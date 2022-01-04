Стокгольм, 4 января, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия заразились коронавирусом. Результаты тестов на COVID-19 монархов оказались положительными, сообщили 4 января в пресс-службе королевского дворца в Стокгольме.

Frankie Fouganthin Королева Сильвия и король Карл XVI Густав по пути к замковой церкви. Швеция

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Уточняется, что король и его супруга привиты тремя дозами вакцины, и переносят заболевание в легкой форме.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета IIне стала праздновать Рождество в Сандрингемском дворце с дочерью принцессой Анной из-за ее супруга, у которого диагностировали COVID-19.