте подробнее: В ООН отреагировали на протесты в Казахстане
Власти Казахстана должны проявлять сдержанность по отношению к протестующим, а местные активисты должны выражать свои требования мирно. Об этом 5 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Читайте подробнее: Псаки о протестах в Казахстане: «Мы поддерживаем призывы к спокойствию»
Соединенные Штаты выступают за соблюдение прав на мирный протест и призывают власти Казахстана к сдержанности. Об этом 5 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом: США призвали протестующих и власти Казахстана к сдержанности
В разных районах Казахстана в результате столкновений с протестующими погибли восемь полицейских, более 300 получили ранения. Об этом 5 января сообщает портал Tengrinews. kz со ссылкой на данные МВД республики.
Подробности в материале: В Казахстане во время беспорядков погибли восемь силовиков
К протестам в Казахстане не причастны власти США. Об этом заявила в воскресенье, 5 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Подробности в материале: Псаки опровергла причастность США к беспорядкам в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал обращение к партнерам ОДКБ «уместным и своевременным», сообщает 5 января «Sputnik Казахстан».
Читайте подробнее: Токаев назвал обращение к партнерам ОДКБ уместным и своевременным
«Под Алма-Атой сейчас идет упорный бой террористических банд с воздушно-десантными подразделениями минобороны» — РИА Новости цитирует президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.
«В Алма-Ате критическая ситуация.
Насколько понятно, сгорели акимат города, городская прокуратура, штурмуют здания департамента полиции и Ауэзовского РОВД, дом телевидения, а также непонятно что с аэропортом — кажется, оттуда просто ушли все сотрудники, так что он не работает. Нет подвоза продуктов в магазины. Крупные магазины закрыты.
По городу многочисленные случаи мародерства, избиений и вандализма. Власть в городе потеряна, полиция разбежалась. Мародеры хорошо организованы и явно действуют по плану — это попытка госпереворота. Они ограбили оружейные магазины.
Я считаю, что в город нужно вводить войска из Капшагая и Отара с приказом стрелять на поражение. Иначе городу конец», — казахстанский политолог Марат Шибутовописывает ситуацию в Казахстане.
РФ обязана отреагировать на обращение Токаева задействовать ОДКБ для подавления террористов, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).
Неизвестные захватили в казахстанском городе Алма-Ата около пяти самолетов. Об этом 5 января заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, обращение которого транслировали местные телеканалы.
Об этом: Неизвестные захватили самолеты в Казахстане — Токаев
В казахстанском городе Алма-Ата освободили аэропорт, который ранее заняли участники акции протеста. Об этом, как передает Sputnik Казахстан, заявил 5 января заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров журналистам.
По его словам, воздушная гавань переводится в штатный режим работы.
Подробности в материале: В Алма-Ате заявили об освобождении аэропорта
Бывший космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Тохтар Аубакиров на гостелеканале «Хабар» призвал членов ОДКБ ввести войска в Казахстан. «Мы жалеем… конечно, это правильно… как это так, я своего брата должен убивать… я не могу… Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор…»
«Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о серьезной подготовке за рубежом. Их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства», — из обращения военной комендатуры Алма-Аты.
Воздушно-десантное подразделение Министерства обороны Казахстана ведет бой с террористическими бандами под Алма-Атой, заявил 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Об этом: Токаев заявил о боях с террористическими бандами под Алма-Атой
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов рекомендует президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину задуматься, передает корреспондент ИА REGNUM 5 января.
Об этом: Зюганов на фоне событий в Казахстане советует Путину задуматься
Вооруженную охрану ключевых объектов на Байконуре усилили. Об этом 5 января сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на странице в соцсети Twitter.
«Оперативный штаб ЗАТО полностью контролирует обстановку в городе, — написал он. — Вооружённая охрана ключевых объектов космодрома усилена».
Читайте подробнее: На Байконуре усилили вооружённую охрану ключевых объектов — Рогозин
Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб казахстанскому городу Алма-Ата, сообщила комендатура города.
Об этом: В комендатуре Алма-Аты оценили нанесенный городу ущерб
В казахстанском городе Алма-Ата при проведении антитеррористической операции погибли двое военнослужащих. Об этом 5 января сообщил новостной портал Zakon.kz.
Подробности в материале: Двое военных погибли во время спецоперации в аэропорту Алма-Аты
В казахстанской Алма-Ате силовики приступили к антитеррористической спецоперации. Об этом сообщила комендатура города.
Об этом: В Алма-Ате началась антитеррористическая спецоперация
Контингент миротворческих сил ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Об этом: Совет ОДКБ решил направить коллективные миротворческие силы в Казахстан
Задержанным было выдано предписание явке на 13 января для составления протокола об административном правонарушении.
Читайте подробнее: В Москве из полиции отпустили задержанных у посольства Казахстана
Гражданам России рекомендовано соблюдать меры предосторожности, избегать массового скопления людей, укрыться в жилищах, сделав предварительно запасы продовольствия.
Читайте подробнее: МИД России призвал граждан РФ в Казахстане оставаться в домах и гостиницах
Мировые цены на уран выросли на фоне сложившейся ситуации в Казахстане, где начались уличные беспорядки. Об этом свидетельствуют данные компании UxC, отслеживающий стоимость урана.
Читайте подробнее: Цена на уран выросла из-за беспорядков в Казахстане
В документе сказано, что ситуация, сложившаяся в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.
Об этом: Секретариат ОДКБ заявил о получении обращения Казахстана
Псаки: Мы отслеживаем сообщения о протестах в Казахстане и поддерживаем призывы к спокойствию и возможности протестующих выражаться мирно. Существуют какие-то безумные заявления России о том, что за этим стоим мы. Это ложь! И, несомненно, часть российской дезинформации.
Очевидцы сообщают о выстрелах на улице и снайперах. К городу стягивается военная техника. Ранее сообщалось, что масштабные операции против митингующих в Казахстане запланированы на утро 6 января.
Вместе с тем присутствие сил ОДКБ (это Россия, Белоруссия, Армения и другие государства) в Казахстане не будет предполагать военных операций. Речь идёт о защите конкретных объектов.
В Алма-Ате не работает интернет, а на территории Казахстана нет доступа к сайтам государственных органов власти.
В Алма-Ате невозможно совершить исходящий звонок по сотовой связи и принять входящий.
Читайте подробнее: В Алма-Ате вновь отсутствует сотовая связь
Массовые волнения переросли в террористические. Нападению террористов подверглись объекты бизнеса, а также больницы, госучреждения и аэропорт. Работа всех финансовых учреждений временно приостановлена.
Все финансовые организации Казахстана временно прекратили деятельность из-за идущей контртеррористической операции и перебоев со связью. Об этом сообщил пресс-секретарь республиканского нацбанка Олжас Рамазанов в эфире телеканала «Хабар 24».
Читайте также: Финансовые организации Казахстана прекратили деятельность
Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану. Об этом сообщает sputnikKZ со ссылкой на главу департамента полиции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с лидерами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Лукашенко. Переговоры прошли на фоне кризиса в Казахстане, где уже несколько дней проходят протесты.
Сначала белорусский президент пообщался с Путиным, а затем провел консультации по ситуации в Казахстане.
Лидеры стран ОДКБ находятся в постоянном контакте, отметила пресс-служба белорусского президента в сообщении.
Силы ОДКБ в Казахстане не будут наводить порядок — их роль в охране военной инфраструктуры и прочих объектов. А с бандами справятся местные силовики, рассказал rian_ru глава комитета Госдумы по СНГ Калашников.
«Там же и Байконур, и другие структуры, которые надо охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует — не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов», — пояснил он.
По его словам, силы ОДКБ будут находиться в Казахстане до тех пор, пока власти страны не попросят вывести их.
Все административные здания в столице Казахстана взяты под усиленную охрану — начальник ДП Ержан Саденов.
В зал вылета в аэропорту могут пройти только пассажиры ближайших авиарейсов. Сопровождающих, а также пассажиров, планировавших вылететь в Алма-Ату, охрана не пропускает.
Об этом: Авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату отменены в Казахстане
В аэропорту Нур-Султана отменены все рейсы до 12 часов дня. Это рейсы в Алма-Ату, Семей, Петропавловск, Актобе, Туркмению и Москву.
Алма-Ата. Утро, 6 января 2021 года. На улицах тишина и нет протестующих, передает корреспондент Sputnik Казахстан. В воздухе стоит стойкий запах гари.
Если в прошлые дни зачинщики беспорядков встречались за несколько кварталов от центра и вдали были слышны взрывы светошумовых гранат, то на сегодняшнее утро ничего этого нет.
Однако очень много магазинов разграблено, стекла выбиты, светофоры выдраны с корнем.
Военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты.
Более 150 обращений от предпринимателей поступили в НПП «Атамекен» по факту мародерства. Массовые волнения переросли в террористические. На сегодня нападению террористов подверглись не только объекты бизнеса, но и объекты жизнеобеспечения: больницы, госучреждения, аэропорт, также помещения со стрелковым оружием.
На площади Республики в Алма-Ате около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками окружили по периметру площадь, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
В центре площади — около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием. По словам корреспондента, раздалось около 10 выстрелов, но стреляли не силовики.
На площади идет перестрелка.
Под усиленной охраной находятся административные здания в Нур-Султане, а также значимые объекты инфраструктуры.
Подробности в материале: В Нур-Султане взяли под усиленную охрану все административные здания
Воины-афганцы намерены создать народные дружины для обеспечения общественного порядка в Алма-Ате. Об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщил представитель объединения ветеранской организации.
Военные взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты, идёт ожесточённая перестрелка, сообщает sputnikKZ. В центре площади находятся около 200 вооруженных зачинщиков беэспорядков. Военные подогнали БТР и бронемашины.
В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение Обращения Казахстанской стороны об оказании помощи. В Обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа.
Казахстанской стороной проведены консультации с членами Совета коллективной безопасности ОДКБ и направлено обращение главам государств — членов ОДКБ об оказании военной помощи Республике Казахстан.
Советом коллективной безопасности ОДКБ принято решение о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Секретариат ОДКБ о ситуации в Казахстане.
Перестрелка между военнослужащими и участниками уличных беспорядков началась на площади возле мэрии в Алма-Ате в Казахстане.
Об этом: В Алма-Ате началась перестрелка между военными и участниками беспорядков
В рамках операции по зачистке города от погромщиков и мародёров на площадь в центре Алма-Аты стянуто около 50 единиц военной техники. Вооружённые силовики прибыли на БТР, бронемашинах, военных грузовиках и окружили площадь по периметру.
Читайте также: В центре Алма-Аты военные взяли в кольцо участников массовых беспорядков
Большая очередь у отделения Халык банка в Нур-Султане, передает корреспондент Sputnik Казахстан Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.
Цитата sputnikKZ.
Пассажиры рейса Костанай — Алма-Ата всю ночь провели в аэропорту Нур-Султана, передает корреспондент Sputnik Казахстан Вчера вечером они вылетели из Костаная. На борту было 157 человек.
«Через полчаса после взлета пилот объявил по громкой связи, что мы будем садиться в Нур-Султане, потому что аэропорт Алма-Аты не принимает рейсы», — рассказала одна из пассажирок.
Многие разъехались к родственникам и знакомым. В аэропорту сейчас остаются несколько десятков пассажиров этого рейса.
Корреспондент Sputnik Казахстан продолжает наблюдать за ситуацией на площади в Алма-Ате.
Украинские спецслужбы силами подконтрольных Центров информационно-психологических операций принимают активное участие в информационном сегменте Казахстана с целью провокация массовых беспорядков.
Одновременно с этим украинские информационщики начали распространять ложную информацию о том, что в ДНР якобы начали набор добровольцев для отправки в Казахстан.
Поступают сообщения о начале несколько минут назад перестрелки на площади Республики в Алма-Ате.
Власти Казахстана защитят интересы «полиэтнического народа» республики и безопасность иностранных граждан в ходе беспорядков, происходящих в стране. Об этом говорится в заявлении МИД Казахстана.
Читайте подробнее: В Казахстане пообещали защитить интересы иностранных граждан от погромов
Военные взяли в кольцо около 200 зачинщиков беспорядков на центральной площади Алма-Аты — началась ожесточённая перестрелка, а спустя час военные покинули площадь Около 50 единиц техники окружили по периметру главную площадь Алма-Аты — военные заставили жителей и журналистов отойти на 100 метров, после чего началась ожесточённая перестрелка, сообщают местные СМИ.
Военные не давали прорваться к акимату или к резиденции президента. На главную площадь подъехали 3 тентованных КамАЗа с военнослужащими, но примерно через час после начала перестрелки все военные покинули место, не оставив никакого оцепления.
Минимум двое погромщиков находятся на баррикадах, размахивая флагами. На площадь также спустился густой туман.
Цитата канала readovkanews.
Главы Киргизии, Казахстана, Армении, России, обсудили текущую ситуацию в Казахстане
Подробности в материале: Главы Киргизии, Казахстана, России, Армении обсудили ситуацию в Казахстане
Полиция Алма-Аты сообщила, что ночью была предпринята попытка штурма здания ведомства, десятки нападавших ликвидированы.
Жители Нур-Султана (Казахстан) массово пытаются снять деньги в единственном работающем банке, передает 6 января Sputnik Казахстан.
Подробности в материале: Жители Нур-Султана массово снимают наличные деньги
Жителей и гостей Алма-Аты в квадрате улиц Масанчи, Карасай батыра, Жамбыла, Байтурсынова просят не выходить из дома По месту дислокации трех административных зданий проводится антитеррористическая операция, сообщает официальный представитель департамента полиции Салтанат Азирбек в эфире телеканала «Хабар 24».
Силовики в Алма-Ате утром 6 января перешли к активной фазе спецоперации по предотвращению беспорядков в городе. Об этом сообщает ТАСС.
Читайте подробнее: В Алма-Ате началась активная фаза операции против участников беспорядков
Все авиарейсы в аэропорту Нур-Султана — столицы Казахстана — отменены до 09:00 мск, передает 6 января Sputnik Казахстан.
Читайте подробнее: В аэропорту Нур-Султана отменили все рейсы до 09:00 мск
Все банки Казахстана временно прекратили работу на фоне беспорядков, происходящих в стране. Об этом 6 января сообщил журналистам представитель Национального банка республики Олжас Разманов.
Несколько сотен митингующих остаются на центральной площади в Актау, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Новые участники митинга прибывают на площадь. Они самовольно оцепили площадь заграждениями.
Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют.
С 5 января в колониях Казахстана введен особый режим.
Мародеры разграбили 7 гипермаркетов сети Magnum в Алма-Ате. Еще на 7 магазинов были совершены нападения, сообщил официальный представитель магазина Дмитрий Шишкин.
Протестующих на улицах Алма-Аты к утру 6 января не осталось, передает Sputnik Казахстан. На улицах города тишина и нет протестующих, а в воздухе стоит запах гари.
Министерство образования и науки Казахстана призывает студентов не поддаваться на провокации и не реагировать на призывы протестующих к незаконным действиям. Об этом 6 января сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Мольдир Абдуалиева.
Подробности в материале: Студентов Казахстана призвали не поддаваться на провокации
Тяжёлый транспортный самолёт Ан-124−100 224-го лётного отряда Минобороны России завершил погрузку на аэродроме Чкаловский и держит курс, предположительно, на Казахстан.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Полиция Алма-Аты сообщила, что десятки участников беспорядков ликвидированы при попытках штурма административных зданий, их личности идентифицируются. Об этом 6 января сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.
Читайте также: В Алма-Ате сообщили о ликвидации нападавших на административные здания
Зимние каникулы школьников продлили до 17 января, известило министерство образования Казахстана.
Правительственные здания в Нур-Султане под охраной. Обстановка в городе сейчас спокойная. В пресс-службе мэрии сообщили, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, общественный транспорт — в обычном графике.
RT.
Китайские власти верят в нормализацию ситуации в Казахстане и поддерживают меры казахстанской стороны по защите общественной безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МИД КНР.
Как отмечается в заявлении, КНР и Казахстан — дружественные соседи, продвигающие отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.
В Павлодаре продолжаются протесты. Начались столкновения с полицией.
В правительстве Киргизии подтвердили готовность страны в необходимой мере выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Токаева.
В эфире Радио «Комсомольская правда» журналист и политолог Георгий Бовт выдвинул несколько предположений, почему в городах Казахстана начались протесты. Во-первых, такому «взрыву» народного недовольства (в том числе) привела положительная демография.
В стране много молодежи, которая не знает, как им вырасти, как заработать, какие возможности можно использовать. Все занято сынками, кланами, блатными, родственниками Назарбаева, — говорит Бовт.
Кроме того, казахстанская элита оторвалась от реальности и не умеет ни разговаривать с народом, ни вовремя реагировать на подобные ситуации. А самое главное, она не умеет вовремя купировать проблемы, когда они доводят до таких ситуаций, добавил эксперт.
Границу с Казахстаном в Волгоградской области закрыли из-за беспорядков в соседнем государстве. А это около 200 км. Пограничники готовы к развитию любых сценариев, но ситуация в приграничной зоне остается спокойной. Внимание волгоградцев переключилось с борьбы администрации со снегом и льдом на протесты в Казахстане.
Экс-президент Грузии Саакашвили поддержал происходящее в Казахстане. Он вспомнил, что в в прошлом году в его Киевском доме состоялось собрание казахстанских оппозиционеров.
Также Саакашвили подчеркнул, что бывший президент Назарбаев сделал для Казахстана довольно много. Экс-президента Грузии задержали в Тбилиси 1 октября. В тюрьме он пробудет минимум 6 лет.
Цитата SputnikLive.
Президент Токаев дал правительству ряд срочных поручений.
Цитата tengrinews.
В Таразе полностью сгорел филиал партии Nur Otan. По информации корреспондента Sputnik Казахстан, ночью на центральную площадь города пришли свыше тысячи протестующих.
Полиция применила слезоточивый газ. В ходе беспорядков также пострадало еще одно административное здание — областного акимата. На верхних этажах виден дым. В целом обстановка сейчас стабильная.
На месте работают пожарные и полицейские. Из-за сбоев с интернетом в городе нет возможности выложить фото, видео.
А вот срочные меры от правительства.
Цитата tengrinews.
Киргизия готова оказать помощью Казахстану в связи с разразившимися там беспорядками. Об этом 6 января заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на заседании правительства.
Об этом: Правительство Киргизии выразило готовность поддержать Казахстан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что поддерживает народ и руководства Казахстана на фоне сложившейся ситуации. Об этом 6 января сообщается на сайте главы Узбекистана.
Читайте также: Президент Узбекистана выразил поддержку народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил региональным властям обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших в результате беспорядков сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Первые подразделения миротворческих сил ОДКБ направлены в Казахстан. Передовые подразделения уже выполняют задачи на территории республики. От России задействованы десантники.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Минздрав Казахстана сообщил 6 января о более тысячи пострадавших из-за массовых беспорядков в стране.
Читайте также: Минздрав Казахстана сообщил о более тысячи пострадавших из-за беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января на заседании Совета безопасности поручил руководителям силовых структур обеспечить необходимою боевую готовность ведомств и высокий моральных дух военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Читайте подробнее: Президент Казахстана поручил силовикам усилить меры безопасности
Секретариат ОДКБ:
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.
Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач».
В рамках оказания помощи Казахстану в урегулировании беспорядков внутри страны Организации договора о коллективной безопасности направили в эту страну свои миротворческие силы. Об этом сообщает секретариат ОДКБ.
Отмечается, что самолёты военно-транспортной авиации РФ осуществляют переброску подразделений и воинских частей ВДВ.
Читайте подробнее: Россия отправила в Казахстан подразделения ВДВ в составе войск ОДКБ
6 января. 10 пассажирских поездов в Казахстане простаивают в пути, сообщил нацперевозчик «Казахстан темир жолы».
Пассажиры не могут быть доставлены до пунктов назначения. Они временно размещены на станциях и обеспечены питанием и водой. Отменено движение 25 пассажирских и 120 грузовых поездов.
Цитата канала sputnikKZ.
В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы — республиканский минздрав.
Граждан Киргизии начали эвакуировать из Казахстана.
Спецоперация по зачистке Алма-Аты осложняется тем, что бандиты прикрываются мирными жителями как щитами, в том числе женщинами и детьми, сообщает «Хабар 24».
Погромщики вновь собираются на площади Республики в Алматы, передает sputnikKZ. Полиции и военных там пока нет.
Размещённые в Оренбургской области транспортные самолёты «Ил-76» могут вылететь в Казахстан. Об этом пишут СМИ.
Читайте также: Самолёты «Ил-76» готовы вылететь из Оренбуржья в Казахстан
Судя по всему, после зачистки определённого района военные не закрепляются, а работают методом выдавливания без обеспечения тылов.
Цитата канала «Военный обозреватель».
На Байконуре ночь без происшествий, обстановка в городе и на объектах космодрома под контролем — глава Роскосмоса Рогозин.
На площади в Актау вновь собираются люди. Они не выдвигают новые требования, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Они обсуждают организационные вопросы, в том числе о необходимости вывоза мусора.
Жители Мангистауской области призывают друг друга больше не выходить на митинги. Их требования выполнены, соответствующее сообщение они распространяют в WhatsApp.
Цитата канала sputnikKZ.
Первые подразделения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан для выполнения задач. Об этом 6 января сообщает секретариат ОДКБ.
Читайте подробнее: Миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан из России
В Госдуме обратили внимание на то, что авторитарные режимы ищут помощи у России, но как только ситуация налаживается — скатываются в «незалежность».
Читайте подробнее: В Госдуме поставили условия военной помощи авторитарным режимам
Школьные зимние каникулы в Казахстане продлены до 17 января. Об этом 6 января сообщила первый вице-министр образования и науки страны Шолпан Каринова.
Читайте подробнее: В Казахстане продлили школьные каникулы
Самолет Ан-124 с российскими десантниками, вылетевший из Москвы, уже пересек воздушное пространство Казахстана.
Ещё один самолёт Ил-76 сейчас находится у границы страны.
Заявление МИД Таджикистана в связи с ситуацией в Казахстане:
«В Таджикистане с искренним сопереживанием следят за развитием событий в братском Казахстане. С серьезной обеспокоенностью отмечаем случаи насилия над мирными жителями и представителями сил правопорядка, захвата органов власти, грабежей.
Особую тревогу вызывает тот факт, что несанкционированные акции привели к появлению незаконных вооруженных формирований, в распоряжении которых оказались летальное оружие и спецтехника. Всецело разделяем озабоченность руководства Казахстана попытками дестабилизации положения в стране путем стимулирования протестных настроений.
Уверены, что мудрый народ Казахстана и его руководство в кратчайшие сроки путем диалога смогут положить конец актам насилия. Руководствуясь многовековой дружбой и принципом стратегического партнерства, выражаем поддержку Казахстану в его усилиях по восстановлению мира и спокойствия в стране.
Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате противоправных действий».
Матч «Барыс» — «Ак Барс» должен был пройти 17 января в Нур-Султане. Решение о переносе игры в Россию принято из-за нестабильной обстановки в Казахстане.
Минобороны России публикует кадры переброски в Казахстан первых подразделений ВС РФ, задействованных в рамках миротворческой миссии ОДКБ.
Протестующие в Алматы окружили две клинические больницы, не пропускают пациентов и медицинский персонал — телеканал «Хабар-24».
Напомним, по состоянию на 6 января в больницах страны находятся почти 400 пострадавших, 62 — в реанимации.
События в Казахстане не отразились на курсе национальной валюты. Тенге стабилен.
В Казахстане введено в действие государственное регулирование цен на сжиженный газ для автомобилей, бензин и дизельное топливо. Об этом 6 января сообщает пресс-служба правительства республики.
Подробности в материале: В Казахстане ввели государственное регулирование цен на топливо
Правительство Киргизии: «Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева».
Штаб ОДКБ согласовал ввод других войск — Миротворческих сил ОДКБ. Их численность — всего 3,6 тыс чел, а задачи состоят в «наблюдении за выполнением условий перемирия и соглашения о прекращении огня, содействии созданию безопасной обстановки в кризисных районах» и «обозначении зон ответственности, разъединении конфликтующих сторон, создании демилитаризованных зон, зон разъединения, гуманитарных коридоров, содействии деконцентрации сил сторон, предотвращении их перемещений и столкновений в этих зонах».
Люди начали собираться у Белого дома в Бишкеке в знак протеста против ввода войск на территорию Казахстана — 24.kg.
Православное рождество 7 января в церквях пройдет без прихожан, передает телеканал «Хабар 24». В Казахстане до 19 января введен режим ЧП.
Журналист kp.ru Владимир Ворсобин передаёт из взбунтовавшейся Алма-Аты:
«Власти одержали промежуточную победу. И вот сейчас я хожу по городу и смотрю, чем занимались погромщики во время этой бурной ночи. Ну, раскуроченные банкоматы — понятное дело, хотя в центре города я не увидел слишком значимых разрушений. Я видел расковерченный цветочный магазин, почему-то цветочный.
Сейчас я нахожусь около фонда имени Назарбаева — это белоснежный дворец с выбитыми золотыми буквами, выбиты они бунтовщиками. И они посбивали эти золотые буквы с этого фонда, хотя, опять-таки, сам фонд они не тронули. Я вот не вижу значимых повреждений, в отличие от магазинов — тех мест, где находились банкоматы.Буду смотреть, что произойдет дальше. По-моему, это не окончание истории, а только ее середина».
В Алма-Ату прибыл первый самолёт с российскими войсками, сообщает Vласть.
В течение нескольких часов они начнут дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность, сообщил источник издания.
Чего боится «тюркский мир»: турецкое издание «Yeni Şafak» пишет, что «ситуация в Казахстане вышла из-под контроля», потому что «Россия вводит войска в страну».
События в Казахстане могут спровоцировать национальные конфликты в России. В субъектах РФ проживает более 1 млн казахов. Уже поступает тревожная информация из регионов, где обосновались наиболее радикальные ячейки степняков. Еще одна угроза — цепная протестная реакция в странах СНГ.
При этом России сложно действовать открыто. Любое неосторожное действие мгновенно спровоцирует обвинения со стороны НАТО.
Цитата канала rlz_the_kraken.
В районе 7 больницы в Алма-Ате идут столкновения с полицией — очевидцы.
В Казахстане возвращают деньги за железнодорожные билеты. На утро 6 января возвращены 24 миллиона 488 тысяч тенге ($57 тысяч) за 5 321 билет, сообщили в нацкомпании «Казахстан темир жолы».
По отмененным пассажирским поездам и прерванным поездкам возвращается полная стоимость билетов. Онлайн возврат билетов не доступен из-за отсутствия интернета.
Минувшей ночью на территории Байконура не было зафиксировано каких-либо происшествий на фоне беспорядков в Казахстане. Об этом в своём телеграм-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«На Байконуре ночь без происшествий», — написал Рогозин.
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Ночь на Байконуре прошла без происшествий, обстановка на объектах космодрома под контролем. Об этом 6 января сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Аэропорт Алма-Аты приостановил работу.
Митингующие захватили пожарную машину в Алма-Ате. У монумента Независимости на площади 6 января собрались около 200 человек, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Акимат Алматы продолжает гореть открытым пламенем. Также горит здание, в котором расположены телеканалы КТК, НТК, «МИР» по адресу Площадь Республики, 13.
Движение транспорта по проспекту Назарбаева и улице Желтоксан с двух сторон площади открыто.
Как отмечает корреспондент Sputnik Казахстан, людей возле площади довольно много, есть просто зеваки, которые снимают происходящее на мобильные.
Военных и полиции на месте нет.
Жители Талдыкоргана жалуются на дефицит бензина, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. Говорят, что топлива на АЗС нет.
Также можно наблюдать очереди у банкоматов — в основном здесь пенсионеры, так как в начале месяца обычно дают пенсию. Кроме того, очереди возникли в магазинах. На прилавках практически не осталось продуктов — нет макарон, хлеба, муки.
Протестующих не видно.
Правительство Казахстана ввело запрет на вывоз за рубеж социально значимых товаров. Об этом 6 января сообщает пресс-служба правительства.
Читайте подробнее: В Казахстане ввели ограничения на экспорт ряда товаров
Новость о проникновении на территорию Казахстана террористических группировок является тревожной. Об этом 6 января говорится в заявлении МИД Армении.
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12 сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы, ещё 353 получили ранения — Sputnik Казахстан.
Бывший президент Грузии Михаил Сакаашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, поддержал протесты в Казахстане, которые переросли в беспорядки. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.
Подробности в материале: Саакашвили поддержал беспорядки в Казахстане
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила миротворцев на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан. Об этом 6 января сообщает пресс-служба секретариата ОДКБ.
Читайте также: ОДКБ подтвердила отправку миротворцев в Казахстан
Один из убитых в Алма-Ате правоохранителей был обнаружен с отсеченной головой, сообщают местные СМИ со ссылкой на комендатуру.
Немецкая компания Lufthansa больше не предлагает регулярные рейсы в Алма-Ату.
Военно-транспортные самолёты Ил-76 и Ан-124−100 Минобороны России доставили первые подразделения ВС РФ, задействованные в миротворческой операции ОДКБ, в Казахстан.
Аэропорты в Алма-Ате, Актюбинске и Актау к 6 января не возобновили работу из-за продолжающихся беспорядков в стране. Об этом сообщает телеканал «Хабар — 24».
Об этом: Аэропорты в ряде городов Казахстана не возобновили работу
Каникулы для студентов Уральского федерального университета из Казахстана продлили в связи с беспорядками в этой республике. Об этом сообщили журналистам представители вуза.
Подробности в материале: В Уральском университете продлили каникулы для студентов из Казахстана
В Кызылорде минувшей ночью предпринимались попытки устроить беспорядки, но полиция их пресекла, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Сейчас в городе обстановка спокойная, протестующих не видно на улицах.
Ограничено движение общественного транспорта, третий день наблюдаются очереди у банкоматов. Там практические не осталось денег, остальные расположены в крупных ТРЦ, которые сейчас закрыты.
Полицейские на автомобилях и в пешем порядке патрулируют улицы города, за охраной порядка также следят внутренние войска.
Фактов мародерства не было.
Беглый казахстанский предприниматель и лицо протестов в Казахстане Мухтар Аблязов в студии польского Белсата сделал заявление, что не имеет отношения к протестам в Казахстане.
Хотя сутками ранее давал инструкцию, как занимать здания акиматов.
В сети публикуют кадры с пострадавшим акиматом в казахстанском Талдыкургане. Здание сгорело почти полностью.
Судьба граждан РФ в Казахстане вызывает особую обеспокоенность. Об этом в своём аккаунте в Instagram написала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня мы все видим, как сложно развивается ситуация в Казахстане. Конечно, особую обеспокоенность вызывает судьба наших соотечественников», — написала Москалькова.
Читайте также: Омбудсмен Москалькова обеспокоена судьбой граждан РФ в Казахстане
В столкновениях в Алма-Ате погибли 12 силовиков, 353 сотрудника — ранены. Об этом сообщают гостелеканалы Казахстана.
Подробности в материале: Число погибших при беспорядках в Алма-Ате силовиков достигло 12
«Аэрофлот» отменяет вечерние рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау.
В Алма-Ату до беспорядков приехало очень большое количество машин с номерами из других регионов, рассказала нам местная жительница. По словам женщины, для города это совершенно не характерно. Наплыв приезжих она связала с беспорядками.
«Обстановка [накануне вечером] была спокойная, но было очень много приезжих машин с номерами из регионов. Я еще удивилась, говорю: «В Алма-Ате столько регионов». Обычно только алма-атинские номера и областные. А тут были из Актау и других мест. Вот это мое внимание привлекло. Я всю жизнь прожила в центре города, и у нас очень редко бывает такое скопление приезжих. И <…> было прямо затишье, как будто перед бурей», — поделилась она.
Цитата канала @tv360.
Актау вновь проходит митинг протестующих. Люди собрались на площади, вновь звучат ультиматумы к действующей власти — очевидно, у протеста появляются свои лидеры. Никаких казахстанских силовиков не видно вообще.
Тем временем с запада республики, где и начались протесты, приходят сообщения, что протестующие держат под контролем все аэропорты и дороги в регион. Даже если местные силовики и части ОДКБ захотят туда попасть, сделать это будет непросто.
Цитата канала readovkanews.
«Аэрофлот» отменил вечерние рейсы в Казахстан — Нур-Султан, Алма-Ату, Актау. Об этом 6 января отмечается на онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».
Подробности в материале: «Аэрофлот» отменил вечерние рейсы в Казахстан
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила вечерние рейсы из Москвы в города Казахстана на фоне массовых беспорядков в этой республике. Это 6 января следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.
Подробности в материале: «Аэрофлот» отменил вечерние рейсы из Москвы в Казахстан
Протестующие в Актау объявили о завершении мирного митинга.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал причины развернувшихся событий в Казахстане.
Подробности в материале: Жириновский назвал причины обострения ситуации в Казахстане
Группа протестующих в Алма-Ате блокировала подходы к двум больницам и никого туда не пропускает. Об этом 6 января сообщает телеканал «Хабар — 24».
Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане может занять около месяца, считают в комитете Госдумы по обороне.
Информация о закрытии границы Челябинской области РФ с Казахстаном не соответствует действительности, сообщили Интерфаксу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13. Двое из них были обезглавлены.
Цитата канала «Говорит Москва».
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан 7 января.
Армения отправила порядка 70 военных в Казахстан — Sputnik Армения.
ОДКБ подтвердило участие белорусских военных в составе миротворческих сил в Казахстане.
От поведения глав государств в сложных ситуациях зависит будущее этих стран, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Подробности в материале: В Госдуме поддержали ответственность и силу Токаева
В Казахстане из-за охвативших страну беспорядков временно введён запрет на религиозные мероприятия. Об этом 6 января сообщает телеканал «Хабар — 24».
Читайте подробнее: В Казахстане запретили религиозные мероприятия
В Совете Федерации прогнозируют скорое появление «темников» для антироссийской пропаганды на фоне событий в Казахстане, передает корреспондент ИА REGNUM 6 января.
Читайте также: В Совфеде ожидают развернутых указаний для медийных партнеров Госдепа США
Число погибших при столкновениях в Алма-Ате (Казахстан) силовиков выросло до 13, двоих из них — обнаружили обезглавленными. Об этом 6 января сообщили в комендатуре города.
Подробности в материале: Число погибших во время беспорядков в Алма-Ате силовиков выросло до 13
Житель Алма-Аты в Instagram рассказал, как местные жители вчера тушили пожары своими силами, потому что экстренные службы на вызовы не реагировали. В это время со стороны площади к ним стали подбегать люди, просили всё бросить и уйти.
Сектетариат ОДКБ:
«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.
От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач».
Мародерами атакованы штаб-квартиры пяти телеканалов в Алма-Ате. Есть пострадавшие среди сотрудников.
Напомним, 5 января Назарбаев покинул пост главы Совбеза Казахстана, его занял действующий президент страны Токаев.
Киргизия перебрасывает спецназ на границу с Казахстаном. Ранее в Бишкеке заявили, что ситуация на государственной границе двух стран стабильная.
В МИД Белоруссии выразили готовность страны оказать помощь казахстанскому народу и в полном объёме выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ.
МИД Белоруссии заявил о попытке насильственного переворота в Казахстане.
В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердили участие белорусских миротворцев в миротворческой миссии в Казахстане. Об этом 6 января сообщает Белорусское телеграфное агентство.
Читайте также: ОДКБ подтвердила участие Белоруссии в миротворческой миссии в Казахстане
Напомним, протесты в Казахстане продолжаются со 2 января. Постепенно они переросли в массовые погромы и стычки с военными и полицией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил военную помощь у ОДКБ 5 января, на что был получен положительный ответ.
Российские десантники на пути в Казахстан.
RT.
Колонна боевых машин десанта БМД-3 ВДВ России направляется на погрузку. Первые подразделения миротворческих сил ОДКБ уже прибыли в Казахстан.
Парламент Киргизии не смог собрать необходимый кворум для рассмотрения вопроса о ситуации в Казахстане, сообщили Интерфаксу в пресс-службе киргизского законодательного органа.
Киргизия официально отказалась вводить войска в Казахстан в рамках ОДКБ.
Компания «Аэрофлот» отменила рейсы в Казахстан, которые были намечены на 6 и 7 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к авиакомпании.
«Рейсы «Аэрофлота» в Казахстан 6 и 7 января отменены», — сказал собеседник агентства.
Подробности в материале: В «Аэрофлоте» отменили рейсы в Казахстан на 6 и 7 января
Военкор Евгений Поддубный:
«Началась вполне ожидаемая информационная кампания по дискредитации контингента ОДКБ в Казахстане. И наиболее активно сейчас действуют протурецкие сетки. Не буду здесь приводить примеры, они того не стоят. И мало изменились со времен холодной войны.
ОДКБ — это обязательство. И обсуждать выполнение этих обязательств бессмысленно. Но сколько можно наступать на одни и те же грабли? Без информационной кампании ни один механизм стабилизации не работает нормально».
Участники митингов и демонстраций в Казахстане, с которых все началось, считают, что одержали победу, сместив Назарбаева, и протесты можно прекращать.
«Назарбаев уехал, мы добились того, что хотели», — заявили они.
Видеообращение было записано в Актау. Протестующие заявили об окончании уличных акций и начали расходиться по домам.
Цитата tv360.
Доктор экономических наук Никита Кричевский:
«В общем, не удержались, вошли в Казахстан, под вывеской ОДКБ. Теперь будет мучительный поиск концепции…
Казахстанский бунт, по естественным причинам, еще до ввода ОДКБ, стал затухать, т. к. бунтовщики не имеют ясно выраженных целей. Это с одной стороны. А с другой — Токаев уже решил все свои задачи: зачистил поляну и от самого елбасы, и от его ставленников. ОДКБ — невнятная структура: если они пойдут на юг и запад Казахстана, то реально спровоцируют конфликт с явным религиозным окрасом. А на востоке и севере ‑ и так всё устаканилось. Вдобавок — очень большие расстояния между городами, по безжизненной пустыне…
В общем, возникла новая реальность, которую ни РФ, ни ОДКБ не смогут устойчиво контролировать. Но, на минуточку, есть еще и ШОС (Пакистану и Индии Казахстан абсолютно фиолетов), но остальные-то — те же самые, но с Китаем…
Китай в состоянии абсорбировать юг и запад Казахстана, но это, заодно, означает, что Россия должна абсорбировать Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск… Мирно? Без участия исламского фактора?»
Журналисту kp.ru Владимиру Ворсобину в Алма-Ате рекомендовали больше не говорить, что он русский из Москвы.
В Алма-Ате еще ничего не закончилось. События прошедшей ночи только подлили бензин в противостояние войск с митингующими. Сейчас на улице Ташкентская, а также на подступах к городу революционеры установили блокпосты с вооруженными людьми. Вооруженные — это уже не палки, не дубины и не арматура. Они вооружены пистолетами, автоматами! У них бронежилеты, все спецсредства, которые они отобрали накануне у полиции. Теперь в эти районы панически боятся ездить горожане, жалуясь на неадекватность боевиков. Блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.
В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный, — сообщает Владимир Ворсобинс места событий.
Китайская сторона считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны. Уверены, что власти смогут надлежащим образом решить проблему. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Киргизия не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от законных властей Казахстана — кабмин республики об участии войск в контингенте ОДКБ.
Таджикистан отправляет около 200 военнослужащих в Казахстан в составе ОДКБ для охраны правопорядка — источник РИА Новости.
Армения направила в Казахстан порядка 70 миротворцев. Об этом 6 января сообщает Sputnik, ссылаясь на свои данные.
Читайте также: В Армении сообщили о числе миротворцев, отправленных в Казахстан
На фоне волнений в Казахстане рухнули акции крупнейших компаний страны на Лондонской бирже. Об этом сообщает Казахстанская Ассоциация миноритарных акционеров.
«Больше всех потерял банк Kaspi — более 30% за один торговый день 5 января». «Халык банк» подешевел почти на 20%», — говорится в сообщении.
«Фотографии горящих машин, разграбленных банкоматов и прочего, очевидно, сейчас бьет по капитализации компаний. Но основная доля их экспорта Казахстана это нефть и нефтепродукты», — сказал эксперт в интервью SputnikLive.
На нефтяном рынке сейчас все в порядке, капитализация компаний восстановится, когда события разрешатся.
Обращение Казахстана в ОДКБ — верное и своевременное. Об этом в интервью SputnikLive заявил российский сенатор Владимир Джабаров.
«Иначе, мы знаем, чем это может закончиться. У нас ещё свежи в памяти события 2014-го года на Украине», — сказал он. Сенатор считает, что у стран СНГ уже есть опыт подобных операций.
Многие совместные учения ОДКБ были направлены на борьбу с бандитскими террористическими группировками.
14 человек погибло в ходе протестов в Кызылорде — телеканал «Хабар».
Все авиарейсы компании Air Astana отменены до 7 января включительно. Об этом 6 января сообщает Sputnik Казахстан.
Об этом: Air Astana отменила все рейсы до 7 января на фоне беспорядков
В Алма-Ате найдено тело третьего обезглавленного силовика, сообщают местные СМИ.
Известие о том, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с массовыми беспорядками направила в Казахстан миротворцев, активно комментируют в социальных сетях. Многие люди полагают, что это единственно верное решение, которое поможет властям республики остановить экстремистов, мародерства и убийства. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.
«Наконец-то ОДКБ выполнит свое предназначение», — заметил Тимур Фаткуллин.
«Надо там порядок навести!» — поддерживает Андрей.
«ОДКБ с охраной стратегических объектов здорово подсобит казахстанским силовикам. Теперь казахи могут все ресурсы и силы направить на подавление вооруженных мятежников», — соглашается Виктор.
Читайте подробнее: Миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан. Сеть: «Протест окончен. Расходимся»
МИД Белоруссии: Минск поддерживает усилия Казахстана по прекращению беспорядков, информирует телеграмм-канал «Говорит Москва».
В МИД заявили, что рассматривают события в республике как попытку насильственного переворота.
«Фактически речь идёт о попытке смены власти в Казахстане. Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародёрства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны. Боевиками захвачены арсеналы с оружием, гибнут люди, растёт число пострадавших и раненых. Обращает на себя внимание чёткая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам», — отмечается в заявлении МИД Белоруссии.
Ситуация в Нур-Султане. Рассказал @sputnikKZ аким Алтай Кульгинов:
Спецборт авиакомпании «Космос» Ту-134АК, предположительно, идёт курсом на Байконур. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ситуация на космодроме спокойная, меры безопасности усилены.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Авиакомпания S7 приостановила продажу билетов в Казахстан до 23 января.
Число погибших в Алма-Ате силовиков выросло до 13, двое были обезглавлены — комендатура.
В Таразе сожжены три полицейских здания — областного департамента, городского управления и отдела полиции №1, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Погромщики сожгли порядка 50 полицейских автомобилей. Сейчас в городе обстановка спокойная.
В Грузии в течение последних суток в ходе 908 813 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3567 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 6 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.
Подробности в материале: В Грузии за сутки выявили более 3500 носителей коронавируса
На аэродроме Чкаловский в Подмосковье продолжается погрузка подразделений ВС РФ, задействованных в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.
Военнослужащие вооружены новейшими автоматами АК-12. Передовые группы уже работают на территории Казахстана.
МИД Белоруссии по ситуации в Казахстане: «Боевиками захвачены арсеналы с оружием, в результате их насильственных действий гибнут люди, растет число пострадавших и раненых.
Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане».
В Казахстане освободили от протестующих здания администраций Жамбылской области и города Семей.
Корреспонденты Sputnik Казахстан связались с одной из жительниц Семея. Она рассказывает, что со вчерашнего дня в городе нет интернета.
«Мы полностью оторваны и находимся в информационном вакууме. Не знаем, что происходит в стране, всякие слухи ходят среди населения. Временами появляется мобильная связь Beeline, но Интернета нет», — поделилась женщина.
Население скупает продукты. Кто успел, обналичил деньги в банкоматах.
В Усть-Каменогорске обстановка аналогичная: нет интернета и денег в банкоматах. Некоторых работников распустили по домам.
«Те, у кого есть обычные антенны, смотрят наши гостелеканалы, если спутниковые тарелки — российские новости. От них узнаем, что происходит в стране», — рассказала жительница Усть-Каменогорска.
На улицах сейчас тихо и спокойно.
Основную часть миротворческих сил ОДКБ в Казахстане составят российские военнослужащие численностью до 3000 человек. Ещё 500 военных направляет Минобороны Белоруссии, 200 — Таджикистана и 70 военных из Армении.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Возле двух больниц в Алма-Ате 6 января начались столкновения участников беспорядков с правоохранителями. Об этом сообщает издание Orda.
Об этом: В Алма-Ате сообщили о столкновениях возле двух больниц
Год назад США запустили в Алма-Ате военно-биологическую лабораторию. Если ее разорят — бактериологическое оружие выйдет из-под контроля.
Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с обозревателем KP.RU Александром Гамовым выступил с сенсационным заявлением по Казахстану:
Я с особой тревогой наблюдаю за ситуацией в Алма-Ате, потому что, вы помните, что год назад там американцы запустили современную военно-биологическую лабораторию. А сейчас двухмиллионный город, по сути, остается неуправляемым. Протестующие захватывают административные здания. И вот эта лаборатория может сдетонировать очень серьезными последствиями.
Это — военно-биологическая лаборатория с высоким уровнем защиты, биологической защиты, то есть там можно работать с неограниченным по опасности составом вирусов, бактерий, микробов и так далее.
Заявление пресс-секретаря Организации Договора о коллективной безопасности по реализации миротворческой миссии в Казахстане.
Антитеррористический центр СНГ готов оказать помощь Казахстану по нейтрализации террористических и экстремистских угроз, сообщили в пресс-бюро.
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане к диалогу с властями. Он обратился к демонстрантам «от белорусов» и посоветовал извиниться и встать на колени перед военными.
«Я бы им просто сказал: ну, пошумели, покричали — хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. С этим президентом — Токаевым — можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек.Они должны понимать, казахстанцы, что это их страна и другой у них не будет… Надо, по-народному говоря, пойти и извиниться перед военными, встать на колени, чтобы вот эту трещину сгладить, которая наметилась».
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко:
«В Казахстане есть жертвы среди правоохранителей и протестующих. Погибли люди, а малому и среднему бизнесу нанесен огромный ущерб. Об этом сейчас говорит и пишет весь мир. Зеленый режим как всегда думал не головой, а местом на котором надо сидеть, а ведь товарооборот с Казахстаном более 1 мрлд долларов. Желаю мудрости казахскому народу. Не дадим разрушить еще одну постсоветскую страну! Пускай все, кто призывал к разрушению страны, понесут обязательное наказание. Власти страны станут примером как быстро и оперативно отстоять страну и не дать проходимцам разрушать мир!»
Заявление МИД Белоруссии: «С глубокой озабоченностью отмечаем, что ситуация в ряде регионов Казахстана продолжает стремительно ухудшаться. Боевиками захвачены арсеналы с оружием, в результате их насильственных действий гибнут люди, растет число пострадавших и раненых. Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам. Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане.
Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны. С учетом складывающейся ситуации Главы государств-членов ОДКБ 6 января 2022 г. приняли решение Совета коллективной безопасности о направлении Коллективных миротворческих сил Организации в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки в стране.
Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объёме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан. Направление миротворческого контингента будет осуществляться в полном соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 ноября 2003 г. № 254-З».
Заявление МИД России в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан:
— 6 января 2022 года Советом коллективной безопасности ОДКБ, в который входят главы государств и правительств государств-членов Организации, в связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, которая предусматривает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную.
Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства.
Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей. Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике.
Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») считает оправданным участием сил ОДКБ в помощи Казахстану.
«Мирные протестующие» в Казахстане стали отрезать головы. Теперь понятно, кто их обучал: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и далее по списку. Это действительно внешняя интервенция. Без ОДКБ не обойдёшься», — отметил Никонов в соцсетях.
В большинстве регионов Казахстана не работают банкоматы. «Это в первую очередь связано с отсутствием интернета, а также отсутствием возможности обеспечить безопасную инкассацию при пополнении наличности», — говорят в Нацбанке.
В ведомстве подчеркивают, что все системы для оказания финансовых услуг находятся в рабочем состоянии и после восстановления интернета и стабилизации ситуации в стране нашим гражданам будет предоставлена полная возможность расплачиваться карточками, пользоваться банковскими приложениями, использовать депозиты, проводить платежи, снимать деньги непосредственно через банки, банкоматы и платежные терминалы.
В Челябинской области не закрывали границу с Казахстаном. Об этом сообщили журналистам в пограничном управлении ФСБ.
Читайте также: В Челябинской области опровергли закрытие границы с Казахстаном
Протестующие перекрыли дорогу к двум больницам в Алма-Ате.
«Сейчас террористические группировки перекрыли подъездные пути к первой и седьмой больницам города. Кареты скорой помощи не могут доставить больных, но сами больницы продолжают свою работу в штатном режиме», — сообщил заместитель акима Алма-Аты Ержан Бабакумаров.
Цитата sputnikKZ.
У посольства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве задержали 10 человек. Они вышли на одиночные пикеты в поддержку протестов.
В Жамбылской области Казахстана правоохранители освободили от протестующих здание областной администрации в Таразе. Об этом 6 января сообщает телеканал «Хабар — 24».
Читайте подробнее: В Казахстане начали освобождать здания администраций от протестующих
Как рассказывают очевидцы, на АЗС появляются мародеры.
Казахстанские банки не будут начислять пеню за просрочку кредита до 19 января. Такое решение приняли «Отбасы банк», Kaspi и «Халык банк».
В стране на один день — 6 января — была временно приостановлена работа всех банков второго уровня. Мера принята для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг.
Режим ЧП действует в Казахстане с 5 по 19 января.
Обстановка на пограничных переходах между Россией и Казахстаном в Астраханской области спокойная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Обстановка сейчас спокойная, погранпункты работают в штатном режиме, очередей нет», — сказал собеседник агентства.
Подробности в материале: Правоохранители рассказали об обстановке на границе РФ и Казахстана
Аэропорт Актобе в Казахстане освобожден от протестующих — телеканал «Хабар-24».
В магазинах Нур-Султана наблюдаются большие очереди, небольшой ажиотаж, но нехватки в продуктах нет, сообщает местное ТВ.
Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП, сообщили РИА Новости в казахстанском посольстве в Ташкенте.
Неизвестные перекрыли выезд из Алма-Аты в область и подожгли покрышки.
Российское посольство в Казахстане в курсе ситуации с россиянами, которые не могут улететь домой. Пресс-атташе дипмиссии Александр Астанин заявил RT, что все сотрудники сейчас работают над решением этой проблемы:
«Номера для связи с консульством/посольством остаются едиными. Но перебои со связью по-прежнему присутствуют в стране. Посольство работает в усиленном режиме на оказание помощи всем россиянам».
При этом, как рассказал наш подписчик, пассажиров в Нур-Султане выгоняют из аэропорта.
В Нур-Султане возобновлён доступ к проводному интернету — корреспондент РИА Новости.
Более 85 звонков о нападении на фитнес-клубы, рестораны, магазины и ломбарды поступили в полицию Алма-Аты.
В большинстве регионов Казахстана перестали работать банкоматы. Об этом 6 января сообщает телеканал Tengrinews.
Читайте также: В Казахстане сообщили о прекращении работы банкоматов
Российские власти рассматривают произошедшие в Казахстане события как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность страны. Об этом 6 января сообщает Министерство иностранных дел РФ в своем официальном телеграм-канале.
Подробности в материале: События в Казахстане инспирированы извне — МИД России
Кадры из казахстанского Тараза, где демонстранты сожгли три здания — областного департамента, городского управления и отдела полиции, а также 50 полицейских автомобилей.
Сейчас в городе уже спокойная обстановка, сообщает sputnikKZ.
На отдыхе за границей находятся 7,5 тысячи граждан Казахстана. От них поступают обращения, сообщает телеканал «Хабар 24». Власти сделают все возможное, чтобы вернуть их домой.
Аэропорты Алма-Аты, Актау и Актобе приостановили работу.
Цитата sputnikKZ.
Евросоюз следит за «сложной ситуацией в Казахстане», осуждает акты вандализма и сожалеет о гибели людей, сообщил представитель ЕС.
В Брюсселе также заявили о готовности содействовать диалогу в республике.
Союз торговых сетей рассказал о предварительной оценке ущерба от действий мародеров. Ретейлеры потеряли около 26 миллиардов тенге. Так, у сети магазинов Magnum пострадало 23 магазина — ущерб составил около 8,5 миллиарда тенге.
У «Технодом» пострадало 14 магазинов в Алма-Ате и Талдыкоргане — сумма ущерба около 5,5 миллиарда тенге.
Цитата tengrinews.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан. Об этом сообщили журналистам представители перевозчика.
Подробности в материале: «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан
Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу высказались в поддержку усилий руководства Казахстана по восстановлению конституционного порядка в стране.
Правительство Казахстана установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного газа для заправки автотранспорта на АЗС.
Казахстан. Центральная площадь Уральска взята в кольцо силовиков. Установлены заграждения из колючей проволоки. В отделениях полиции много задержанных участников протестов.
Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Часть протестующих в Актюбинске в Западном Казахстане призвали прекратить акцию протеста и разойтись, чтобы не допустить гражданкой войны. Об этом 6 января сообщает издательство Orda.
Читайте также: Протестующие в казахстанском Актюбинске призвали прекратить акцию
Консультации с Казахстаном и другими союзниками из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по проведению контртеррористической операции на казахстанской территории продолжит Россия. Об этом 6 января сообщает Министерство иностранных дел РФ в своем официальном телеграм-канале.
Подробности в материале: РФ продолжит консультации по контртеррористической операции в Казахстане
Казахстан в связи с режимом чрезвычайного положения приостановил въезд иностранных граждан. Об этом сообщил представитель посольства Казахстана в Ташкенте.
Читайте также: Казахстан закрыл въезд для иностранцев
Руководители городской администрации Байконура и филиалов предприятий «Роскосмоса» вернулись в город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
"В город Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.
Об этом: Главы филиалов предприятий «Роскосмоса» вернулись в Байконур
«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться», — заявил 6 января Александр Лукашенко в ходе состоявшегося совещания по вопросам реализации «исторической политики» в Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Читайте также: Лукашенко призвал казахстанцев «стать на колени, извиниться»
Глава города Жанаозен Мангистауской области Казахстана Максат Ибангаров и заместитель прокурора области Ержан Турмагамбетов вышли к протестующим, которые собрались на центральной площади. Об этом 6 января сообщает издание Orda.
Подробности в материале: Представители властей казахстанского Жанаозена вышли к толпе протестующих
Белорусский лидер Александр Лукашенко, обращаясь к участникам беспорядков в Казахстане, предложил им попробовать договориться с властями страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Читайте также: Лукашенко назвал ситуацию в Казахстане уроком для Белоруссии
Власти Казахстана введут временный мораторий на повышение цен на ряд коммунальных услуг. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе правительства.
Об этом: Казахстан введет мораторий на повышение цен на коммунальные услуги
Полиция задержала около 2 тыс. человек в ходе беспорядков в Алма-Ате. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Об этом: МВД Казахстана: полиция задержала около 2 тыс. человек в Алма-Ате
Во время протестов в Алма-Ате погибли как минимум 30 человек со стороны протестующих — orda. kz Начальник независимого координационного штаба, который находится на площади Республики, утверждает, что стреляли боевыми патронами.
В Алма-Ате началась зачистка улиц, всего в органы полиции доставлено около двух тысяч человек — Sputnik Казахстан.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора выступили в поддержку усилий властей Казахстана по нормализации ситуации в этой стране. Об этом 6 января сообщает пресс-служба МИД РФ.
Читайте подробнее: Главы МИД России и Турции выступили в поддержку усилий властей Казахстана
Жители Алма-Аты (Казахстан) выстроились в очереди за бензином, а также за хлебом. Соответствующее фото публикует Telegram-канал Baza.
Читайте подробнее: В Алма-Ате выстроились очереди за хлебом
Акиматы Жамбылской области и Семея, аэропорт Актобе, офис правящей партии «Нур Отан» в Таразе и департамент полиции Жамбылской области, захваченные ранее, освобождены от протестующих, передают казахстанские госканалы.
На улицах Алма-Аты военные перекрывают возможные места сбора демонстрантов.
В столице Киргизии возле здания Дома правительства прошел митинг местных правозащитников против решения Организации Договора о коллективной безопасности о введении миротворцев в Казахстан.
Читайте подробнее: В Киргизии митингуют против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
Почти во всех регионах Казахстана восстановлена работа проводного интерната. Об этом сообщает сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов Global Check.
Читайте также: В Казахстане начали восстанавливать работу интернета
Депутат Госдумы от Дагестана Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») поддерживает проведение референдума о воссоединении Казахстана с Россией.
Об этом: Депутат Госдумы поддержал референдум по воссоединению России и Казахстана
Четыре жителя Грузии не могут вылететь из Алма-Аты из-за начавшихся там беспорядков. Об этом сообщил в соцсети Facebook один из застрявших там грузинских граждан Бачаны Мелашвили.
Читайте также: Застрявшие в Алма-Ате жители Грузии рассказали о тяжёлой ситуации
«Как близкий сосед и стратегический союзник Казахстана, Киргизия не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от ее законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ», — правительство Киргизии.
Читайте подробнее: Киргизские военные будут охранять стратегические объекты в Казахстане
Общая сумма ущерба от произошедших в Казахстане массовых беспорядков, согласно предварительным данным, составила порядка 40 миллиардов тенге (около €92 млн). Об этом 6 января сообщила Национальная палата предпринимателей страны.
Об этом: В Казахстане назвали примерную сумму ущерба от массовых беспорядков
В больницы Казахстана в ходе беспорядков поступило более 1 тыс. пострадавших, из которых госпитализировали порядка 400 человек. Об этом 6 января сообщает пресс-служба минздрава республики.
Читайте подробнее: В минздраве Казахстана сообщили о пострадавших в ходе беспорядков
Рядом с Казахстаном всегда находится Турция. Об этом 6 января сообщил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, отметив, что с горечью наблюдает за событиями в этой стране.
Читайте также: Спикер парламента Турции: Анкара всегда находится рядом с Казахстаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января провёл совещание с членами правительства, на котором сделал ряд срочных распоряжений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Об этом: Президент Казахстана отдал срочные распоряжения правительству
Власти Белоруссии оценивают ситуацию в Казахстане как внешнюю гибридную агрессию, которая ставит перед собой цель уничтожить законную власть в республике. Об этом 6 января заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
Подробности в материале: Белоруссия назвала события в Казахстане внешней гибридной агрессией
Силы ОДКБ нужно разместить в Казахстане на постоянной основе, в том числе для защиты русского населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: В Госдуме хотят оставить в Казахстане силы ОДКБ для защиты русских
Противники России готовы обернуть события с вводом войск ОДКБ в Казахстан в очернение России на фоне грядущих переговоров с Западом, отметил член Совфеда Андрей Климов.
Подробности в материале: В Совфеде напомнили о наемниках-джихадистах с украинскими корешками
Социально-политическая обстановка в граничащих с Казахстаном районах Оренбургской области спокойная. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.
Об этом: Власти Оренбуржья заявили о спокойной обстановке на границе с Казахстаном
В Казахстане, где вспыхнули беспорядки, заранее все было спланировано. Соответствующее заявление президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал 6 января на совещании по вопросам реализации исторической политики.
«Все, что происходит, вы знаете, — цитирует президента БЕЛТА. — Но нас больше здесь волнует то, что заранее все было спланировано. Вчера всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с Путиным (президент России Владимир Путин) в Казахстане».
Читайте также: Лукашенко о событиях в Казахстане: «Все было спланировано»
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета коллективной безопасности, о переброске коллективных миротворческих сил в Казахстан.
Читайте подробнее: Генсек ОДКБ проинформировал Пашиняна о переброске сил в Казахстан
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко в разговоре со спикером парламента Казахстана выразила уверенность, что законность в стране усилиями ОДКБ будет восстановлена в кратчайшие сроки.
В Госдуме назвали необоснованным мнение, что протесты в Казахстане затеяны, чтобы ослабить позиции России на переговорах с США и НАТО по безопасности.
Читайте подробнее: В Госдуме отметили роль первой операции ОДКБ накануне переговоров с НАТО
По просьбе властей Казахстана были направлены в страну миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 6 января сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
Читайте также: Миротворцы ОДКБ направлены в Казахстан по просьбе властей страны — МИД РФ
В Казахстан прибыли первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ. Об этом 6 января сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также: В Казахстан прибыли первые российские миротворцы
6 января в Казахстан отправилась миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин, заявление которого обнародовано на сайте белорусского военного ведомства.
Читайте подробнее: Миротворческая рота вооруженных сил Белоруссии отправилась в Казахстан
В Казахстане в местах лишения свободы на время действия режима чрезвычайного положения введен режим особых условий, передает 6 января агентство KazTAG со ссылкой на МВД республики.
Читайте подробнее: В Казахстане введен особый режим в местах лишения свободы
Парламент Киргизии не смог провести экстренное заседание по вопросам, связанным с происходящими в соседнем Казахстане массовыми протестами и попыткой вооружённого госпереворота.
Читайте подробнее: Экстренное заседание парламента Киргизии не состоялось
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Киргизии Садыр Жапаров провели 6 января телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.
По последним данным, лидеры двух стран в ходе беседы обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе, в том числе, события в Казахстане.
Подробности в материале: Президенты Турции и Киргизии обсудили ситуацию в Казахстане
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с лидерами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Читайте также: Генсек ОДКБ провел переговоры с лидерами Белоруссии и Казахстана
Массовые беспорядки в Казахстане могут стать поводом для подорожания продовольствия в Киргизии. Киргизстанцы опасаются, что поставки из России и Казахстана могут быть прерваны, в результате чего в Киргизии возникнет дефицит муки.
Об этом: В Киргизии опасаются роста цен из-за вооружённых протестов в Казахстане
В Казахстане военные полностью зачистили площадь Республики в Алма-Ате, передает 6 января корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Алма-Ате силовики освободили центральную площадь
Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к депутатам республиканского парламента с призывом поддержать отправку киргизских военных в Казахстан в качестве миротворцев по линии ОДКБ.
Об этом: Глава Киргизии призвал парламент одобрить отправку миротворцев в Казахстан
Всех арестованных и задержанных в Казахстане за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений должны освободить власти страны. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с беспорядками в Казахстане.
Об этом: В ООН призвали власти Казахстана освободить арестованных и задержанных
В Казахстане тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, заявили в министерстве внутренних дел республики.
Об этом: МВД Казахстана: тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение
Переброска миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстан началась, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Подробности в материале: Генсек ОДКБ заявил о прибытии передовой группы миротворцев в Казахстан
Передислокация миротворческих подразделений стран ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Читайте также: Генсек ОДКБ назвал сроки завершения передислокации миротворцев в Казахстан
Гражданам России, которые в настоящее время находятся в Казахстане, следует соблюдать повышенные меры безопасности. Об этом 6 января говорится в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.
«Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах», — говорится в сообщении.
Об этом: Для граждан России в Казахстане открыли горячую линию — МИД РФ
Протестующие в Казахстане должны выражать своё недовольство мирно, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Подробности в материале: В ООН заявили, что демонстрации в Казахстане должны быть мирными
Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») просит генеральную прокуратуру проверить высказывание главы московского фонда «Казахская диаспора» Полата Джамалова о миротворческой операции стран ОДКБ на предмет введения в заблуждение.
Читайте подробнее: Депутат Госдумы просит генпрокуратуру проверить фонд «Казахская диаспора»
Разрешить подразделению вооруженных сил Армении принять участие в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане приняло решение правительство страны. Соответствующее решение 6 января опубликовано на сайте правительства Армении.
«Разрешить подразделению ВС Республики Армения участвовать в миротворческих операциях в Республике Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ», — отмечается в документе.
Подробности в материале: Правительство Армении одобрило участие военных в миссии ОДКБ в Казахстане
Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следит за ситуацией в Казахстане и призывает стороны к мирному диалогу, заявил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахара Балхи.
Подробности в материале: «Талибан"* призвал к мирному решению ситуации в Казахстане
В законности запроса Казахстана на введение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не уверены власти США. Об этом 6 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
Об этом: Псаки об обращении Казахстана к ОДКБ: у властей США есть вопросы
У миротворцев ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооружённых банд. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Подробности в материале: ОДКБ: миротворцы могут применять оружие в случае нападения банд
Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у властей США есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала представитель МИД России в Telegram-канале.
Подробности в материале: В МИД РФ оценили слова Псаки о законности отправки сил ОДКБ в Казахстан
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что перелом в лучшую сторону в Казахстане уже есть.
Подробности в материале: Генсек ОДКБ заявил о «переломе в лучшую сторону» ситуации в Казахстане
В Казахстан прибыли белорусские десантники, отправленные в составе миротворческих сил по линии ОДКБ. Об этом 6 января сообщает телеканал ОНТ.
Подробности в материале: Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан
Российский журналист Валентин Богданов:
«Все эти дни, наблюдая за Казахстаном, вспоминаю Узбекистан и андижанские события. Сколько было тогда обвинений в адрес Ислама Каримова в чрезмерной жестокости. Диктатор, палач, убийца. А ведь если бы не Каримов, то Алма-Ата 2022 сегодня воспринималась бы повторением Ташкента 2005. Может, и бледной копией. В Ташкенте (по опыту) было бы еще страшнее. Цена стабильности на Востоке, увы, не меняется никогда».
Участникам беспорядков в Казахстане может грозить от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с лишением гражданства — СМИ.
Самая короткая история, которая может растрогать любого. Казахстанская блогерша и по совместительству владелица ювелирного магазина в Алма-Ате Гульназ Махметова рассказала, как помогала протестующим — привозила им еду и воду. А в ответ кто-то разграбил её магазин.
По словам Махметовой, она, как и множество других предпринимателей, понесла убытки на несколько миллионов и весь её бизнес прогорел.
В Алма-Ате всю ночь шли бои — по последним данным казахстанских СМИ, в столкновениях погиб сотрудник телеканала. Также пострадал один журналист.
В регионах усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии.
«В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие — протестующих уничтожают», — заявил представитель МВД Казахстана.
Все здания госорганов в Алма-Ате находятся под контролем силовиков. Местные СМИ также сообщают, что площадь Республики, которая стала центром протеста, освобождена от активистов.
По информации местного МВД, в ходе беспорядков погибли 18 сотрудников правоохранительных органов и пострадали 748 человек.
Официальной информации о погибших и пострадавших со стороны протестующих пока нет.
Известно только об общем количестве задержанных во время акций протестов в стране: их число составляет 2298 человек. Такие цифры назвали в департаменте внутренних дел республики.
Пока силовики были заняты протестующими, в Алма-Ате продолжали орудовать мародеры.
Обнародованы видеокадры захвата аэропорта Алма-Аты 5 января.
Видно, как несколько десятков людей идут по залам ожидания с дубинками и и щитами.
Представители бизнеса Казахстана вышли с иницииативой о создании народных дружин для обеспечения безопасности коммерческих объектов, которые всё чаще становятся целями мародеров.
Все террористы у Департамента полиции Алма-Аты уничтожены.
Цитата канала reactiv_dnr.
Казахстанским бизнесменам обещают помочь — они получили эсэмэски от Акорды (президентской администрации).
«Уважаемые предприниматели! Государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате действий экстремистов», — говорится в рассылке.
Цитата sputnikKZ.
Переброска основных сил миротворцев ОДКБ происходит самолётами с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.
Читайте также: Основные силы миротворцев ОДКБ готовятся к переброске в Казахстан
Республика Алтай. Телеграм-канал «Алтай: главные новости»:
«Если под первым сообщением о событиях в Казахстане наши подписчики в соцсетях (и в инстаграме в частности) преимущественно одобряли протестующих, то после погромов и фактически военных действий тренд сменился, реакция стала не столь однозначной.
Часть подписчиков призывает разделять «воспользовавшихся ситуацией мародеров» и «настоящих протестующих», которые вышли на улицы из-за нищеты и тирании; другие пишут «пусть сами разбираются»; третьи вспоминают 90-е.
Комментарий, получивший больше всего лайков: «Лучше уж плохой мир, чем хорошая война».
В Алма-Ате продолжается зачистка, передает «Хабар 24».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится об установления мира в Казахстане. Достигнуть мира возможно при самоограничении противоборствующих сторон, отметил патриарх в проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.
Российские миротворцы сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает rian_ru.
Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым.
«Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране.Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние — единство нашего народа!» — отметил президент.
Ситуация на площади Республики в Алма-Ате на утро, 7 января.
Цитата sputnikKZ.
Аэропорт Алма-Аты не будет работать до обеда 7 января — канал «Хабар 24».
Власти Казахстана пообещали оказать поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшему от действий мародеров. Об этом говорится в сообщении администрации казахстанского президента, разосланном жителям республики.
Подробности в материале: Власти Казахстана пообещали помочь пострадавшему от мародеров бизнесу
Курсант одного из военных учебных заведений Казахстана делится своими впечатлениями по поводу происходящих событий в городе и эмоционально прощается с близкими. На мелькающих кадрах построения можно заметить других курсантов, вооруженных малыми пехотными лопатками.
Аналогичными инструментами десантники из 345-го полка ВДВ СССР разгоняли митинг далекого 1989 года в Тбилисси, так как по штату не имели других спецсредств для противодействия толпе.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В столице Казахстана вновь заработал проводной интернет. Цитата sputnikKZ.
Запасов основных продуктов питания в Казахстане достаточно. По данным минторговли, создаются все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания. Граждан просят не беспокоиться из-за дефицита продовольствия и спекуляции в магазинах.
Вознесенский кафедральный собор закрыт в Алма-Ате. Обычно в Рождество в это время здесь много прихожан.
В парке 28 гвардейцев-панфиловцев, где находится Вознесенский кафедральный собор, с утра пусто. Изредка можно увидеть горожан, которые выгуливают собак, и спортсменов. Обстановка вокруг спокойная, рассказывает корреспондент Sputnik Казахстан.
Ранее мининформации обратилось к казахстанцам и напомнило о том, что в связи с ЧП приостановлено проведение религиозных обрядов и церемоний во всех культовых сооружениях страны.
26 вооруженных преступников уничтожено, еще 18 преступников ранены, информирует 7 января гостелеканал со ссылкой на МВД. Задержаны более 3 тысяч человек.
Цитата sputnikKZ.
В министерстве торговли Казахстана заявили, что что не допустят спекуляций. Канал Tengrinews. kz приводит некоторые цитаты из сообщения ведомства.
«В связи с контртеррористической операцией заблокирован доступ к интернету, из-за чего возникла невозможность безналичной оплаты за товары в торговых объектах. Просим с пониманием отнестись к вынужденным мерам, которые вызваны целями стабилизации и безопасности, и перейти в этот период к наличным расчетам до полного восстановления работы торговых объектов».
По данным министерства, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда объектов в Алма-Ате, Талдыкоргане, Уральске, Чимкенте и Таразе, которые пострадали в результате мародерства.
«Запасов основных продуктов питания на сегодня остается достаточно. При этом все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов».
В минторговли уверяют, что причин для беспокойств о возможном дефиците продовольствия нет.
Подразделения российских миротворцев ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Что важно знать.
Цитата SputnikLive.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января провёл заседание контртеррористического штаба, в ходе которого объявил о начале антитеррористической операции. Подробности сообщает официальный сайт главы государства.
«Началась операция «Антитеррор». Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан.
Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Читайте также: Президент Казахстана: «Началась операция «Антитеррор»
В Казахстане сообщают о возобновлении работы мобильного интернета. Пока работают Tele2 и Аctiv.
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, в ходе которых подробно рассказал о ходе антитеррористической операции в стране. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Подробности в материале: Глава МИД Казахстана рассказал Госдепу США об антитеррористической операции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Цитата akorda.kz.
В 7:00 по местному времени 7 января 2022 года в резиденции Акорда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием руководства администрации президента, Совета безопасности, силовых структур.
Цитата akorda.kz.
Доступ к мобильному интернету в Нур-Султане до сих пор заблокирован.
Читайте подробнее: В Нур-Султане возобновлён доступ к проводному интернету
На заседании контртеррористического штаба рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.
Цитата akorda.kz.
Все здания городских и районных акиматов, отделения полиции по стране взяты под контроль, сообщает телеканал «Хабар 24».
В Алма-Ате вторые сутки продолжается спецоперация по зачистке мегаполиса от бандитских формирований. Ночью 7 января в городе были слышны выстрелы, которые периодически возникают вновь.
«На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала «Мир», есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», — сообщает гостелеканал со ссылкой на коллег.
Всего по стране задержаны по стране более 3 тысяч преступников.
В ходе заседания контртеррористического штаба отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности.
Цитата akorda.kz.
Утро, 7 января 2022 года. Центр Алма-Аты постепенно оживает. На алматинском Арбате навели порядок, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Ранее здесь разгромили ЦУМ и другие торговые центры. Сейчас тут навели порядок, убрали разбитое стекло и мусор. Снаружи практически не видно следов погрома. Открываются маленькие магазины у дома, поставщики начали завозить в них хлеб, продукты питания, безалкогольные напитки. Больших очередей здесь не наблюдается.
Митингующие ночевали на площади Ынтымак в Актау. С утра, 7 января, здесь людей немного — не более 100 человек, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Многие провели здесь ночь, греясь у костра. На площади установлены две юрты. С утра люди сами начали подметать территорию, убирать мусор. Пока никто из участников митинга не выступает.
Силовиков на площади не видно, возможно, они в гражданской форме. Также нет полицейских автомобилей.
Рождественская служба проходит в Константино-Еленинском соборе в Нур-Султане. В старейшем храме столицы сейчас много прихожан, передает Sputnik Казахстан.
216 военнослужащих Нацгвардии получили ранения в Алма-Ате и Чимкенте в результате противостояния с хулиганствующей толпой.
Все они с травмами, в том числе с огнестрельными ранениями, открытыми черепно-мозговыми травмами, переломами находятся в больницах.
Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана. Обращение будет показано в эфире республиканских каналов.
По состоянию на утро 7 января 2022 года Нацгвардией взяты под охрану жизненно важные объекты и инфраструктура Нур-Султана.
Цитата sputnikKZ
Вокруг Нур-Султана выставлены блокпосты.
Сотрудники правоохранительных органов контролируют здания городских и районных администраций, а также отделений полиции на всей территории Казахстана.
Об этом: Правоохранители взяли под контроль здания мэрий в Казахстане
Мэрии всех городов Казахстана, а также все отделы полиции страны находятся под контролем правоохранителей — SputnikLive.
В Нацгвардии заявили, что участники беспорядков применяют гладкоствольные ружья, «коктейли Молотова», трубы, арматуру.
В Нацгвардии рассказали о двух погибших военнослужащих. Рядовой Мадияр Кайсаров 5 января в Кызылорде получил тяжелое ранение. В ведомстве говорят, что, несмотря на смертельную опасность сложившейся ситуации, молодой гвардеец остался верен присяге и до конца выполнил конституционный долг по защите Родины. Он скончался от полученных ран.
Гвардеец Айбат Аманов вместе с сослуживцами в Талдыкоргане вступил в схватку с хулиганами и мародерами. Он также погиб 5 января. Оба солдата — молодые ребята. Мадияр родился в 2002 году, Айбат — в 2003-м.
«Только батыры могут защитить народ и государство от посягательств внешних и внутренних врагов.Имена Мадияра Кайсарова и Айбата Аманова навсегда войдут в героическую летопись Национальной гвардии», — подчеркивают в ведомстве.
Жителей Казахстана просят сохранить видео и фото беспорядков.
«В Казахстане проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в кол-центр по номеру 115», — заявил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров в эфире государственного телеканала «Хабар 24».
На всей территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности.
Иностранные посольства на территории Казахстана не пострадали Все дипломатические учреждения находятся под усиленной охраной, заявил rian_ru официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
При установлении «красного» уровня террористической опасности спецслужбам разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение.
Также разрешается беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения. Могут предпринимать такие меры, как контроль переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Кроме того, предполагается полная мобилизация и боевая готовность всех сил спецслужб, а также усиление режимных мер.
Здания иностранных посольств в Казахстане находятся под усиленным контролем правоохранительных органов.
Подробности в материале: МИД Казахстана сообщил о состоянии иностранных посольств в стране
Улицы города Чимкента в южном Казахстане после ночных беспорядков.
Цитата из видео.
В Казахстане создана горячая линия по вопросом полетов для консультации пассажиров по статусу авиарейсов, их задержке, отмене и возврату авиабилетов. Комитетом гражданской авиации на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» создана горячая линия, граждане могут обратиться по номерам +77 172 798 213, +77 172 798 214.
Все акиматы в Казахстане освобождены от террористов — МВД.
Ведомства взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов. Напомним, 26 вооруженных преступников ликвидированы, еще 18 — ранены.
В Алма-Ате продолжается зачистка улиц.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит 7 января с обращением к народу страны.
Об этом: Президент Казахстана намерен выступить с обращением к согражданам
Прокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках и об актах терроризма. Участникам беспорядков может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения с лишением гражданства.
Несколько фактов ввоза оружия в Нур-Султан пресекли силовики минувшей ночью, 7 января. Они задержали несколько микроавтобусов с молодыми людьми, преимущественно — выходцами из южных регионов страны, передает телеканал «Хабар 24»
На территории республики выставлено 70 круглосуточных блокпостов МВД.
Молодые военнослужащие погибли в ходе обеспечения безопасности во время массовых беспорядков в городах Кызылорда и Талдыкорган.
Об этом: Нацгвардия Казахстана сообщила о гибели двоих силовиков
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленные в Казахстан для стабилизации ситуации, пробудут в стране до тех, пока это сочтёт нужным руководство Казахстана. Об этом РИА Новости сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Читайте также: Генсек ОДКБ назвал ожидаемые сроки присутствия миротворцев в Казахстане
Критический «красный» уровень террористической опасности введён на всей территории Казахстана.
Читайте также: В Казахстане введён критический уровень террористической опасности
Киргизия намерена отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев, заявил вице-премьер.
Со стороны террористов в Алма-Ате действовали снайперы, заявил замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев.
«Террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашню», — цитирует его @sputnikKZ.
Многие нападавшие, по словам Абаева, задержаны, остальные разыскиваются. Он уточнил, что погромщики целенаправленно уничтожали камеры наружного наблюдения и средства связи, а главной их целью были сотрудники органов правопорядка.
Известен как минимум один случай, когда боевики в Казахстане обезглавили молодого курсанта — SputnikLive со ссылкой на замглавы администрации президента Абаева.
На подъезде к Нур-Султану перехватили несколько микроавтобусов с людьми из южных регионов.
«За минувшую ночь… удалось пресечь несколько фактов незаконного ввоза в столицу оружия, в том числе огнестрельного… Удалось остановить несколько микроавтобусов, которые были заполнены людьми, преимущественно это были молодые люди, выходцы из южных регионов республики», — говорится в сообщении телеканала «Хабар 24»
Ситуация в Актау на утро 7 января. На площади Ынтымак людей немного, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. Мобильного интернета по-прежнему нет. У банкоматов очереди, но денег в них нет. Люди проверяют средства на счете и уходят.
Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков — Даурен Абаев.
Абаев: Террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашню Кок Тобе.
Многие боевики ликвидированы и задержаны, сейчас их личности устанавливаются. Ведется поиск и розыск остальных — Абаев.
Как террористы попытались захватить Алма-Ату (объяснение Даурена Абаева):
— Организованная группа боевиков-террористов точечно нападала на оружейные магазины, отбирала средства связи у полицейских. Захватчики действовали профессионально, прежде всего они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в городе Алматы.
Террористами оперативно были захвачены аэропорты и несколько самолетов. На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты.
Цитата канала sputnikKZ.
Боевиками в Алма-Ате уничтожались камеры наружного наблюдения, средства связи и передатчики аудиовизуальной информации. Главной целью были сотрудники органов правопорядка — замруководителя администрации президента Даурен Абаев.
Правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована, заявил первый замруководителя администрации президента Даурен Абаев.
В Алма-Ате действует запрет на проезд авто без госномеров.
Комендатура Алм-Ааты предупреждает: автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы. В ином случае к автовладельцам и автотранспорту без госномеров будут применены самые жесткие санкции режима ЧП. Согласно полученной информации, в Алматы террористы передвигаются на автомобилях без госномеров.
Цитата sputnikKZ.
Все административные здания Алма-Аты очищены от террористов. Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются — Абаев.
Радикалы в Алма-Ате пытались захватить Академию Погранслужбы КНБ. Попытка была минувшей ночью. Ее удалось отразить, сообщил Sputnik Казахстан информированный источник.
В ходе восстановления правопорядка ликвидированы 26 вооруженных преступников, ранены — 18. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Подробности в материале: МВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников
Агентство по развитию конкуренции Казахстана ввело предельные цены на сжиженный газ для транспорта. Об этом 7 января сообщает пресс-служба ведомства.
Читайте подробнее: В Казахстане ввели предельные цены на газ для транспорта
В Казахстане террористы действовали профессионально, использовали собственную связь, с их стороны действовали снайперы. Об этом 7 января сообщили в администрация президента Казахстана.
Об этом: Со стороны террористов в Казахстане действовали снайперы
В городе Алма-Ата (Казахстан) на площади Республики боевики забаррикадировались в здании телеканала «Мир». Об этом 7 января передает «Хабар 24».
В районе слышна интенсивная перестрелка.
Читайте также: В Алма-Ате боевики забаррикадировались в здании и устроили перестрелку
Правоохранители в Казахстане в ночь на 7 января предотвратили попытку ввести оружие в Нур-Султан. Об этом сообщает телеканал «Хабар-24».
Подробности в материале: В Казахстане сообщили о попытках ввести оружие в Нур-Султан
Власти Киргизии планируют отправить в Казахстан 150 миротворцев в рамках союзнических обязательств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 7 января заявил замглавы кабинета министров республики Камчыбек Ташиев.
Подробности в материале: Киргизия направит 150 военнослужащих в Казахстан в рамках ОДКБ
Орудующие в Алма-Ате (Казахстан) террористы передвигаются по городу на автомобилях без госномеров. Об этом 7 января говорится в распространенном заявлении комендатуры города.
Подробности в материале: Террористы передвигаются по Алма-Ате на автомобилях без госномеров
В Алма-Ате (Казахстан) отбиты нападения на телебашню — дважды.
Читайте также: В Алма-Ате дважды отбиты нападения на телебашню
Участникам беспорядков в Казахстане грозит пожизненное тюремное заключение. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24», ссылаясь на данные Генпрокуратуры.
Об этом: В Казахстане сообщили, какое наказание ожидает участников беспорядков
Железнодорожные перевозки полностью восстановлены в Казахстане. По состоянию на 7 января по сети АО «НК «ҚТЖ» движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено.
Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения.
Все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения
На площади Республики в Алма-Ате периодически слышны автоматные очереди, спецоперация силовиков продолжается, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий.
В Алма-Ате рождественские богослужения прошли в 10:00 без прихожан. Традиционного ночного богослужения не было из-за комендантского часа.
Рождественские елки под вопросом: возможно, детям раздадут подарки. Об этом сообщили в пресс-службе Вознесенского кафедрального собора, но подобная ситуация во всех церквях Алма-Аты.
Контртеррористические операции в Казахстане продолжатся до полного уничтожения боевиков, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
К обеду 7 января в Алма-Аате возобновит полноценную работу полиция. В том числе патрульно-постовая служба, которая будет выезжать на вызовы и патрулировать улицы города. Об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщила пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Несмотря на то, что в результате беспорядков повреждено большое количество полицейских машин, транспорта для патрулирование города достаточно.
Аэропорт Алма-Аты не будет работать 7 января до 21:00.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января поздравил сограждан с Рождеством. Текст поздравления был обнародован пресс-службой главы государства.
Подробности в материале: Президент Казахстана поздравил православных сограждан с Рождеством
На территории Республики Казахстан снова отключился интернет. Об этом 7 января сообщает РИА Новости.
Подробности в материале: В Казахстане снова отключили интернет
В эфире государственного телеканала выступил первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев. Самое главное:
Напомним, протесты в Казахстане начались из-за повышения цен на газ. Сначала они носили мирный характер. Позже переросли в беспорядки.
Цитата sputnikKZ.
СпецкорKP.RU Владимир Ворсобин передает из Казахстана:
Центральная площадь Алма-Аты. Утро. Трупы, много трупов. Военные стоят на площади, постреливают и отпугивают народ. Местные говорят, что стреляли боевыми по окнам и зданиям. Это результат разгона вчерашней демонстрации: люди пришли с плакатами «Мы — мирный митинг». Люди возмущены, спрашивают, где военные были во время бесчинств мародеров. По-моему, ситуация в Алма-Ате только усложняется.
Цитата канала КП.
В ходе беспорядков в Казахстане ранения получили 216 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом 7 января сообщила пресс-служба ведомства.
Читайте также: В Казахстане во время беспорядков ранили 216 нацгвардейцев
Ряд оптовых компаний по реализации сжиженного газа в Казахстане подозреваются в ценовом сговоре. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики.
Подробности в материале: Поставщиков газа в Казахстане заподозрили в ценовом сговоре
Движение поездов в Казахстане, остановленное из-за действий участников беспорядков, восстановлено. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Казахстанских железных дорог.
Читайте подробнее: В Казахстане сообщили о возобновлении движения поездов
В Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров — официальная информация департамента полиции.
Развитие суверенного Казахстана возможно только в тесном союзе с Россией, отметил депутат Госдумы Руслан Хамзаев («Единая Россия»).
Читайте подробнее: В Госдуме рассказали о двух вариантах будущего Казахстана
В Алма-Ате задержаны более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также 30 мародеров. Об этом 7 января передает Sputnik Казахстан.
Читайте подробнее: В Алма-Ате задержали более 70 боевиков и 30 мародеров
Участники беспорядков в Алма-Ате ограбили шесть оружейных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной палаты предпринимателей Казахстана.
Об этом: В Алма-Ате сообщили об ограблении шести оружейных магазинов
Попытка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стать авторитарным правителем среднеазиатского государства проваливается, управление перехватил Запад, считает депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин.
Подробности в материале: Делягин: валить власть в России будут примерно, как в Казахстане
Национальная гвардия Казахстана раскрыла имена двух погибших 5 января военнослужащих. Ими оказались молодые солдаты 2002 и 2003 г.р.
Гвардейцы получили смертельные огнестрельные ранения в результате столкновений с мародерами.
Цитата канала «Военный обозреватель».
В Талдыкургане звучат сигналы тревоги гражданской обороны. Слышны выстрелы.
Госдепартамент США надеется получить от властей Казахстана аргументированный ответ на то, чем была вызвана необходимость ввода в страну миротворческого контингента ОДКБ после сообщений о вмешательстве в события внешних сил.
«Что касается развертывания сил ОДКБ, мы предоставим [возможность] в первую очередь ответить на эти вопросы правительству Казахстана. Мы оставляем за правительством Казахстана право высказаться по поводу его аргументации, обоснования размещения иностранных войск на его территории», — заявил журналистам официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
Киргизия направит военнослужащих в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ — решение парламента.
В Талды-Кургане (Казахтан) слышны выстрелы. Об этом 7 января передает Sputnik Казахстан.
Читайте подробнее: На окраине Талды-Кургана слышны автоматные очереди
Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составляет порядка $100 млн. Об этом 7 января сообщила национальная палата предпринимателей.
Читайте подробнее: Палата предпринимателей Казахстана оценила ущерб от беспорядков
Здание филиала телерадиокомпании «Мир» загорелось в Алма-Ате. Об этом 7 января сообщает телеканал «Мир 24».
Читайте подробнее: В Алма-Ате горит здание телерадиокомпании «Мир»
Парламент Киргизии дал согласие на отправку киргизских военнослужащих в Казахстан по линии ОДКБ.
Читайте подробнее: Парламент Киргизии разрешил отправку войск в Казахстан по линии ОДКБ
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует гарантии безопасности Нурсултану Назарбаеву.
Подробности в материале: Жириновский рассказал о будущем Назарбаева
Участники беспорядков в Алма-Ате в ночь на 7 января попытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности Казахстана. Об этом сообщает агентство Sputnik Казахстан.
Читайте также: В Алма-Ате участники беспорядков напали на Академию погранслужбы
Ситуация в Туркестанской области: древний город избежал погромов. Замакима Туркестанской области Сакен Калкаманов в прямом эфире ответил на вопросы граждан.
«Дороги внутри города открыты, можно передвигаться с 7:00 до 23:00. Аэропорт работает. Но надо уточнять информацию, так как аэропорты многих городов Казахстана не принимают самолеты. В режиме ЧС пеня за неуплату комуслуги начисляться не будет», — сказал Калкаманов.
Российские миротворцы помогли силовикам Казахстана взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом 7 января сообщило Минобороны РФ.
Читайте также: Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты
В соцсетях распространили информацию о том, что забастовщики добрались до архивов золотого фонда казахстанского кино и уничтожили его. В службе «Казахфильма» информацию опровергли. Все здания киностудии и архивы в целости и сохранности.
«Путаница пошла после того, как телеканал «Казахстан» объявил об утрате своего золотого фонда. Архивы телеканала, к сожалению, были утрачены. У нас все в порядке», — сообщил пресс-секретарь Казахфильма Бауыржан Усенов.
Российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, они также обеспечивают безопасность расположенного в Алма-Ате генконсульства РФ и других важных объектов, сообщает Минобороны РФ.
Аэропорт Алма-Аты оцеплен военными, вокруг военная техника, БТР, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Происходящее в Казахстане является продолжением ГКЧП, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Читайте подробнее: Жириновский: новый Токаев будет другом России
В Актау после призывов самих митингующих разойтись по домам разобрали установленные здесь ранее юрты, а также железные ограждения.
Корреспондент Sputnik Казахстан сообщает, что при этом людей не становится меньше, часть из них остаются на площади Ынтымак, другая часть — на дороге перед акиматом.
Разбитые и сожжённые машины, вывороченная брусчатка и дым от пожаров — так выглядят последствия беспорядков в Алма-Ате. Вооружённые банды отступают из города в Алма-Атинскую область, сообщает Sputnik Казахстан.
Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков — Минобороны РФ.
Как сообщает Минобороны России, в переброске миротворческого контингента ОДКБ участвуют 74 самолета ВТА ВКС России. Это Ил-76МД и Ан-124 «Руслан».
Группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 перебрасывает подразделения российского контингента сил ОДКБ в Казахстан круглосуточно. Об этом 7 января заявил генерал-майор Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны РФ.
Подробности в материале: Более 70 самолетов перебрасывают российских миротворцев в Казахстан
События в Казахстане, скорее всего, продлятся еще определенное время. В Анкаре подозревают, что игру ведет определенная часть казахстанской элиты. Для такой «фокусировки» у Турции есть свои причины — там тоже всё может полыхнуть «внезапно».
Читайте также: После Казахстана и в Турции всё может «внезапно» полыхнуть
Вооруженные банды отступают из Алма-Аты в Алма-Атинскую область, сообщает корреспондент @sputnikKZ.
Китай готов оказать Казахстану необходимую помощь в преодолении трудностей. Об этом 7 января говорится в сообщении МИД Китая.
Читайте также: Пекин готов оказать необходимую помощь Казахстану
Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) — генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом 7 января заявил генерал-майор Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны РФ.
Подробности в материале: Командующий ВДВ Сердюков стал руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане
Протестующие на центральной площади Актау призывают всех разойтись для недопущения провокаций и беспорядков.
Полеты в города Атырау, Чимкент, Туркестан, Москву и Дубай возобновят с 15:00 по местному времени аэропорты Республики Казахстан. Об этом 7 января сообщает местный телеканал «Хабар 24».
Об этом: Аэропорты Казахстана возобновят полеты с 15:00 по местному времени
25-я бригада специального назначения «Скорпион» ВС Киргизии будет задействована в составе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане.
Цитата канала «Военный обозреватель».
На Байконуре введен «синий» (повышенный) уровень террористической опасности, сообщил источник РВНП. Такой режим устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
Армянский контингент миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет обеспечивать безопасность стратегических объектов страны — МИД Армении.
The NYT обвинила российских миротворцев в убийствах в Казахстане.
Сектетариат ОДКБ:
«7 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
Станислав Зась проинформировал о ходе выполнения Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по нормализации обстановки в Республике Казахстан.
Также обсуждалась ситуация в этой стране, сложившаяся после начала ввода Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Основными задачами КМС ОДКБ в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле».
Из заявления кабинета министров Киргизии:
«До последнего момента мы выражали уверенность в способности народа и руководства Казахстана самостоятельно и без какого-либо вмешательства извне решить в соответствии с собственными национальными интересами все стоящие перед ними вопросы. Однако вчера поздно ночью в Бишкек поступило официальное обращение президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об оказании Кыргызской Республикой мер поддержки по обеспечению безопасности в рамках союзнических обязательств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В соответствии с Уставом ОДКБ, Уставом ООН и действующими двусторонними договорами о стратегическом партнерстве между нашими государствами, в результате интенсивных консультаций с государствами-партнерами, а также дополнительных личных переговоров с руководством братского государства президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым было принято решение об инициировании перед Жогорку Кенешем Кыргызской Республики вопроса о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил с мандатом участия в миротворческой операции ОДКБ».
Кабинет министров Киргизии: «Как близкий сосед и стратегический союзник Республики Казахстан Кыргызская Республика не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступивший от ее законных властей, и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ».
Протестующие в Актау (Мангистауская область, Казахтан) разобрали юрты, установленные на центральной площади Ынтыкмак. Об этом сообщает издание Orda.
Читайте подробнее: В казахстанском Актау протестующие разобрали юрты
В Алма-Ате после ночных беспорядков загорелось здание телеканала «Мир», расположенное на площади Республики. Об этом сообщает издание Orda.
Читайте также: В Алма-Ате в ходе беспорядков загорелось здание телеканала
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января начал третье с начала протестов обращение к народу, в котором он отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Читайте подробнее: Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января поблагодарил российского лидера Владимира Путина за отклик на обращение по миротворцам.
Об этом: Токаев поблагодарил Путина за отклик на просьбу ввести миротворцев
Решение о восстановлении доступа в интернет в Казахстане принял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал об этом 7 января в ходе своего обращения к нации.
Читайте подробнее: Токаев заявил о восстановлении доступа в интернет в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 7 января, что стране пришлось иметь дело с «иностранными бандитами и террористами».
Читайте также: Токаев заявил об иностранных боевиках, участвовавших в беспорядках
Казахстан закрыл пять из семи пунктов пропуска на границе с Киргизией. Правительство Кувейта призывает граждан немедленно покинуть Казахстан.
Все выражавшиеся в мирных формах требования жителей Казахстана были услышаны. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.
Об этом: Токаев: все выражавшиеся в мирных формах требования были услышаны
Новое Обращение Токаева. Главное:
Цитата @tv360.
В главном городе Алматинской области, куда бандиты стекаются из Алматы, объявили о начале операции по зачистке города от террористов. «В городе начинается антитеррористическая операция! Не выходите из дома! Убедительная просьба находиться на безопасном расстоянии», — оповещают горожан через громкоговорители.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе телеобращения 7 января, что на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.
Читайте также: Токаев: на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов
Разгромленный радикалами центр казахстанского города Талдыкорган.
Видео опубликовано в соцсетях местными жителями.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян:
Эвакуировать граждан Армении из Казахстана пока не планируется. Пострадавших среди них нет. Армянские же миротворцы займутся пока охраной стратегически важных объектов.
Цитата Talish_Vestnik.
Во время произошедших массовых беспорядков Казахстану пришлось иметь дело с иностранными бандитами. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.
Читайте также: Токаев заявил, что Казахстан имеет дело с иностранными бандитами
Правоохранители в Алма-Ате обстреляли две машины, которые передвигались без государственных номеров. Об этом 7 января сообщает издание Orda.
Об этом: В Алма-Ате сообщили об обстреле машин без госномеров
Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразило обеспокоенность продолжающимися протестами против правительства Казахстана.
Читайте подробнее: «Талибан"* обеспокоен ситуацией в Казахстане
Миротворческий контингент стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в Казахстан на непродолжительное время. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.
Читайте также: Токаев: миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан на непродолжительное время
Властям Казахстана нужно понять, как в стране появилось такое количество боевиков. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте также: Токаев сообщил, что на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов
В Нур-Султане (Казахстан) 7 января в банкоматах появились наличные, к ним периодически выстраиваются очереди.
Подробности в материале: В Нур-Султане в банкоматах появились наличные
Алкоголь убрали с прилавков крупных торговых точек в Нур-Султане. Алкогольные отделы ликвидированы в гипермаркетах столицы. Остальные продукты в наличии — крупы, мясо, хлеб, овощи, фрукты. Горожане, пользуясь праздничных выходным днем, отправились за покупками.
Закупают продукты в большом количестве, но ажиотажа нет. Обстановка спокойная и доброжелательная. Все кассы работают, столпотворения нет. Кроме того, в гипермаркете Small на проспекте Туран можно расплачиваться как наличными, так и банковской картой. О такой возможности покупателей предупреждают по громкой связи.
Цитата sputnikKZ.
Подробности нападения на СИЗО Талдыкоргана днем 7 января.
Террористы в количестве 20 человек были одеты в камуфляжную форму. В ходе спецоперации правоохранители уничтожили одного нападавшего и одного ранили, сообщает МВД Казахстана.
Сотрудник телеканала Almaty погиб во время погромов. Во вторник, 4 января, во время исполнения служебного долга от ранений скончался сотрудник телеканала Almaty (водитель) Муратхан Базарбаев. Оператор специальной техники Диаскен Байтибаев госпитализирован. Ему ампутировали два пальца на правой руке.
Цитата sputnikKZ.
Подразделения миротворческих сил ОДКБ прибывают непосредственно в аэропорт Алма-Аты. Воздушная гавань взята под полный контроль сил правопорядка.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в ходе телеобращения обвинил «свободные СМИ» и «забугорных деятелей» в подстрекательстве к нарушениям правопорядка в республике.
Подробности в материале: Токаев обвинил в подстрекательстве к беспорядкам «забугорных деятелей»
Аэропорт охраняют казахские военные, а теперь и с подмогой от миротворцев. Сообщения о якобы взятии аэропорта мародёрами или боевиками — фейки. Попытки проникнуть на территорию были, но неудачные.
Требования граждан Казахстана, которые они выдвинули во время мирных протестов, были услышаны, а регионах, где спокойная ситуация режим чрезвычайного положения (ЧП) будет снят. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте подробнее: Токаев пообещал начать снимать режим ЧС в регионах Казахстана
На Украине СБУ ищет «российский след»:
[…] «Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, Служба безопасности Украины в пределах своих полномочий принимает комплекс мер, в том числе и оперативных, для того чтобы эффективно защищать безопасность граждан Украины. Особенно учитывая российский фактор и вероятные провокации со стороны РФ, которые могут дискредитировать наше государство на международной арене и навредить его интересам».
Цитата канала epoddubny.
Байконур до 19 января вводит ограничение на перемещение в городе в ночное время, сообщает администрация.
У Запада нет никаких оснований «проверять законность» ввода войск ОДКБ в Казахстан. Об этом в интервью @SputnikLive заявил зампредседателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Главное:
Авиакомпания «Белавиа» планирует выполнение рейсов в Нур-Султан с 7 января согласно опубликованному расписанию, сообщили РВНП в пресс-службе перевозчика.
В составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Республику Казахстан направлено 100 военнослужащих Армении. Об этом 7 января сообщает пресс-служба армянского минобороны.
Подробности в материале: Армения направила в Казахстан 100 миротворцев
Оперштаб: 3706 участников акций протеста в городах Казахстана задержаны силами правопорядка.
Путин и Пашинян обсудили по телефону обстановку в Казахстане Также лидеры обсудили процесс осуществления совместных шагов в рамках ОДКБ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телеобращении 7 января, что предстоит «разбор полетов» по деятельности силовиков в стране, почему «проспали» спящие ячейки боевиков.
Читайте подробнее: Токаев призвал выяснить, почему силовики проспали ячейки боевиков
В Алма-Ате к этому часу большинство АЗС закрыты, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. На тех заправках, которые работают, образовались километровые очереди из автомобилей.
Слаженность действий боевиков, которые участвуют в массовых беспорядков в Молдавии, позволяет предположить о наличии и них единого центра управления. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Читайте также: Токаев: боевики в Казахстане действуют слаженно и со «звериной жестокостью»
Глава «Роскосмоса» распорядился вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов из зимних отпусков — глава города.
Направление в Казахстан сил ОДКБ действует отрезвляюще на тех, «кто решил там погреть руки». Об этом заявил президент Белоруссии Лукашенко.
По его словам, события в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства.
«Там отрезают голову полицейским, омоновцам и военнослужащим. Значит, уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке», — приводит «БЕЛТА» слова белорусского президента.
Таджикистан отправляет в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ порядка 200 военнослужащих.
«Все военнослужащие входят в миротворческий контингент Организации, неоднократно участвовали в антитеррористических учениях ОДКБ, как в Таджикистане, так и на территории других государств-членов. Все они готовы к выполнению своих обязанностей по охране правопорядка и вверенных им объектов», — говорится в заявлении парламента РТ.
Девять российских самолётов с десантниками и техникой приземлились в аэропорту Алма-Аты — Минобороны РФ.
Энергетическая отрасль Республики Казахстан функционирует в штатном режиме, добыча нефти и газа из-за беспорядков не останавливалась. Об этом 7 января заявил министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.
Подробности в материале: Минэнерго Казахстана: энергетическая отрасль функционирует в штатном режиме
Беспорядки в Казахстане должны быть подавлены, силовики получили приказ вести по боевикам стрельбу на поражение. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Об этом: Токаев отреагировал на призывы начать переговоры с участниками беспорядков
Глава администрации Байконура (Казахстан) Константин Бусыгин заявил 7 января, что в городе вводится ряд ограничений — до 19 января.
Читайте также: Байконур ввел комендантский час
По словам главы Алтайской национально-культурной автономии казахов Мурата Бекмуратова, в Алтайском крае проживает порядка 9000 представителей этого этноса. Многие родились в России, никаких протестных настроений в их рядах нет. Бекмуратов, однако, выразил обеспокоенность судьбой тех казахских студентов, которые учатся в алтайских вузах и сейчас уехали на каникулы. Их приезд ожидается через две недели.
Девять российских самолетов Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 7 января сообщает Минобороны РФ.
Читайте также: В Алма-Ату прибыли 9 Ил-76 с российскими миротворцами
Экс-руководитель «Банк Туран Алем» Мухтар Аблязов, укрывающийся во Франции, назвал себя лидером «протестного движения» в Казахстане. Об этом 7 января предает Reuters.
Подробности в материале: Аблязов заявил, что является «лидером протестов» в Казахстане
Беспорядки в Казахстане выявили, что у спецподразделений в республике не хватает сил, спецсредств и оборудования для борьбы с боевиками. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Подробности в материале: Президент Казахстана: спецназу не хватает сил и средств
Вице-спикер парламента Узбекистана назвал погромы в Казахстане «планами подлецов» — РИА Новости.
«Беспорядки в Казахстане — нет сомнений в том, что это планы подлецов, способных не моргнув глазом принести в жертву трудолюбивый народ для достижения корыстных политических целей», — написал вице-спикер нижней палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров.
В Жанаозене — месте, откуда и пошли нынешние протесты в Казахстане, — собравшиеся сегодня вновь потребовали сменить режим, провести народные выборы акима каждой области и города, вернуть конституцию 1993 года и прекратить преследования гражданских активистов.
Их не испугало воинственное обращение Токаева. Стоит отметить, что ситуация на западе страны вызывает даже большее беспокойство, чем в Алма-Ате. Там протестующие контролируют все основные дороги и аэропорты, договориться с ними даже силовыми методами будет не так просто.
Цитата канала readovkanews.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 7 января, что ситуация в Казахстане является «попыткой атаковать постсоветские страны по периметру РФ», чтобы «утопить Россию в крови».
Читайте подробнее: Лукашенко: ситуация в Казахстане — попытка утопить Россию в крови
Большинство протестующих в Актау (Мангистауская область, Казахстан) покинули центральную площадь города. Об этом 7 января сообщает издание Orda.
Об этом: В казахстанском Актау большинство протестующих разошлись
Все захваченные в Казахстане акиматы (администрации) освобождены и взяты под охрану правоохранительными органами — гостелеканал.
Александр Лукашенко — президент Белоруссии — считает, что отправка в Казахстан контингента ОДКБ отрезвляюще действует на участников и организаторов протестов.
Читайте также: Лукашенко: отправка сил ОДКБ в Казахстан действует отрезвляюще
Указ об отправке в Казахстан киргизских военнослужащих в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписал президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе киргизского лидера.
Об этом: Президент Киргизии направил военнослужащих страны в Казахстан
Террористы, напавшие на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане, убили одного сотрудника, ранили трех человек, сообщило МВД республики.
Сенатор Алексей Пушков:
«США теперь предлагают «помощь» Казахстану. Они 20 лет «помогали» Афганистану, оказали помощь Украине с организацией госпереворота, затем долго оказывали ее боевиками и джихадистам в Сирии, затем предлагали «помочь» Лукашенко, а теперь вот черед Казахстана. Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону».
Новые данные от МВД: по всему Казахстану задержано 3811 человек. 26 — ликвидировано, 26 — ранено.
Группа боевиков в Алма-Атинской области Казахстана напала на следственный изолятор (СИЗО). Об этом 7 янврая сообщает пресс-служба МВД республики.
Читайте также: Участники беспорядков в Казахстане напали на СИЗО
Задержанный сегодня криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Дикий Арман), которого считают одним из главных организаторов беспорядков.
По слухам, его патронировали турецкие спецслужбы, которые были заинтересованы в продвижении пантюркистских настроений в Казахстане в том числе и руками местных теневых авторитетов.
Активно поддержал войну в Нагорном Карабахе, выступив на стороне Азербайджана. С 2015 году спонсирует несколько казахских националистических организаций.
Цитата @sashakots.
В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части минобороны Казахстана. Об этом 7 января сообщили в МВД страны.
Читайте подробнее: Трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть в Казахстане
В городе Жанаозен Мангистауской области Казахстана на центральной площади 7 января начался новый митинг. Об этом сообщает издание Orda.
Читайте подробнее: В казахстанском Жанаозене начался новый протестный митинг
В результате беспорядков на территории Казахстана были задержаны 3811 человек, 26 ликвидированы и еще 26 ранены. Об этом 7 января сообщает министерство внутренних дел республики.
Об этом: В МВД Казахстана назвали число задержанных из-за беспорядков
Криминального авторитета Армана Джумагельдиева (по прозвищу «Дикий») удалось задержать в Казахстане. Об этом 7 января сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на главный штаб по борьбе с терроризмом.
Подробности в материале: Криминального авторитета Армана Дикого задержали в Казахстане
Всем казахстанцам начислят бесплатно по 200 смс и 300 минут разговоров по телефону по поручению Касым-Жомарта Токаева.
На фоне событий в Казахстане принять рамочные законы в формате МПА СНГ о деятельности некоммерческих организаций (НКО), юрлиц и физлиц, предложил член Совфеда Андрей Климов.
Об этом: В Совфеде предложили ввести общие списки «нежелательных» в рамках ОДКБ
ЕС готов помогать Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно, права и безопасность людей должны быть гарантированы — глава Еврокомиссии фон дер Ляйен.
Около 7,5 тыс. жителей Казахстана не могут вернуться в страну из-за рубежа. Об этом 7 января сообщает государственный телеканал республики.
Об этом: Тысячи жителей Казахстана не могут въехать в страну
Заявление о штатной работе всех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстана сделал 7 января министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.
Читайте подробнее: НПЗ Казахстана работают в штатном режиме
Алкогольные отделы убрали с прилавков магазинов в Нур-Султане (Казахстан). Об этом 7 января передает Spuntik Казахстан.
Читайте подробнее: С прилавков магазинов в Нур-Султане убрали алкоголь
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул республику. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda. kz в своем телеграм-канале.
Читайте также: Нурсултан Назарбаев и его семья покинули Казахстан — Orda. kz
В Казахстане продолжают публиковать видео с мародёрством во время массовых беспорядков. На кадрах предположительно события ночи с 5 на 6 января.
Цитата SputnikLive.
Запасов продуктов питания в Казахстане достаточно, поставки осуществляются бесперебойно — Минторговли Граждан призвали не беспокоиться о дефиците продовольствия. Торговые сети поручено не допускать спекуляций.
Белорусский воинский контингент в составе сил ОДКБ прибыл в Казахстан и приступил к выполнению поставленных задач, сообщило белорусское минобороны.
Военных Армении из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские самолеты Ил-76, три — уже вылетели из аэропорта Звартноц. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте подробнее: Российские Ил-76 с армянскими миротворцами вылетели в Казахстан
Военнослужащие Белоруссии прибыли в Казахстан в составе миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 7 января сообщает пресс-служба белорусского минобороны.
Об этом: Воинский контингент Белоруссии прибыл в Казахстан в составе сил ОДКБ
В Алма-Ате задержали бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назрбаева — Самата Абиша. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda. kz со ссылкой на источник.
Подробности в материале: СМИ сообщили о задержании племянника Нурсултана Назарбаева
Китай повторно выразил пожелание Казахстану разобраться самому в собственных делах.
«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Пока что это заявление цитируют лишь российские СМИ, официальные китайские СМИ в своих русскоязычных версиях ограничились упоминанием того, что товарищ Си «направил устное послание».
Неизвестные стреляли в голову водителям автомобилей во время массовых беспорядков в Алматы 5−6 января. По информации Orda. kz, тела крупного бизнесмена и сына ректора регионального вуза были обнаружены в морге с характерными ранениями.
Отметим и тот факт, что стрельба по автомобилю съёмочной группы телеканала «Алматы» вечером 5 января, в результате которой погиб водитель, была открыта радикалами после отказа остановиться.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Работа мобильных приложений крупнейших банков Казахстана восстановлена через мобильную связь. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Об этом: В Казахстане восстановили работу мобильных банковских приложений
Помещения редакции телекомпании «Мир» в Алматы полностью выгорели, из здания вынесли всю технику. Пострадали студия и аппаратная. Из кабинетов шел дым, а по коридорам ходили мародеры в надежде найти что-то уцелевшее, рассказал корреспондент канала SputnikArmenia.
ШОС признает своевременность действий руководства Казахстана для нормализации обстановки в стране. В том числе отмечает привлечение миротворцев ОДКБ.
«Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Республике Казахстан, как в государстве-члене ШОС, является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе».
Напомним, Шанхайская организация сотрудничества состоит из 8 государств: Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
В Нур-Султане начинают формировать народные дружины, защищать порядок вместе с полицией готовы около 500 граждан — местные СМИ.
«Дорогие казахские братья и сестры, остановитесь» — Рамзан Кадыров записал видеообращение к митингующим казахам. В ролике глава Чечни призывает представителей братского народа остановиться и вернуться домой.
Банки второго уровня обеспечены достаточным объемом наличных в регионах Казахстана, где обстановка стабильная — Нацбанк.
Оправка Ереваном миротворцев к Казахстан подтверждает, что в Армении после смены власти внешнеполитический курс не изменился. Об этом 7 января заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армен Григорян.
Об этом: Совбез Армении отреагировал на отправку миротворцев в Казахстан
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки и восстановление правопорядка в Казахстане. Об этом 7 января говорится в заявлении генсекретаря ШОС Чжан Мина.
Читайте также: ШОС рассчитывает на скорейшую стабилизацию в Казахстане
Хавьер Коломина — спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии — заявил, что альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане.
Читайте также: В НАТО обеспокоены событиями в Казахстане
Администрация Байконура установила повышенный уровень террористической опасности до 19 января.
Миротворцы ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в Казахстане. Их задачи — охрана жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры — Минобороны РФ.
Авиакомпания S7 отменяет рейсы в казахстанский Усть-Каменогорск.
Приказ президента Казахстана Токаева открывать огонь по террористам на поражение взорвал соцсети. Большинство людей его поддержали. Самые одаряемые оценки были такими: «Молодец» и «Молодчина!». Также были проведены некоторые параллели с ситуацией на Украине. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.
«Ау, Янукович! Видал, как надо было?» — иронизирует житель Красноярского края.
«Ну и правильно сделал!» — соглашается Александр Гоог.
«Заговорщики недооценили Токаева, как говорится, не суди по одёжке», — заметил житель Дагестана.
«Этот приказ нужно было отдать сразу!» — считает Олег Воробьёв.
«А как определят где террористы, а где граждане, которые оказались не в том месте не в то время?» — спрашивает Александр Трегубов.
«Вот это уже по-мужски. Моё уважение президенту Казахстана», — написал Эван. «Именно этого и не хватило когда-то Украине, в результате чего фашисты взяли верх и теперь уже сами стреляют без предупреждения в русском Донбассе», — напомнил Лео.
Читайте подробнее: В Казахстане будут стрелять по террористам на поражение. Сеть: сильный ход
Главы МИД Организации тюркских государств — Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан проведут переговоры 11 января.
Информация о задержании в Алма-Ате бывшего первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назрбаева — Самата Абиша не подтвердилось. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda.
Читайте также: В Казахстане опровергли информацию об аресте племянника Назарбаева
Согласно договоренности с казахской стороной, представители миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям на территории Казахстана. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Читайте также: В Минобороны России рассказали о задачах миротворческих сил в Казахстане
Ряд телефонных разговоров по ситуации в Казахстане со своими коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая казахского президента Касым-Жомарта Токаева, провел в последние два дня президент РФ Владимир Путин. Об этом 7 января рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин провел несколько телефонных переговоров с Токаевым — Песков
Жители Нур-Султана начали вступать в народную дружину, которая будет помогать сотрудникам МВД Казахстана. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».
Об этом: Жители столицы Казахстана начали формировать народную дружину
Президент России Владимир Путин 6 и 7 января провел несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ, в том числе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по ситуации в республике. Об этом 7 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Путин провел несколько телефонных переговоров с лидерами стран ОДКБ
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и исполняющий обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в стране. Об этом 7 января написал Боррель на странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Боррель обсудил с главой МИД Казахстана ситуацию в стране
7 января в Казахстан для участия в миротворческой миссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направились подразделения киргизских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Киргизии.
Об этом: Подразделения киргизских военнослужащих направились в Казахстан
Администрация казахстанского города Байконур ввела повышенный уровень террористической опасности с 7 по 19 января. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Читайте подробнее: В Байконуре повысили уровень террористической опасности
Предложение Соединенных Штатов поддержать Казахстан ничем хорошим не кончится, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.
Читайте подробнее: Пушков напомнил о «заслугах» США после предложения помощи Казахстану
Против беспорядков и подстрекательств к «цветной революции» в Казахстане решительно выступают власти Китая. Об этом, как передает Синьхуа, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
По его словам, в последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, повлекшие за собой человеческие жертвы и материальный ущерб.
Читайте также: Лидер КНР выступает против попыток внешних сил дестабилизировать Казахстан
Аэропорт казахстанского города Алма-Ата не будет работать до 9 января, сообщил 7 января телеканал «Хабар-24» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Читайте подробнее: Приостановку работы аэропорта Алма-Аты продлили
К выполнению поставленных задач в Казахстане приступил белорусский воинский контингент, входящий в состав миротворческих сил ОДКБ. Об этом 7 января сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.
Подробности в материале: Белорусские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане
В Казахстане в ходе спецоперации по освобождению администрации Актюбинска несколько полицейских получили ранения различной степени тяжести, передает 7 января телеканал «Хабар-24».
Читайте подробнее: При освобождении администрации Актюбинска ранены семь полицейских
Задержанные в казахстанском городе Чимкент участники погромов заявили, что им платили, а также выдавали энергетические напитки. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.
Подробности в материале: Участники погромов в Чимкенте сообщили, что им платили и давали энергетики
Самолёты Воздушно-космических сил России доставили в казахстанский город Алма-Ата военных из Киргизии, которые прибыли в республику в составе миротворческих сил ОДКБ. Об этом 7 января сообщили в Минобороны РФ.
Подробности в материале: Самолёты ВКС России доставили киргизских миротворцев в Алма-Ату
В «Единой России» считают обоснованным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке, передает корреспондент ИА REGNUM 7 января.
Об этом: Турчак отметил своевременность обращения главы Казахстана к ОДКБ
Посольство Узбекистана в Казахстане организовало возвращение домой 35 студентов одного из казахстанских вузов. Об этом 7 января сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Читайте подробнее: В посольстве Узбекистана сообщили о вывозе 35 студентов из Казахстана
Попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, заявил экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.
Об этом: Экс-советник Назарбаева назвал причину кризиса в Казахстане
За ситуацией в Казахстане внимательно следят страны Североатлантического альянса. Об этом заявил 7 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.
Читайте также: Столтенберг: НАТО внимательно следит за ситуацией в Казахстане
Живущие в Алма-Ате казахи рассказали эстонскому политологу Аарне Веэдла, что им непонятно нынешнее обострение ситуации в стране, поэтому вероятнее всего происходящее там с начала года является реализацией сценария, созданного Кремлем. Об этом Веэдла заявил эстонскому изданию stolitsa.ee.
Читайте также: В Эстонии связывают беспорядки в Казахстане с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 7 января сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
«В ходе разговора собеседники (Лукашенко и Назарбаев) подробно обсудили положение дел в Казахстане», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Лукашенко и Назарбаев обсудили ситуацию в Казахстане
В казахстанском городе Алма-Ата во время спецоперации задержали более ста участников террористических акций, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Читайте также: В Алма-Ате задержали более 100 участников террористических акций
Власти Казахстана могут и без привлечения ОДКБ навести порядок в стране. Об этом 7 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.
По его мнению, потенциал, которым обладают власти Казахстана, позволяет им одновременно «сохраняя закон» справиться с протестами.
Читайте подробнее: Власти Казахстана и без ОДКБ могут справиться с беспорядками — Блинкен
Политику открытых дверей для привлечения прямых иностранных инвестиций в Казахстан продолжат власти страны. Об этом 7 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в соцсети Twitter.
«Политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана», — написал глава государства.
Об этом: Токаев об основной стратегии Казахстана: «Политика открытых дверей»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что террористы совершили не менее шести волн атак на Алма-Ату.
Читайте подробнее: Токаев: террористы совершили не менее шести волн атак на Алма-Ату
Посольство Российской Федерации в Казахстане открыло горячую линию по связанным с авиасообщением вопросам. Об этом 7 января говорится в сообщении МИД России.
«В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением», — говорится в сообщении.
Читайте также: Посольство РФ в Казахстане открыло горячую линию по вопросам авиасообщения
Миротворческие силы ОДКБ, направленные в Казахстан, останутся в стране до стабилизации ситуации. Об этом 7 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на странице в соцсети Twitter.
«Они (миротворческие силы ОДКБ) останутся в течение короткого периода времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — написал глава государства.
Читайте также: Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до стабилизации ситуации — Токаев
Больше всего задержаний было произведено правоохранителями в Алма-Ате, многие правонарушители были вооружены.
Читайте подробнее: В Казахстане задержали около четырёх тысяч участников беспорядков
По мнению казахстанского лидера, с террористами не может быть переговоров, их необходимо уничтожать.
Читайте также: Токаев призвал уничтожать террористов, не вступая с ними в переговоры
Авиаперелёты через аэропорт в Актау планируется возобновить с 07:00 мск.
Читайте подробнее: Авиаперелёты через аэропорт Актау планируется возобновить в ближайшие часы
Были введены на линию дополнительные поезда, а также открыты платформы по приобретению билетов на поезд без доступа в интернет.
Читайте подробнее: Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане
Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация назвала нелегитимным приказ властей Казахстана военным вести огонь на поражение.
Читайте подробнее: Правозащитники призвали власти Казахстана отменить огонь на поражение
Жители Оренбургской области застряли в Алма-Ате из-за беспорядков, которые происходят в Казахстане. Об этом написала в соцсетях родственница одной из женщин.
Читайте также: Граждане России застряли в Казахстане из-за беспорядков
Террористы могут быть одеты в военную форму. Об этом компетентный источник в правоохранительных органах Казахстана сообщил rian_ru.
Жители Алма-Аты готовы оказать помощь гражданам России, которые не успели улететь 5 января домой. Об этом написал в соцсетях оренбургский омбудсмен Анатолий Чадов.
Читайте подробнее: Жители Алма-Аты помогут застрявшим в Казахстане гражданам России
Аким Карагандинской области поручил мониторить соцсети для выявления провокаций. Женис Касымбек призвал жителей не поддаваться деструктивным призывам.
Он также поручил держать на особом контроле работу объектов жизнеобеспечения. Карагандинская область живет в обычном режиме, нарушений общественного порядка нет.
Корреспондент Sputnik Казахстан Александр Мироглов рассказал о ситуации в Алма-Ате. Антитеррористическая операция в городе продолжается. Горожане помогают полиции выявлять подозрительные группы людей. Преступные группировки прячутся в небольших скверах и парках.
Работу полиции усложняет густой туман.
Волонтеры будут помогать в устранении последствий беспорядков. Также добровольцы окажут гуманитарную и психологическую помощь нуждающимся.
Однако к работе они приступят только после стабилизации ситуации в стране. Для этих целей в столице сформировали единый координационный центр волонтеров — пишет sputnikKZ.
В Нур-Султане, несмотря на комендантский час, вовсю работают коммунальные службы: за ночь выпало большое количество осадков, и рабочие вывозят груды снега.
Что ожидает террористов, чья вина будет доказана? По казахстанскому законодательству им грозит срок вплоть до пожизненного, а также лишение гражданства. Смертная казнь в Казахстане была полностью отменена указом президента Токаева от 29 декабря 2021 года.
Новые данные по задержанным погромщикам — их число приближается к 4000.
В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.
В Кызылорде продолжается антитеррористическая операция, в регионе сохраняется красный уровень опасности — телеканал.
Ряд торгующих сжиженным газом АЗС наказаны за спекуляции:
Цитата sputnikKZ.
Правозащитная организация Human Rights Watch потребовала отменить приказ президента Казахстана открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения:
«Казахстан должен немедленно аннулировать приказ силам безопасности стрелять без предупреждения. Это распоряжение противоречит международно-правовым обязательствам Казахстана и защите права на жизнь».
Токаев написал серию твитов на английском языке о ситуации в Казахстане. Президент рассказал, что бандиты и террористы хорошо обучены, организованы и управляются специальным центром. Некоторые из них говорили не на казахском языке. На Алма-Ату было направлено не менее шести волн атак террористов.
Антитеррористическая операция в Алма-Ате продолжается, работу силовиков сильно осложняет густой туман.
Об этом: В центре Алма-Аты продолжается стрельба, идёт антитеррористическая операция
Опубликованы новые имена погибших правоохранителей.
«Хабар 24» опубликовал видео из Шымкента. Как сообщает гостелеканал, людям на площади привезли и раздали оружие.
Сообщается, что там во время беспорядков пострадали 60 человек. С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые пришли посмотреть на происходящее на площади.
В МВД заявили, что среди задержанных есть иностранцы. Оперативная сводка:
Госдеп США разрешил своим дипломатам добровольно уехать из Алма-Аты. Сотрудники генконсульства и их семьи могут по желанию уехать из города.
Ранее генконсульство прекратило прием посетителей и перешло на удаленный режим работы. Посольство США в более спокойной столице Нур-Султане продолжает функционировать с меньшими ограничениями.
Правоохранительные органы Карагандинской области взяли регион под полный контроль. Возобновлена работа трех заводов, которая ранее была приостановлена.
Под Карагандой установлено 8 блокпостов. Полиция проверяет машины. Из-за комендантского часа движение машин и людей запрещено после 23:00. Крупные торговые центры, рынки, коммунальные службы работают в штатном режиме.
Общая сумма ущерба бизнесу по приблизительным подсчетам НПП «Атамекен»: более 88 миллиардов тенге.
Две цитаты SputnikLive:
Госдепартамент США одобрил добровольный отъезд нескольких работников американского генерального консульства в Алма-Ате, а также членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа Соединенных Штатов.
Читайте также: США одобрили отъезд нескольких своих дипломатов из Казахстана
Центр поддержки гражданских инициатив начал сбор данных волонтёров, выразивших желание помочь властям в ликвидации последствий массовых беспорядков в стране.
Читайте подробнее: В Казахстане волонтёры выразили готовность оказать помощь властям
В Кызылорде от погромов пострадали около 10 зданий госучреждений. Разбиты и сожжены более 30 автомобилей. Коммунальные службы начали очистку улиц. Подсчитывается размер ущерба.
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в своем обращении призвал жителей столицы не поддаваться на провокации. Он также заявил, что эпидситуация в городе ухудшается.
По данным на утро 8 января, в Нур-Султане 798 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране плюс 1510 случаев COVID-19.
За беспорядками в Казахстане могли стоять силовики. Такое мнение высказал бывший советник первого президента Республики Ермухамет Ертысбаев.
Он заявил, что перед захватом аэропорта Алма-Аты поступил приказ о снятии полицейского оцепления.
В Алма-Ате пытались захватить Пограничную Академию Комитета национальной безопасности Казахстана. У курсантов из оружия были только саперные лопатки и подручные средства.
Академию удалось отстоять, но при столкновениях погиб глава Академии который лично организовывал и принимал участие в её обороне.
Страшные кадры разрушений протестующими в Алма-Ате. Цитата из видео.
Слухи об отравлении воды в Алма-Аате являются фейком. «Информация о том, что в Алматы отравлена вода — ложь. Система водоснабжения под лабораторным контролем», — сообщили в комендатуре города.
В Актау заработал общественный транспорт. Автобусы не выходили на линию 6 дней из-за протестов, которые продолжаются со 2 января, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
На центральной площади Ынтымак сейчас собралось всего два десятка человек. Скорее всего, они оставались там с ночи. По-прежнему стоят юрты и один микроавтобус. С трех сторон площадь ограждена патрульными машинами, всего около 6 авто. Мобильного интернета нет.
В населенном пункте в Жамбылской области обнаружен склад оружия — Хабар 24.
Актау. Предположительно — 5 января. Солдаты тут разоружены и приняты в ряды протестующих. Цитата из видео.
Военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц:
«Честно говоря, кадры задержания «вооруженных групп» в Казахстане пока не впечатляют. В одном случае — корткоствол с ножом, в другом — явно свеже скомунизженный карабин и дубинка. Интересная программа обучения в лагерях террористов. Лучше бы показали раненных иностранцев, которые говорят по-арабски. А то рассказать о них — рассказали, а общественности не предъявили».
В Актау планируется возобновить авиасообщение. С 8 января планируется возобновление полетов воздушных судов через Международный аэропорт Актау, сообщает комендатура Мангистауской области.
«Авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям с 10:00 утра», — сообщила директор аэропорта Меруерт Жолдыбаева.
Время вылета запланированных и ранее задержанных рейсов необходимо уточнять у представителей авиакомпаний.
Цитата sputnikKZ.
Антимонопольные расследования были начаты в связи с признаками сговора с целью установления и поддержания цен на сжиженный газ.
Подробности в материале: В Казахстане инициировано расследование в отношении реализаторов топлива
Журналист из Казахстана опубликовал историю о том, как застрелили его друга в Алма-Ате:
«Пуля попало в легкое, Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. По словам друга, который был с ним, у них хотели забрать автомобиль, в котором они сидели и разговаривали. Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в след уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое, и Сакена больше нет с нами…»
25 блокпостов установили на севере Казахстана. В настоящее время обстановка в регионе спокойная и стабильная. Протестов нет, они были пресечены 5 января, когда около сотни человек вышли на главную площадь города и были задержаны.
Сейчас в Петропавловске усилена охрана особо важных государственных стратегических объектов, областной и городской акиматы огорожены и охраняются сотрудниками правоохранительных органов.
Накануне аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, что к властям поступает информация о призывах к насилию на территории области со стороны отдельных лиц. Все попытки будут жестко пресекаться, пообещал Аксакалов.
Цитата sputnikKZ.
Телеведущий Азамат Мусагалиев опубликовал Facebook сообщение о протестах в Казахстане:
«Последние дни я с тревогой и отчаянием слежу за тем, что происходит в Казахстане. Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно: это трагедия. Трагедия для всех, кто как-то связан с Казахстаном. Погромы, пожары, мародёрство, но самое страшное — это человеческие жертвы. Я не хочу давать оценку происходящему. Мне хочется, чтобы это закончилось как можно скорее. Я казах, но никогда не жил в Казахстане, но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне. Казахстан, я с тобой!!!».
Власти Алма-Аты настоятельно рекомендовали жителям города не верить слухам об отравленной воде в системе водоснабжения.
Читайте подробнее: Власти Алма-Аты опровергли ложную информацию об отравленной воде
Если кто не знает, тот на фоне текущих событий непременно запомнит, что российско-казахская граница — самая длинная в мире сухопутная граница. На всякий случай, это 7600 километров! Расстояние — дух захватывает! Пишет российский журналист донецкого происхождения Руслан Мармазов.
«Каково получить на такой протяженности взрывоопасные или полыхающие даже участки, наподобие сегодняшнего Донбасса, если не похлеще?
Пресекать надо решительно и в самом зародыше, уж простите, что умничаю не по чину. Но я из Донецка, видел, как там начиналось и во что это все превратилось», — подчеркивает Мармазов.
Десять сотрудников министерства по ЧС получили травмы, один из них был ранен из огнестрельного оружия. Сообщается о 33 случаях нападения на пожарные авто, которые выезжали в места поджогов. Повреждено 29 единиц спасательной техники, 5 пожарных автоцистерн полностью сгорели. Погромщики угнали семь пожарных машин.
«Несмотря на поступающие угрозы расправой государственная противопожарная служба МЧС потушила 81 пожар. При этом спасено и эвакуировано из опасных зон 143 человека», — сообщили в МЧС.
Авиакомпания SCAT восстановила расписание рейсов из аэропорта Актау. Уже сегодня, 8 января, будут выполнены рейсы в Нур-Султан, Шымкент, Стамбул и Москву.
Всего сотрудниками правоохранительных органов в Казахстане были задержаны 4266 человек, предположительно, причастных к массовым беспорядкам в стране, в том числе граждан одного из соседних государств.
Читайте подробнее: В Казахстане среди участников беспорядков задержаны иностранцы
Военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС России доставили подразделение миротворческого контингента ВС Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ со штатной военной техникой с аэродрома Кант Киргизской Республики на аэродром Алма-Ата Республики Казахстан.
В некоторых магазинах Алма-Аты не продают более двух булок хлеба в одни руки, передает корреспондент Sputnik Казахстан Александр Мироглов.
Крупные продуктовые сети города по-прежнему не работают, несмотря на то, что не пострадали от мародерских набегов. Алматинцы закупают продукты в небольших магазинах. На прилавках нет мяса и других скоропортящихся продуктов.
Крупные АЗС города также пока не открылись. Автомобилисты заправляются на небольших станциях. Передвижение по городу по-прежнему затруднено.
Общественный транспорт в Алма-Ате не работает. Доступа к официальной информации о пострадавших и погибших все еще нет.
До пресс-служб госорганов Алма-Аты не дозвониться.
Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов задержан по обвинению в государственной измене.
Материальный ущерб, причинённый бизнесу в десяти регионах Казахстана, составил более $200,4 млн.
Об этом: В Казахстане названа сумма материального ущерба, причинённого бизнесу
В ходе протестов в Казахстане в органы полиции доставили более 4,2 тыс. человек. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе МВД страны. Среди задержанных есть иностранцы.
Читайте подробнее: Названо число задержанных в ходе протестов в Казахстане
Полицейские вновь начали патрулировать центральную площадь в Актау. Митинги в городе проходят со 2 января, однако два дня назад стражи порядка прекратили контролировать ситуацию на площади.
Обстановка в городе спокойная. Митингующие остаются на площади. Это несколько десятков человек.
В комендатуре Алма-Аты (Казахстан) опровергли сообщения о том, что вода в системе водоснабжения города отравлена. Об этом 8 января передает Sputnik Казахстан.
Читайте также: В Алма-Ате опровергли сообщения об отравленной воде
Аэропорт Нур-Султана (Казахстан) планирует на 8 января выполнить шесть международных рейсов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития республики.
Читайте также: Аэропорт Нур-Султана выполнит шесть международных рейсов
Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. Об этом 8 января передает пресс-служба ведомства.
Подробности в материале: Задержан экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана
6 террористов ликвидировано в ходе спецоперации в Таразе, сообщили Sputnik Казахстан в акимате региона. Пострадали 7 полицейских. Среди гражданского населения пострадавших нет.
Обстановка в настоящее время спокойная. Митингующих на площади нет. Общественный транспорт работает. Интернет не восстановлен.
Сегодня, 8 января, в аэропорту Нур-Султана планируется выполнение 6 международных рейсов, сообщил Sputnik Казахстан пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов. Это рейсы между Нур-Султаном и Дубаем, Минском, Калининградом.
Цитата sputnikKZ.
Третий супермаркет Magnum начал работать в Алма-Ате. Супермаркет расположен по адресу: мкр-н Орбита-3, 56Б.
«Также обеспечиваем пайками военных, полицию и пожарных, раздали около 10 тысяч пайков», — сообщил Sputnik представитель торговой сети Дмитрий Шишкин. Компания доставила 3,5 тонны продовольствия в 23 больницы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, назвала хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу событий в Казахстане.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написала она в Telegram-канале.
Об этом: В МИД РФ назвали ехидной реплику госсекретаря США о Казахстане
Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного газа, говорится в пресс-релизе ведомства.
Подробности в материале: В Казахстане начали расследования в отношении реализаторов сжиженного газа
Военнослужащие миротворческого контингента ВС Республики Беларусь взяли под охрану важные военные объекты Казахстана. К оперативно-боевым мероприятиям не привлекаются.
Минобороны РБ.
Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов:
— Любопытно, что первые пару дней событий в Казахстане западная пресса особо не писала о них. Явно выжидала, не понимая, чью сторону поддерживать. Кремленологи прямо из кожи лезли, приводя сравнения карт Европы и Казазстана, дабы доказать важность этой страны.
Но стоило Токаеву пригласить контингент ОДКБ — он тут же стал «деспотом», с точки зрения европейских изданий. Что лишний раз доказывает: Западу все равно, какими методами подавляются протесты. Деление на «хороших» и «плохих» парней там происходит исключительно с точки зрения геополитического выбора — за или против США, за или против России.
Участники митингов в Актау разбирают ограждения, юрты и палатки.
Сегодня в банкоматах Казахстана появятся наличные деньги — Нацбанк. С 8 января банкоматы начнут обеспечивать наличными деньгами в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестане, пишет @sputnikKZ.
После начала массовых беспорядков в республике многие банкоматы были разграблены мародёрами. С каких-то сняли всю наличку законным путём.
В условиях нестабильной связи и интернета безналичный расчёт перестал работать. По мере наведения порядка в стране достаточное количество купюр обещают обеспечить и для других регионов.
В магазинах Казахстана на фоне беспорядков закончились продукты первой необходимости. Житель рассказал РЕН ТВ о дефиците товаров в Нур-Султане.
Подробности в материале: В Казахстане рассказали о дефиците товаров на полках магазинов
Экс-глава Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене, передает пресс-служба ведомства.
Об этом: Экс-глава КНБ Казахстана задержан по подозрению в госизмене
По данным МВД Казахстана, ситуация в Актобе и области находится под полным контролем силовиков.
Число задержанных правоохранителями Казахстана из-за беспорядков в республике достигло более 4,4 тыс. Об этом 8 января сообщает телеграмм-канал CORONAVIRUS2020. KZ со ссылкой на МВД страны.
Читайте подробнее: В МВД Казахстана сообщили о более 4,4 тыс. задержанных из-за беспорядков
По уточнённым данным МВД Казахстана, в связи с беспорядками в стране задержаны 4404 человека.
Талдыкурган замер в ожидании. Утром 8 января еще были слышны выстрелы в районе СИЗО. Сейчас в городе тишина, но большинство жителей продолжают сидеть дома. На центральной площади стоит разбитая накануне спецтехника. Стратегические объекты — областной акимат, телевидение, здания областной и городской полиции — усиленно охраняют вооруженные огнестрельным оружием полицейские.
Официальные органы хранят молчание — нет данных о пострадавших. Известно лишь, что антитеррористическая операция продолжается. Спрос на ГСМ сохраняется. Помимо двух АЗС на окраине, в городе заработали еще две автозаправки. Крупные магазины закрыты.
Действуют лишь мелкие ларьки, где люди ждут подвоза хлеба и других необходимых продуктов питания. Не во всех районах города граждане могут воспользоваться мобильными приложениями банков. Причина неизвестна. Мобильный интернет отсутствует.
Цитата sputnikKZ.
Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла $202 млн. Об этом сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен».
С призывом к жителям Казахстана сплотиться вокруг нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева обратился первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь бывшего казахского лидера Айдос Укибай на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте подробнее: Назарбаев призвал жителей Казахстана сплотиться вокруг президента страны
Утром 8 января президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 8 января сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграмм-канал «Пул первого».
Читайте подробнее: Лукашенко обсудил с Токаевым по телефону обстановку в Казахстане
Местные жители публикуют кадры с улиц Алма-Аты.
По словам горожан, беспорядки в городе всё ещё продолжаются. На одном из видео видна горящая спецтехника, на другом — протестующие срывают плакат с именем первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
На фоне событий в Казахстане в Совфеде рассказали о методах канализации локальных протестов.
Об этом: В Совфеде рассказали о канализации локальных протестов
«Здравомыслящий народ победил» — житель Актау о решении завершить митинг, разблокировать дороги и навести порядок на площади. Видео из соцсетей.
Цитата SputnikLive.
Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.
Шесть террористов были ликвидированы в ходе спецоперации в городе Таразе в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в акимате (региональный орган исполнительной власти) региона, передает Sputnik Казахстан.
Об этом: При спецоперации в городе Таразе в Казахстане ликвидировали шесть боевиков
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков. Об этом 8 января сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Читайте также: Президент Казахстана объявил 10 января Днем общенационального траура
Сотрудники полиции задержали в Актюбинской области 11 организаторов массовых беспорядков.
Несколько дней назад в Сети появилась информация о о якобы уничтоженном «Золотом кинофонде Казахстана».
8 января поступил комментарий Минкультуры: «По информации, полученной от республиканской телерадиокорпорации «Казахстан», киноматериалам, хранившимся в здании их филиала в Алматы, нанесен ущерб, который еще предстоит оценить. При этом значительная часть «Золотого фонда» кино, ранее переданная на хранение в Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи, находится в целости и сохранности».
Кинофонд КФДЗ составляет 4698 документальных фильмов, в том числе около 1000 кинолент студии «Казактелефильм» и 504 художественных фильма.
«Хочу поблагодарить жителей Туркестанской области. Туркестан — единственный регион, сохранивший спокойствие в эти непростые времена, хладнокровно не подчиняющийся пропаганде террористов.
Опасность еще сохраняется. Нужно помочь полиции. Пожалуйста, поймите необходимость некоторых ограничений. Надеюсь, что через день-два в нашем регионе все стабилизируется», — заявил глава региона в эфире гостелеканала.
Смешно слышать, когда высокопоставленные американцы говорят о том, что русских бывает сложно «заставить уйти», отметил депутат Госдумы от «Единой России» Руслан Хамзаев.
Вещание «МИР 24» в Алма-Ате восстановлено полностью. Офис телеканала подвергся нападению террористов 5 января. Сотрудники успели эвакуироваться, пишет SputnikKZ.
Митинг окончательно завершен в Актау.
На восстановление разрушенных объектов бизнеса могут уйти годы — Нацпалата предпринимателей.
Заявление Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества:
«Шанхайская организация сотрудничества внимательно следит за событиями в Республике Казахстан и выражает обеспокоенность в связи с уличными беспорядками и противоправными актами. Признаем своевременность предпринимаемых руководством Республики Казахстан мер по нормализации обстановки в стране и налаживанию мирного диалога в рамках конституционно-правового поля.
Отмечаем привлечение на ограниченный период времени контингента миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. Поддержание внутренней стабильности и общественного согласия в Республике Казахстан как в государстве — члене ШОС является одним из ключевых факторов мира и безопасности в регионе.
Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки, восстановление правопорядка и общественной безопасности в стране, обеспечение прав и интересов всех представителей полиэтнического и многоконфессионального народа Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших».
С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алма-Ата — Иваново и Алма-Ата — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину.
Сбор в терминале аэропорта в 14:00.
МИД РФ.
Ребенок погиб от огнестрельного ранения в Алма-Ате — уполномоченный по правам ребенка.
«Родители прогуливались со своими детьми, когда раздался выстрел, который стал для 11-летнего казахстанца роковым», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.
Еще один несчастный случай произошел 7 января — в одну из детских больниц Алма-Аты с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток. Сейчас врачи борются за его жизнь. Отец ребенка также находится в больнице.
«Подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики.
Я обращаюсь к родителям и ко всем взрослым — пожалуйста, берегите детей. Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних», — сказала Саин.
Цитата sputnikKZ.
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Касым-Жомарту Токаеву послание со словами поддержки и уверенности в скорейшей стабилизации ситуации в Казахстане.
Израильский гражданин погиб 7 января в Алма-Ате в ходе беспорядков — МИД Израиля.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подробно проинформировал российского лидера Владимира Путина об обстановке в республике во время телефонного разговора. Об этом 8 января сообщается в пресс-релизе Кремля.
Подробности в материале: Путин поговорил по телефону с Токаевым
Полиция Нур-Султана опровергла сообщения о том, что неизвестные под предлогом проверки документов заходят в квартиры и грабят граждан.
В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с его коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым лидеры двух стран условились находиться в постоянном контакте. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Путин и Токаев договорились находиться в постоянном контакте
В Узбекистане официально сообщили о снижении стоимости бензина марки АИ-80 на бирже. Сегодня, 8 января, биржевая цена данного топлива упала на 6,3% и составляет около 5700 сумов за литр. Скоро на заправках тоже снизятся цены.
Военные взяли под охрану завод по производству вакцин на юге Казахстана.
ОБСЕ не оказала реальной помощи журналистам, которые подверглись нападениям в ходе беспорядков в Казахстане — Захарова.
Известие о задержании по подозрению в госизмене экс-главы Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова спровоцировало широкий общественный резонанс. Социальных сетях опубликованы множество мнений о том, что заговор имел место. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.
«Всё сделано абсолютно верно. Каждый факт, бросающий тень на сотрудников силовых структур, должен быть расследован и виновные привлечены к ответственности. Но центр измены находится в центральной власти. Именно там сидит «главный крот». Неспроста тихая антирусская внутренняя политика в Казахстане господствовала всё это время. Патриотизм был заменён национализмом, всё остальное его последствия», — считает Юрий Киселёв.
Об этом: Арестован экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана. Сеть: была измена
Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, отдыхающих в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в Минобороны РФ.
Гражданин Израиля погиб в ходе беспорядков в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 8 января сообщили в МИД Израиля.
Читайте подробнее: Во время беспорядков в Алма-Ате погиб гражданин Израиля
Участники уличных беспорядков в Казахстане проявляют «зашкаливающую степень агрессии» к работающим в стране журналистам и СМИ. Об этом 8 января написала в своем телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Об этом: В МИД РФ оценили ситуацию с нападениями на журналистов в Казахстане
На улицах Алма-Аты (Казахстан) 8 января установлены блокпосты, стоит военная техника, площадь Республики закрыта. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Читайте подробнее: На улицах Алма-Аты установлены блокпосты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 января, что в Кремле пока не знают, когда может состояться видеоконференция лидеров стран — участниц ОДКБ по поводу ситуации в Казахстане.
Читайте подробнее: В Кремле прокомментировали возможную встречу ОДКБ по Казахстану
Один ребенок погиб, подросток пострадал в результате беспорядков в Алма-Ате (Казахстан), где идет контртеррористическая операция. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин.
Подробности в материале: В Алма-Ате во время беспорядков погиб 11-летний ребенок
Самат Абиш — племянник экс-президента Казахстана — продолжает занимать должность первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе КНБ.
Подробности в материале: Племянник Назарбаева продолжает работать первым замглавы КНБ
Посольство РФ направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании гражданина РФ в Казахстане. Об этом 8 января сообщили в дипведомстве.
Подробности в материале: Посольство проверяет информацию о задержании гражданина РФ в Казахстане
Переброску в Казахстан военных Армении из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили самолеты российской военно-транспортной авиации. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подробности в материале: Миротворцы из Армении прибыли в Казахстан
Сообщения об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве с требованиями вывести войска указанных стран с территории Казахстана направили в эти диппредставительства неизвестные злоумышленники. Об этом 8 января рассказал источник в правоохранительных органах.
Подробности в материале: Неизвестные заявили о минировании посольств Армении и Белоруссии в Москве
В настоящее время на территории Казахстана сохраняются очаги террористических атак. Об этом 8 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит пресс-служба казахского лидера.
Подробности в материале: Токаев: очаги террористических атак в Казахстане сохраняются
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза. Об этом 8 января сообщает пресс-служа главы государства.
Ранее Токаев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что ситуация в стране стабилизируется.
«Вместе с тем очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена», — добавили в пресс-службе.
2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, затем переросли в массовые беспорядки.
Журналисты в ходе беспорядков в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам, но ОБСЕ не поинтересовалась их судьбой и не оказала помощи. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте подробнее: Захарова: ОБСЕ не помогли журналистам в Казахстане
Ситуация в Казахстане стала следствием развала СССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 января, об этом говорится в распространенном заявлении президиума ЦК КПРФ за подписью Геннадия Зюганова.
Читайте также: В КПРФ рассказали, что принесет мир Казахстану и России
До 10 января будет закрыта воздушная гавань Алма-Аты, бывшей столицы и самого крупного города Казахстана. Об этом 8 января рассказали в пресс-службе алматинского аэропорта.
В городах Казахстана возобновляется работа сетей АЗС, поставки стабилизированы, НПЗ — в штатном режиме. Об этом 8 января сообщает министерство энергетики республики.
Читайте подробнее: АЗС в городах Казахстана возобновляют работу
В Казахстане задержали внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, говорится в телеграм-канале российского агентства.
Читайте также: В Казахстане задержали корреспондента RT
Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев удалил из аккаунта в социальной сети Facebook скандальный пост о призывах к насилию в отношении желавших ухода Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент ИА REGNUM 8 января.
Подробности в материале: Матвейчев извинился за пост о Казахстане и пообещал снизить градус
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Казахстане. Об этом 8 января сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Таджикистана.
«Главы государств (в ходе беседы) подробно обсудили развитие ситуации в Казахстане», — сказал источник.
Читайте подробнее: Токаев обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Казахстане
В Казахстане объявили 10 января Днем общенационального траура в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов. Соответствующий документ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Об этом: Глава Казахстана подписал документ об общенациональном трауре 10 января
В ситуации вокруг задержания внештатного корреспондента РТ в Казахстане уже разбирается российская сторона. Об этом 8 января сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы (власти России) в курсе, — сказала дипломат. — Разбираемся».
Читайте подробнее: В МИД РФ отреагировали на задержание корреспондента RT в Казахстане
В Казахстане бандиты заранее готовились к массовым протестам с целью дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, они получали поддержку из-за рубежа, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Читайте подробнее: Глава исполкома СНГ: беспорядки в Казахстане поддерживались из-за рубежа
В результате беспорядков в Казахстане, по последним данным, российские граждане не пострадали. Об этом 8 января говорится в распространенном сообщении МИД Российской Федерации.
«Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной, — говорится в сообщении. — По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан РФ нет».
Читайте также: Пострадавших среди граждан России в Казахстане нет — МИД РФ
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в настоящее время находится в городе Нур-Султане, не покидал страну. Об этом сообщил 8 января пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на странице в соцсети Twitter.
«Елбасы (лидер нации Нурсултан Назарбаев) находится в столице Казахстана городе Нур-Султане, — сообщил Укибай. — Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию».
Читайте также: В Казахстане сообщили, где находится Нурсултан Назарбаев
Обстановка в Казахстане, где ранее вспыхнули массовые беспорядки, постепенно нормализуется. Об этом 8 января говорится в распространенном сообщении МИД Российской Федерации.
«Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике, — говорится в сообщении. — Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы».
Подробности в материале: Обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему — МИД РФ
Общими усилиями народа Казахстана и его друзей в республике вскоре будут восстановлены мир и порядок, заявил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Об этом: Глава исполкома СНГ убежден в скором восстановлении порядка в Казахстане
Власти Турции верят в то, что «братья в Казахстане» собственными силами преодолеют все стоящие перед страной вызовы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в беседе с журналистами Anadolu Ajansı в Анкаре.
По его словам, последние события в Казахстане внимательно отслеживает Анкара.
Об этом: Министр обороны Турции назвал Казахстан важным союзником
Спокойная обстановка сохраняется в городе Байконур и на объектах космодрома. Об этом 8 января сообщил в Telegram гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, ссылаясь на доклад оперативного штаба.
«Обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная, — написал он. — Ночь и день прошли без происшествий».
Подробности в материале: Рогозин сообщил о спокойной обстановке на Байконуре
В Министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой об эвакуации из Казахстана обратились уже сотни российских соотечественников. Об этом 8 января сообщили РИА Новости в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе… — подчеркнули в ДСКЦ. — Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию».
Об этом: Сотни граждан РФ обратились с просьбой о вывозе из Казахстана — МИД РФ
Информацию СМИ о бое в районе населенного пункта Райымбек в пригороде Алма-Аты не подтвердили в МВД Казахстана.
«Мы (МВД Казахстана) не подтверждаем эту информацию (о бое в районе населенного пункта Райымбек)», — сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.
Об этом: В МВД Казахстана не подтвердили данные о бое в пригороде Алма-Аты
Власти Соединенных Штатов не имеют отношения к массовым беспорядкам в Казахстане. Об этом 8 января заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
Об этом: В Белом доме ответили на вопрос о причастности США к протестам в Казахстане
Говорить о том, что мирные протесты проходят на территории Казахстана, больше не могут представители США и стран Запада. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Читайте также: Захарова о реакции США на события в Казахстане: «Детский лепет»
Материал агентства Reuters, согласно которому заочно осуждённый в Казахстане бывший глава «БТА Банка» Мухтар Аблязов, признанный виновным в хищении $7,5 млрд, назвал себя лидером оппозиции и протестов в стране, находясь при этом за границей, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 января в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте подробнее: Сеть: «Вор, бежавший из страны» — зачинщик беспорядков в Казахстане найден?
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру Российской Федерации, чтобы в конечном счёте утопить Россию в крови, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Сеть: «Червь в соседнем огороде» — сети о цели беспорядков в Казахстане
Миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях, заявила 8 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Об этом: Захарова: миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на законных основаниях
Информация, согласно которой в Алма-Ате во время спецоперации правоохранители задержали более ста участников террористических акций, у которых было изъято оружие, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 8 января в социальной сети «ВКонтакте».
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Отмена собственных авиарейсов «Аэрофлота» продлена по 10 января 2022 года на вылеты из России и по 11 января на вылеты из аэропортов Казахстана.
Читайте также: Компания «Аэрофлот» продлила временную приостановку рейсов в Казахстан
На большей части территории города ситуацию удалось стабилизировать, но наблюдаются локальные вспышки сопротивления боевиков.
Подробности в материале: В Алма-Ате остались локальные вспышки ожесточённого сопротивления
В Алма-Ату 5 января одновременно прибыли 20 тысяч человек — глава МВД.
Прибывшие люди были хорошо вооружены и организованы. Из-за их противоправных действий пострадали более 1300 человек из числа полицейских, военнослужащих Нацгвардии, минобороны и спецорганов.
Некоторые жители Алма-Аты готовы платить за булку хлеба по $100 (43 300 тенге). Один из жителей элитного поселка южной столицы рассказал, что с момента погромов в их район, расположенный недалеко от аэропорта, перестали завозить продукты первой необходимости.
«Мы словно оторваны от цивилизации. Интернета, бензина и продуктов в районе нет. Моя семья и соседи уже готовы платить по 100 долларов за хлеб, но его нигде нет», — рассказал алмаатинец.
Сотрудников полиции и курсантов избивали и забирали форму и спецсредства. Об этом сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
«Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов», — рассказал он.
Для подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия.
В ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 машин, из них 346 — полицейских.
Цитата sputnikKZ.
В Казахстане задержаны уже более 5 тысяч человек — МВД. Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24».
Всего задержано 5135 человек.
Глава Духовного управления мусульман России направил письмо поддержки президенту Токаеву. «Мы осуждаем любые формы грабежа и мародерства, насилия, самосуда и молитвенно желаем братскому Казахстану, объединив все здравые, стремящиеся к справедливости, миру и согласию силы, достичь умиротворения, законности и порядка», — говорится в письме муфтия Равиля Гайнутдина.
В Нур-Султане опровергли фейк о скором прибытии 2000 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Эта информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь провокациям и панике», — сообщает аккаунт официального портала @stopfake_kz.
Ситуация в столице Казахстана находится под полным контролем.
Во всех регионах Казахстана ситуация стабилизирована — глава МВД. Правоохранители освободили все захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных служб, сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.
Он призвал казахстанцев проявить терпение в связи с вынужденными ограничениями.
«Призываю сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, особенно в местах проведения антитеррористических операций. Не поддаваться на провокации, сообщать в полицию обо всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в стране», — сказал Тургумбаев в эфире «Хабар 24».
Казахстанские авиакомпании возобновили рейсы 9 января. В Air Astana сообщили, что сегодня уже выполняются полеты в Москву, Дубай, Франкфурт и Атырау. FlyArystan уже летает в Чимкент, Кызылорду и Кутаиси.
Международный аэропорт Алма-Аты 5 января захватили около 800 преступников — глава МВД. Здание аэропорта было захвачено вечером. Тогда на вылет отменили около 60 рейсов, на прилет — 56.
«Это вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы, либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы», — заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев в эфире «Хабар 24».
Погромщики были хорошо организованы и дисциплинированы, отметил он.
Улицы казахстанского города Байконура начала патрулировать российская бронетехника. В городе был введен сигнал «Гром», в соответствии с которым правоохранительные органы комплекса «Байконур» работают в усиленном режиме несения службы.
В Казахстане при попытке пересечь госграницу задержаны около 300 человек. Все они пытались покинуть страну на транспорте или пешком, заявил глава МВД Ерлан Тургумбаев в эфире «Хабар 24».
«У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — сказал и.о. министра.
Миротворцы ОДКБ позволили избежать тысяч жертв в Казахстане — экс-советник Назарбаева.
«Если бы войска ОДКБ сейчас не прибыли, мы, конечно, могли бы справиться сами, но у нас 2 миллиона 724 тысячи квадратных километров, пока бы мы собрали, подтянули бы армию, на это бы недели две ушло… Тысячи жертв были бы», — сказал Ертысбаев в эфире YouTube-канала.
В ходе массовых беспорядков в Казахстане от рук злоумышленников погибли 16 силовиков, ещё более 1,6 тыс. сотрудников силовых структур получили ранения разной степени тяжести.
Читайте подробнее: В Казахстане число погибших силовиков возросло до 16 человек
Задержанные пытались пересечь границу Казахстана на автотранспорте и пешком, у них при досмотре были обнаружени огнестрельное оружие, крупные суммы денег и похищенные ценности.
Об этом: В Казахстане задержаны около 300 нелегалов, пытавшихся пересечь границу
Предварительная сумма ущерба бизнесу — 92,3 млрд тенге (215 млн долларов). Из них 90,7 млрд тенге (211 млн долларов) — ущерб МСБ в Алма-Ате, сообщили в Нацпалате предпринимателей. Всего пострадал 1181 субъект бизнеса в 10 регионах Казахстана.
Начало авиасообщения между Сочи и Казахстаном откладывается. В 20-х числах декабря международный аэропорт Сочи объявил об открытии новых направлений в крупные города Республики: Алма-Ату и Нур-Султан. Планировалось, что рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind, и предусматривалось, что стартует авиасообщение 15 января.
Однако сейчас, в связи с последними событиями в Казахстане, полеты временно отменены.
Биткоин продолжает лихорадить на фоне событий в Казахстане. За неделю курс этой криптовалюты упал более чем на 8%. В Казахстане сосредоточено около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоина. Именно в Казахстан устремились китайские майнеры после запрета криптовалют в КНР.
Их привлекла низкая стоимость электроэнергии в стране.
В двух казахстанских городах преступники пытались захватить СИЗО. «6 и 7 января в городах Тараз и Талдыкорган были предприняты неоднократные попытки вооруженного нападения и захвата следственных изоляторов, где содержатся особо опасные преступники», — сообщил глава МВД Тургумбаев.
Полиции удалось отбить атаки.
Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности Токаеву, заявил пресс-секретарь Елбасы.
«Так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — заявил Айдос Укибай.
Елбасы и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ, страну и будущее нации. И в эти трудные для всех нас дни они вновь продемонстрировали монолитность государственной власти».
Международный аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, деятельность воздушной гавани возобновится после стабилизации ситуации в казахстанском городе. Об этом 9 января сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.
Читайте подробнее: Аэропорт Алма-Аты возобновит работу после стабилизации ситуации в городе
В Казахстане на 9 января 2022 года открыты все дороги республиканского значения. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.
«Дороги республиканского значения (в Казахстане) открыты», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: В Казахстане открыты дороги республиканского значения
Контртеррористическая операция в Алма-Ате перешла на новый уровень. Как военные отличают «своих» от преступников — для того чтобы случайно не принять коллег за бандитов, одетых в военную форму, курсанты используют отличительные знаки, сообщил «Хабар 24».
Подразделения дежурят на всех 13 блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из города. У выезжающих проверяют авто и документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб.
Власти Казахстана должны соблюдать права человека при подавлении протестов в стране. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя заявление президента республики Касым-Жомарта Токаева о намерении властей уничтожать тех, кто не сложит оружие.
«Данный приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет следить за нарушениями прав человека. США призывают правительственные силы проявлять сдержанность при восстановлении стабильности», — сказала она.
На фоне беспорядков в Казахстане четыре местных миллиардера потеряли в совокупности $3 млрд, сообщает Forbes. Среди обедневших — дочь и зять бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Так, по подсчетам Forbes, состояние председателя совета директоров местной платежной и финтех-компании Kaspi Bank Вячеслава Кима уменьшилось на $1,4 млрд — с $5,7 млрд до $4,2 млрд, после того как акции Kaspi Bank обвалились на 30% всего за два дня — с $188 4 января до $87 6 января.
Почти столько же лишился генеральный директор Kaspi Bank Михаил Ломтадзе — живущий в республике уроженец Грузии. Его капитал сократился с $5,2 млрд до $3,8 млрд.
Цитата канала «Экономика».
Укибай подчеркнул, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад, защищая свою страну и свой народ. Информация, распространённая СМИ и в соцсетях относительно экс-президента, названа пресс-секретарём лживой и провокационной.
Об этом: Назарбаев сам принял решение о передаче поста председателя Совбеза Токаеву
Один из задержанных в Алма-Ате рассказал, что он прилетел из Киргизии. Некие люди предложили ему участвовать в митинге за 200 долларов: оплатили перелет, разместили.
Вместе с ним были люди из Узбекистана и Таджикистана.
В соцсетях и мессенджерах рассылают фейковое сообщение о захвате военной биолаборатории близ Алма-Аты. В рассылке говорится, что возле объекта работают специалисты в костюмах химзащиты, следовательно, могла произойти утечка опасных патогенов, сообщает @stopfake_kz.
«Это неправда. Объект находится под охраной», — заявили в минздраве.
Центральную рефератную лабораторию рядом с Алма-Атой построили в 2017 году. Ее основной функцией является диагностика. Там изучают вспышки особо опасных инфекций, обучают врачей и хранят опасные патогены.
На настоящий момент ситуацию удалось стабилизировать во всех регионах Казахстана, где происходили массовые беспорядки.
Читайте также: Власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации на всей территории страны
К выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов в Казахстане уже приступили российские миротворцы. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.
Читайте также: Российские миротворцы приступили к охране ключевых объектов в Казахстане
Жителей Нур-Султана просят оставаться дома и следить за детьми. Столица под полным контролем, но проводится оперативная работа, заявил комендант города. Полицейские ходят по квартирам и дворам. О сомнительных лицах просят сообщать в полицию.
Информация о якобы захвате неизвестными в костюмах химзащиты биолаборатории в Алма-Ате является ложной.
Подробности в материале: Минздрав Казахстана опроверг информацию о захвате военной биолаборатории
45 полицейских получили травмы во время беспорядков в Чимкенте. Двое с тяжелыми ранениями сейчас в палате спецнаблюдения, сообщили в полиции Чимкента.
Сейчас стражи порядка работают в усиленном режиме. Также задействованы солдаты Нацгвардии и минобороны, сотрудники ДЧС. Им также помогают около тысячи жителей мегаполиса.
«Красный» уровень террористической угрозы введен в Жамбылской области Казахстана.
5135 человек задержаны к данному моменту по всему Казахстану. Почти 350 полицейских автомобилей уничтожено в ходе беспорядков. Преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих и совершали противоправные действия.
В Жамбылской области изъято 14 автоматов Калашникова, снайперская винтовка, пистолеты, патроны и гранаты, предназначенные для террористических атак и массовых беспорядков на территории Тараза. (МВД РК).
Полиция перешла к поквартирной «зачистке» Алма-Аты. «С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». При этом ведется подворовой и поквартирный обход», — заявил комендант города Ержан Саденов.
Токаев провел очередное заседание оперативного штаба 9 января 2022 года. С докладами выступили генеральный прокурор, новый председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел.
Токаев заявил, что силовики примут все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.
Токаев поручил создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий от беспорядков в отдельных регионах.
Необходимо оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов в Алма-Ате и других регионах.
В Казахстане за участие в беспорядках задержано 5,8 тысячи человек, среди них много иностранцев. Возбуждено 125 уголовных дел.
Российский актер Илья Глинников найден. Он цел и невредим. Об этом корреспонденту «Sputnik Казахстан» сообщили в департаменте по ЧС Алма-Аты. Все эти дни он находился в лагере в горах Алма-Аты. Сегодня утром, 9 января, актера вместе с другими туристами доставили на Медео, оттуда в аэропорт. В скором времени актер вернется домой.
Объединенному миротворческому контингенту государств — участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов.
Цитата sputnikKZ.
Сумма ущерба в ходе беспорядков в Казахстане возросла до 212 миллионов долларов — Нацпалата предпринимателей.
Главные вопросы с заседания оперштаба под председательством Токаева:
Цитата sputnikKZ.
Создать правительственную комиссию для ликвидации последствий беспорядков в Казахстане поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе главы государства.
«Главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: В Казахстане создадут комиссию для ликвидации последствий беспорядков
Полиция Алма-Аты осматривает здания на наличие прячущихся террористов, передает корреспондент Sputnik Казахстан. За минувшую ночь в Алма-Ате задержано чуть менее 100 участников террористических атак и мародеров. Изъято 118 единиц оружия и более одной тысячи боеприпасов к нему.
Места, где террористы вели бой, уже зачищены. В Алма-Ате погибло трое полицейских, 160 человек ранены. На площади Республики сейчас тихо, стральбы нет. Полиция продолжает осматривать здания города на наличие укрывшихся в них террористов. За минувшие сутки в службу спасения поступило более 1300 звонков, половина из них требовала немедленного реагирования. Сейчас обстановка в городе относительно нормализовалась.
Ряд стратегических объектов в Казахстане охраняет миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 января сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.
Подробности в материале: Миротворцам ОДКБ передан под охрану в Казахстане ряд объектов
Пресс-секретарь президента Берик Уали сделал заявление. Сообщение было распространено пресс-службой Акорды.
«В связи с разного рода интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства считаю необходимым заявить следующее: Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета безопасности.
И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя. Все свои обращения к соотечественникам он по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов».
РФ фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана, которые в итоге негативно повлияли на порядок в этой республике — замглавы МИД РФ Рябков в интервью «Интерфаксу».
Власти Казахстана опубликовали видео изъятого оружия у протестующих. На кадрах запечатлены автоматы и бутылки с зажигательной смесью.
Министерство иностранных дел Испании рекомендует своим гражданам, находящимся в казахстанском городе Алма-Ата, ограничить свои передвижения и не посещать людные места. Об этом сообщает агентство EFE.
При этом, согласно имеющимся данным у министерства, в районе, пострадавшем от протестов, вспыхнувших в начале 2022 года из-за роста цен на газ и приведших к жестоким беспорядкам в нескольких городах Казахстана, нет граждан Испании.
Подробности в материале: Испания рекомендует своим гражданам в Казахстане оставаться дома
Власти Казахстана показали видео с якобы купленным участником протестов из Киргизии. Оказалось, что это известный джазовый музыкант.
В ролике мужчина рассказывает, что прилетел в страну для участия в митинге. По его словам, неизвестные якобы предложили ему за это 200 долларов, оплатили перелёт и разместили в квартире в Алма-Ате.
Но всё оказалось гораздо интереснее. Выяснилось, что это известный киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который часто выступает в Алма-Ате. Родственники Викрама рассказали, что не могут до него дозвониться. Они утверждают, что мужчину насильно удерживают и пытают, и просят помощи и огласки.
Цитата канала «Лента дня».
МИД Киргизии выясняет обстоятельства задержания своего гражданина в Казахстане. Власти республики призвали своих граждан, находящихся в Казахстане, не поддаваться на провокации и соблюдать законы страны, в которой они находятся.
Контртеррористическая операция в Казахстане перешла к новому этапу. В Алма-Ате военных разместили на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков.
Распоряжение подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Отмечается, что всех подозреваемых задерживают.
Цитата канала «Говорит Москва».
За время беспорядков правоохранителями Казахстана было задержано свыше 5,8 тыс. человек, в числе которых много граждан других стран. Об этом 9 января сообщили журналистам в пресс-службе президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам заседания оперативного штаба.
Об этом: В Казахстане из-за беспорядков задержали свыше 5,8 тыс. человек
Несколько ТРЦ — «Мечта», «Порт Актау» — заработали в Актау, передает корреспондент «Sputnik Казахстан».
При этом в них работают не только супермаркеты, но и магазины одежды и промтоваров. В магазинах можно расплачиваться картой, правда, интернет пока работает со сбоями.
На площади Ынтымак в Актау, где еще на днях стояли митингующие, сегодня гуляют дети и их родители. Площадь охраняют лишь трое военных, спецтехники нет. Накануне, 8 января, в городе заработал общественный транспорт.
168 человек задержаны за время беспорядков в Атырауской области. В регионе сформирована народная дружина.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, доложили Токаеву на заседании оперативного штаба.
«Во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
В Алма-Атинской области задержали вооруженную банду из 20 человек. Как сообщает @sputnikKZ, изъято 40 единиц оружия (автоматы, пистолеты, винтовки и обрезы) и 500 патронов разного калибра. Ранее сообщалось, что боевики отступили из Алма-Аты в Алма-Атинскую область.
Два района Алма-Аты за ночь 8 января очищены от бандитов, задержано 850 человек. Обстановка в городе «относительно стабильная», сообщил замглавы мегаполиса Ержан Бабакумаров.
Ночью не было крупных попыток нападений на здания, зачистка продолжается. От бандитов освобождены район ТД «Карсити», территории Ауэзовского и Наурызбайского районов. Задержано 850 участников террористических атак, мародерства и других преступлений.
Одним из задержанных за участие в беспорядках в Казахстане оказался известный джазовый музыкант из Киргизии Викрам Рузахунов. Об этом 9 января сообщает телеграмм-канал Baza.
Об этом: Джазового музыканта из Киргизии приняли в Казахстане за погромщика
Четырехлетняя девочка погибла в Алма-Ате во время обстрелов — детский омбудсмен. Трагедия случилась 7 января на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева.
Девочка и ее 15-летняя сестра находились в авто, которое попало под обстрел. Младшая сестра погибла на месте, старшая получила пулевое ранение. Ее прооперировали, сейчас девочка находится в реанимации, заявила Аружан Саин.
Днем 7 января огнестрельное ранение получила 8-летняя девочка. Всего в Казахстане подтверждена гибель двух детей. Трое пострадали.
Президент Казахстана поручил создать комиссию для ликвидации последствий беспорядков. Касым-Жомарт Токаев также распорядился оперативно приступить к восстановительным работам.
Кроме того, выплаты адресной соцпомощи для 432 тысяч человек будут продлены ещё на квартал из-за введённого чрезвычайного положения.
Цитата канала «Говорит Москва».
В Кызылорде задержали 27 террористов. Всего в регионе задержано 225 человек. Заведено 50 уголовных дел. Зарегистрировано 9 фактов нарушения режима ЧП.
Несмотря на продолжающуюся антитеррористическую операцию, регион возвращается к нормальной жизни.
Решение о передаче поста председателя Совета безопасности Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву было принято бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым самостоятельно. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, его комментарий распространил ряд СМИ республики.
Об этом: Назарбаев добровольно решил передать пост председателя Совбеза Токаеву
Миротворческий контингент из России в составе сил ОДКБ проводит тренировки на аэродроме «Алматы», в рамках которых отрабатывает предотвращение внештатных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«На аэродроме «Алматы» подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций», — говорится в сообщении пресс-службы.
Читайте подробнее: Российские миротворцы начали отработку внештатных ситуаций в Казахстане
Алма-Ата. В администрации крупнейшего рынка «Алтын орда» агентству «Sputnik Казахстан» рассказали, что ситуация на сегодня стабилизировалась, продуктовые склады работают в штатном режиме, товары подвозятся, все продукты питания имеются в наличии.
В достатке также плодоовощная продукция. Однако на рынке очень мало покупателей, почти никого нет, сетуют продавцы.
В Алма-Ате продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны вооруженных погромщиков. Из Казахстана попытались скрыться 300 иностранцев с оружием.
В ходе проведения специальной операции в Кызылорде задержано 27 боевиков. Общее количество задержанных в регионе достигло 225 человек.
МВД РК.
Пятого января на площади Усть-Каменогорска собралась толпа людей. Это был не мирный митинг. Провокаторы, работающие в толпе, подстрекали к атаке на силовиков и захвату областного акимата, избиению людей и поджогам зданий.
К вечеру на площади Усть-Каменогорска собрались 3 000 человек, среди которых были и вооруженные бандиты. В Семее собралось более 2500 человек — они прорвались в здание акимата и разгромили кабинеты. Нападений на мирных жителей удалось избежать.
6 января с 13.00 акимат Семея был освобожден, большинство террористов задержаны.
Цитата sputnikKZ.
Потери Вооруженных сил Казахстана в перестрелках с боевиками: погибли двое военнослужащих, ранены 163 человека. МВД Казахстана ранее сообщало о 16 погибших полицейских
Это был не мирный митинг: цитата из видео «Атаки на акиматы Усть-Каменогорска и Семея».
Предложенный Токаевым онлайн-саммит лидеров ОДКБ по ситуации в Казахстане состоится 10 января.
Заявление пресс-секретаря Назарбаева о том, что экс-президент Казахстана сам принял решение о передаче поста председателя Совета безопасности действующему казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Многие люди не верят, что всё было именно так на самом деле. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.
«Клан Назабаева при первом же поводе и расковырял старые раны социального недовольства, спровоцировл и организовал бунты и волнения, чтобы вызывать хаос и показать Токаеву, что без елбасы Назарбаева тот сам ничего не может, а потому властью нужно делиться.
Но, скорее всего, при этом Назарбаев переоценил свою способность утихомиривать волны национального гнева, и хаос вышел из-под контроля. Казахи — древняя воинственная нация азиатов, и у них всё не так, как у мирных славян-белорусов, которых Лукашенко бабачит как только хочет…»
Подробности в материале: Назарбаев добровольно передал пост Токаеву. Сеть: «Жизнь или кошелек?»
На 10 января предварительно намечен онлайн-саммит глав стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором будет обсуждаться ситуация в Казахстане. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который является действующим председателем организации.
Подробности в материале: Предложенный Токаевым онлайн-саммит глав стран ОДКБ пройдет 10 января
Песков подтвердил, что онлайн-саммит ОДКБ с участием Путина запланирован на 10 января.
В Алма-Ате задержаны 852 участника террористических атак, мародерств и других преступлений. Изъято 18 единиц огнестрельного оружия, 1390 боеприпасов.
Ситуация в городе стабилизировалась. Военные передали контроль над площадью Республики войскам МВД РК.
Спецподразделения МВД приступили к зачистке площади от террористических элементов — проверяются ближайшие дома, чердаки и подвалы, где могут укрываться бандиты, сообщает комендатура Алма-Аты.
В Чимкенте задержано около 400 участников беспорядков, половина из которых прибыли из других регионов, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на городской оперштаб. 45 полицейских получили различные травмы, двое правоохранителей с тяжелыми ранениями поступили в реанимацию.
Возбуждено 155 административных и 55 уголовных дел. Комендант города Ералы Жумаханбетов заявил, что в настоящее время ситуация в Чимкенте стабильная.
Телеграм-канал «Снег» поговорил с жителями Алма-Аты, пережившими волнения:
«Митинги изначально были мирными, когда еще у нас интернет был. Тогда выступали люди спокойно, просто просили снизить цены. А потом к ним подключились люди, подвыпившие и радикально настроенные. Мирные митингующие попросили их уйти, им не нужна была бойня и насилие. А потом и вовсе на площадь приехали два фургона «молодчиков» с арматурами, и все началось…
Приказ президента «стрелять на поражение» очень пугает. Могут ведь и невинные люди попасть случайно, каких только ситуаций не бывает. Опять же — издержки революции, все под одну гребенку идут».
В Таразе за прошедшую ночь задержали еще 14 человек, четверо из них участвовали в поджоге областного акимата. Изъяли 2 автомата Калашникова и патроны. Спецоперация в регионе продолжается. Ликвидированы около 10 преступников, задержали 153 человека.
В больницу поступило больше 280 пострадавших, из них 38 госпитализированы, сообщает госканал «Хабар 24». В целом ситуация в регионе стабилизируется, жителей призывают строго соблюдать комендантский час.
Дмитрий Рогозин сообщил, что его друг, певец Ильяс Аутов из Алма-Аты, уже несколько дней не выходит на связь.
«Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке», — написал глава Роскосмоса в Twitter.
Лидер рок-группы Motor-Roller из Алма-Аты Ильяс Аутов уже несколько дней не выходит на связь. Об этом в своём телеграм-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Вот уже несколько дней нет связи с моим алма-атинским другом Ильясом Аутовым. Надеюсь, что у него и его родных всё в порядке», — написал Рогозин.
Подробности в материале: Рогозин заявил о пропаже рок-музыканта Ильяса Аутова из Алма-Аты
Силовики Казахстана опровергают информацию про музыканта из Кыргызстана — Викрама Рузахунова. Они уверяют, что задержанного зовут Закир Убуров.
Однако мы связались с сестрой и матерью музыканта. Обе утверждают, что это Викрам Рузахунов. Он вылетел в Казахстан 2 января — на фото Рузахунов с матерью в городе Манас перед вылетом. Лучший друг Викрама (на видео) — тоже заявил, что задержанный именно музыкант.
Сейчас мать Рузахунова находится в МИДе Кыргызстана и пишет заявление.
Цитата канала BAZA.
Отключение интернета обошлось экономике Казахстана в 189 миллионов долларов — Netblocks.
У посольства Казахстана в Бишкеке начался митинг в поддержку задержанного музыканта, которого казахстанские силовики выдали за «террориста».
К посольству Казахстана в Бишкеке пришло около 20 человек, сообщает 24.kg. Они требуют от властей вернуть пианиста домой.
МВД Киргизии прокомментировало задержание джазового музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане. По словам ведомства, 2 января артист приехал в Алма-Ату на концерт. Киргизия направила ноту Казахстану в связи с задержанием её гражданина.
Также в Бишкеке начался митинг у посольства Казахстана в знак протеста против задержания Рузахунова.
Общественный транспорт Алма-Аты частично возобновит работу в понедельник, 10 января. На основных магистральных улицах города будут запущены 11 маршрутов или 300 автобусов.
Автобусы будут курсировать с интервалом в 20−30 минут.
У посольства Казахстана в Кыргызстане проходит митинг в поддержку музыканта. Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев: «Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны ответственно заявляю, он не мог быть привлечен как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте».
Цитата Talish_vestnik.
Президент РФ Владимир Путин 10 января примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«На сессии будет обсужден вопрос «О ситуации в Республике Казахстан и мерах по ее нормализации», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: Путин примет участие во внеочередной сессии Совбеза ОДКБ
В ходе беспорядков в Казахстане пострадали более тысячи объектов бизнеса в десяти регионах — Нацпалата. Предварительная сумма ущерба — 92,3 млрд тенге ($215 млн).
В Екатеринбурге проходит митинг против введения QR-кодов и неожиданно — в поддержку Казахстана. Жители Екатеринбурга традиционно собрались на народных сход против введения QR-кодов. Однако на этот раз на акции также раздают буклеты в поддержку казахстанского народа.
«Мы, жители Екатеринбурга, солидарны с многонациональным народом Казахстана в отношении их ненависти к преступной клике Назарбаева, узурпировавшей власть, захватившей и использующей в своих интересах территорию страны, занимающейся грабежом собственного народа», — написано на карточках.
Казахстанцев просят не препятствовать проверке документов и авто. Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие просят не приближаться к местам повышенной охраны без особой необходимости.
Цитата sputnikKZ.
Заслуженная певица Киргизии Юлия Руцкая в разговоре с RT назвала задержание в Казахстане джазового музыканта Викрама Рузахунова абсурдом.
По её мнению, Викрама заставили признаться в участии в беспорядках за деньги: «За полчаса-час работы на сцене он мог заработать эти $200. Ложь, что он был безработным: Викрам был очень востребованным пианистом».
«Он очень интеллигентный, воспитанный человек, который никогда себе не позволял ни хамства, ни наглости», — добавила певица.
Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что ни один террорист не переходил в Казахстан через киргизскую территорию.
«Ни один террорист не перешел в Казахстан через территорию Киргизии. В Киргизии нет террористов, если они окажутся, будут приняты меры в соответствии с нашим законодательством», — сказал Ташиев.
Более 20 тысяч граждан Казахстана обратились за психологической помощью после беспорядков. Данные приводит местное ТВ.
Звонки поступали на горячую линию. Отмечается, что нехватка информации вызывает у граждан большую тревогу, обостряются панические атаки. В контактный центр население также обращается, чтобы найти родственников и сообщить о правонарушениях.
Омбудсмен сообщила о гибели уже трех детей в ходе беспорядков в Казахстане.
Более 2,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью за время беспорядков в Казахстане, сообщили местные телеканалы.
С целью завладения оружием были осуществелены многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия и зажигательных смесей на департаменты полиции Алма-Атинской, Жамбылской и Кызылординской областей и города Шымкент. В Алматы атака шла на ДП и 3 районных подразделения.
Были атакованы войсковые части и блокпосты МВД с целью завладеть оружием и боевой техникой.
Министр внутренних дел РК.
В ходе беспорядков на территории страны повреждено или уничтожено 346 единиц транспорта силовых структур республики.
МВД РК.
В Екатеринбурге 9 января прошёл очередной пикет против «цифрового концлагеря». Его участники также выражали солидарность с народом Казахстана.
Об этом: В Екатеринбурге прошёл пикет против QR-кодов и в поддержку Казахстана
Общее количество погибших в ходе массовых беспорядков в Казахстане выросло до 164. Об этом 9 января сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные минздрава республики.
Читайте также: В Казахстане в ходе беспорядков погибли свыше 160 человек
Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию в Казахстане с лидерами стран ОДКБ в ходе онлайн-конференции 10 января. Такую дату назвал ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении (является действующим председателем ОДКБ).
Читайте также: Названа дата конференции ОДКБ по Казахстану
До полной стабилизации обстановки останутся в Казахстане миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 9 января сообщил на брифинге генерал-полковник Андрей Сердюков, являющийся главой контингента миротворцев ОДКБ в республике.
Читайте подробнее: Миротворцы ОДКБ пробудут в Казахстане до стабилизации обстановки — Сердюков
В МИД РФ назвали число граждан РФ, которые пожелали вернуться из Казахстана вывозными рейсами. Ведомство зарегистрировало 1600 человек, желающих вылететь из страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читайте также: МИД РФ зарегистрировал 1600 желающих выехать из Казахстана
Власти Казахстана временно приостановили работу обменных пунктов банков. Об этом 9 января говорится в сообщении Центробанка республики.
Читайте также: В Казахстане приостановили работу обменных пунктов банков
В беспорядках в Казахстане теоретически могли принимать участие граждане Киргизии, заявил 9 января президент этой республики Садыр Жапаров.
Подробности в материале: Жапаров допустил участие граждан Киргизии в беспорядках в Казахстане
Работа обменных пунктов банков в Казахстане временно приостанавливается из соображений безопасности. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Об этом: Нацбанк Казахстана временно приостановил работу обменных пунктов банков
Министерство иностранных дел Киргизии призвало власти Казахстана освободить задержанного киргизского музыканта Викрама Рузахунова. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе МИД республики.
Об этом: В Бишкеке призвали Казахстан освободить джазового музыканта из Киргизии
Отдельные граждане Киргизии могли принимать участие в беспорядках в Казахстане. Такую возможность не исключил киргизский президент Садыр Жапаров, он написал об этом 9 января на своей странице в соцсети Facebook.
Об этом: Президент Киргизии допустил участие сограждан в беспорядках в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января проведет кадровые перестановки, заявил 9 января пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.
И.о. акима (мэра) Алма-Аты (Казахстан) Бакытжан Сагинтаев заявил, что во время беспорядков неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находились он и его коллеги, передает orda.kz.
Читайте подробнее: И.о. мэра Алма-Аты попал под обстрел во время беспорядков
Команду конькобежцев из Челябинской области вывезли из Казахстана бортом Минобороны РФ. Об этом пишут СМИ.
Читайте также: Команду челябинских конькобежцев эвакуировали из Казахстана
Первые три самолета военно-транспортной авиации России эвакуировали граждан РФ из Казахстана. Сегодня, 9 января, они вылетели из Алма-Аты в подмосковный аэропорт «Чкаловский».
Читайте подробнее: Из Казахстана на военных самолетах начали эвакуировать граждан России
США просят у Казахстана разъяснений по поводу решения обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Читайте также: США потребовали у Казахстана объяснить обращение за помощью к ОДКБ
В мэрии Алма-Аты (Казахстан) подтвердили, что и.о. мэра Бакытжан Сагинтаев попал под обстрел во время беспорядков, его пытались убить.
Подробности в материале: И.о. мэра Алма-Аты попал под обстрел, его пытались убить
Военно-транспортные самолеты Министерства обороны России сегодня, 9 января, взяли на борт из казахстанской Алма-Аты 1422 человека, пожелавших вернуться на Родину. Об этом говорится в телеграм-канале Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Читайте также: Минобороны России эвакуировало из Казахстана более 1,4 тыс. человек
В Нур-Султане (Казахстан) задержали более 160 иностранцев для проверки законности их пребывания в стране. Об этом 9 января сообщает Sputnik Казахстан.
Читайте подробнее: В Нур-Султане задержали более 160 иностранцев
Беспорядки в Казахстане могли быть использованы определенной властной группировкой для совершения государственного переворота, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в эфире телеканала СТ24.
Читайте также: Глава МИД Чехии связал беспорядки в Казахстане с попыткой госпереворота
Соединенные Штаты осуждают приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение по тем, кто не сложит оружие. Об этом 9 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Подробности в материале: Блинкен осудил приказ Токаева стрелять по террористам на поражение
Представители России не планируют затрагивать ситуацию в Казахстане на предстоящих переговорах с США. Об этом 9 января заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Силы ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) были задействованы по просьбе законных властей (Казахстана)… — заявил Рябков. — Соответствующие решения принимались в соответствии с процедурами ОДКБ. Мандат миротворческих сил… понятен».
Подробности в материале: Рябков: РФ не планирует обсуждать с США ситуацию в Казахстане
В столице Казахстана Нур-Султане 161 иностранного гражданина доставили в полицию для проверки законности их нахождения в городе.
Читайте подробнее: В Нур-Султане в полицию доставили более 160 иностранных граждан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителей главы Комитета национальной безопасности республики Марата Осипова и Даулета Ергожина. Соответствующие указы обнародовала пресс-служба главы государства.
Читайте подробнее: Токаев уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Казахстана
116 граждан Украины, которые не могут вылететь из Казахстана в Киев, в настоящее время находятся в Алма-Ате. Об этом 9 января сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на странице в соцсети Facebook.
Об этом: Более 100 граждан Украины не могут вылететь из Алма-Аты
Заявление пресс-секретаря первого президента Казахстана Айдоса Укибая о том, что глава государства Нурсултан Назарбаев призывает всех жителей республики сплотиться вокруг действующего президента Касым-Жомарта Токаева, чтобы преодолеть кризис и обеспечить целостность страны, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 января в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Кто настоящий елбасы?» — Назарбаев: сплачивайтесь вокруг Токаева
Решение бывшего руководителя азиатского банка «Банк Туран Алем» Мухтара Аблязова, которого признали виновным в хищении $7,5 млрд, обратиться к США и европейским странам с призывом ввести санкции в отношении Казахстана вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 января в социальной сети Facebook.
Читайте подробнее: Сеть: «Аналог Тихановской?» — банкир просит у США санкций против Казахстана
16 военнослужащих и полицейских, которые погибли во время беспорядков в Казахстане, наградил посмертно президент страны Касым-Жомарт Токаев. Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.
Об этом: Президент Казахстана посмертно наградил 16 полицейских и военных
Улицы казахстанского города Алма-Ата начали усиленно патрулировать военные. Об этом 9 января сообщил корреспондент ТАСС.
По данным журналиста, по два-три грузовика с военными встречаются на всех улицах города.
Читайте также: Усиленное патрулирование улиц Алма-Аты начали военные
Решение депутата Госдумы от «Единой России» Олега Матвейчева удалить из своего аккаунта в социальной сети Facebook скандальный пост о призывах к насилию в отношении желавших ухода Нурсултана Назарбаева в Казахстане спровоцировало споры в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 9 января в социальной сети «ВКонтакте».
Подробности в материале: Сеть: «Такие вещи писать нельзя!» — депутат извинился за пост о Казахстане
Из Казахстана в Киргизию эвакуированы еще 14 человек, в том числе женщины и дети. Об этом 9 января сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Киргизии.
«9 января 2022 года специально организованным транспортом возвращено на родину 14 граждан Киргизской Республики», — заявил представитель пресс-службы.
Читайте также: В Киргизии сообщили об эвакуации 14 граждан страны из Казахстана
Власти Турции, которые намерены оказать всемерную поддержку Казахстану, выступают за скорейшее достижение стабильности и мира в этой стране. Об этом 9 января заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи на тему «Эпоха тихих революций» с представителями действующей Партии справедливости и развития в Анталье.
Читайте подробнее: Глава МИД Турции о событиях в Казахстане: «Следим за происходящим»
Глава МИД Чехии Ян Липавский отметил высокую оперативность российских миротворцев, оказавшихся в Казахстане «по первому мановению руки».
Об этом: В Чехии оценили оперативность прибытия российских миротворцев в Казахстан
Два самолета Министерства обороны РФ доставили из Казахстана в Москву еще 200 граждан России. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Об этом: Минобороны РФ эвакуировало из Казахстана ещё 200 российских граждан
Заявление МИД Казахстана было сделано с целью борьбы с искажениями информации рядом зарубежных СМИ.
Читайте также: В Казахстане среди нападавших были люди с боевым опытом в горячих точках
Результаты расследования причин массовых беспорядков будут представлены мировому сообществу.
Об этом: В Казахстане проведут расследование причин массовых беспорядков
Арестован житель Якутии Евгений Данилов, который поджог ковёр возле республиканского дома правительства и снял это на видео. Таким образом мужчина решил выразить солидарность с жителями Казахстана, где проходили массовые протесты, сообщило ИА SakhaDay.
Подробности в материале: Якутянин устроил беспорядки в знак солидарности с жителями Казахстана
Казахстан оказался под ударом радикалов и джихадистов, придерживающихся человеконенавистнической идеологии, целью которых было свержение конституционного строя в стране.
Читайте также: Посол РФ в США рассказал о роли радикалов в беспорядках в Казахстане
Директору музея удалось убедить мародёров отказаться от замысла ограбить музей в Алма-Ате.
Об этом: В Алма-Ате мародёры пытались забрать из музея копья и мечи древних воинов
У задержанных изъяты оружие, боеприпасы, религиозная литература и ряд других доказательств.
Читайте подробнее: В Алма-Ате нейтрализованы две экстремистские ячейки
По подозрению в участии в массовых беспорядках в Чимкенте задержаны 2716 граждан. К административной ответственности были привлечены 177 человек.
Подробности в материале: В Чимкенте за участие в беспорядках задержаны более 2,7 тыс. человек
Госсекретарь Казахстана заявил, что, по всей вероятности, власти республики столкнулись с гибридной террористической атакой на страну, конечной целью которой была общая дестабилизация и осуществление возможного государственного переворота.
Читайте также: Госсекретарь Казахстана рассказал о целях устроивших беспорядки террористов
Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан для стабилизации обстановки в стране после массовых беспорядков взбесил страны Запада, проявляющие большой интерес к республике и инвестирующие в ее экономику. Такое мнение 10 января высказал советник бывшего казахского президента Нурсултана Назарбаева — Ермухамет Ертысбаев.
Читайте также: Эксперт: ввод в Казахстан миротворческих сил ОДКБ «взбесил Запад»
В Казахстане сохранятся риск повторения террористических атак, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.
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Всего на территории Казахстана было задержано 7939 человек в связи с массовыми беспорядками.
Подробности в материале: В Казахстане задержали около восьми тысяч человек в связи с беспорядками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву выразил надежду на скорейшее установление спокойствия в этой стране и заявил, что готов всячески способствовать стабилизации ситуации.
Подробности в материале: Лукашенко заверил Токаева в помощи по стабилизации ситуации в Казахстане