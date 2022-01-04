Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM 4 января издание Metaratings сообщило, что английский футбольный клуб «Ньюкасл» на данный момент не обращался в «Зенит» на предмет трансфера 27-летнего форварда сборной Ирана Сердара Азмуна.

Азмун Сердар Андрей Пронин © ИА REGNUM

Также сообщается, что «Зенит» готов рассмотреть предложение «Ньюкасла» лишь в том случае, если предложение «сорок» перебьет предложение французского «Лиона», также претендующего на Азмуна.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун намерен доиграть текущий сезон до конца. Летом футболист примет решение о своем будущем.

На счету Сердара Азмуна десять забитых мячей и две результативные передачи в 21-м матче во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Лига Чемпионов УЕФА, Суперкубок России).