Алма-Ата, Казахстан, , 18:16 — REGNUM В Алма-Ате сотрудники полиции начали задержания протестующих, сообщает 4 января корреспондент ИА REGNUM.

Задержание Keith Allison

Протестующие собрались на одной из автозаправочных станций города, потребовав установить цену на газ по цене 50 тенге (8,45 рубля), как в Мангистауской области.

Напомним, в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 руб.) за литр, что вызвало многочисленные протесты.

Ранее сегодня, 4 января, вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, возглавляющий спецкомиссию, на встрече протестующими в Актау Мангистауской области пообещал снизить цены на сжиженный газ для автомобилей до 50 тенге (около 8,5 руб) за литр.

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