Тверь, 4 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Суд в Тверской области отказал экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, говорится в картотеке Бежецкого межрайонного суда.

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Отмечается, что требование о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания поступило в ноябре 2021 года. Решение суда вынесено 29 декабря.

«Результат рассмотрения: отказано», — говорится на сайте суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей, признав виновным в мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств. Сыктывкарский суд рассматривает еще одно дело экс-чиновника — его обвиняют в махинациях с земельными участками. Вину свою Гайзер не признал.

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