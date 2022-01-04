Дортмунд, Германия, 4 января 2022, 18:17 — REGNUM 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд намерен покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно. Решение о своем будущем Холанд примет до 31 января. Об этом сообщило издание Marca.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
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Также сообщается, что норвежский нападающий выбирает между каталонской «Барселоной» и мадридским «Реалом».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в шестнадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячам и четырьмя результативными передачами.

Холанд выступает за «Боруссию» с 1 января 2020 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. За последние два года трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, возросла до 150 миллионов евро.