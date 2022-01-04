Салехард, , 18:06 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО 3 января зафиксировали 13 заразившихся коронавирусом. Эти данные 4 января приводит окружной оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе выявили уже 62 191 случай заражения. 205 пациентов госпитализированы.

57 663 гражданина выздоровели. А от COVID-19 скончались уже 958 пациентов.