Париж, , 18:10 — REGNUM По итогам 2021 года французский журнал L’Equipe опубликовал символическую сборную лучших игроков прошедшего календарного года. В сборную не вошли нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Лионель Месси Кирилл Венедиктов

Состав символической сборной:

Голкипер: Эдуар Менди («Челси»)

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»).

Лионель Месси покинул каталонскую «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года на правах свободного агента. По итогам 2021 года Месси стал обладателем 7-го «Золотого мяча» от издания France Football.