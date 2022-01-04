Ханты-Мансийск, , 18:12 — REGNUM В Югре 3 января обнаружили 74 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Они выявлены в 12 муниципалитетах, главным образом — в Сургуте и Нефтеюганске. Пневмонию диагностировали у восьми граждан, а ОРВИ — у 66.

Всего в регионе подтвердили уже 96 363 случая заражения. Вылечились 90 182 человека, а скончались от COVID-19 уже 2017.

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