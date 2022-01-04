Ставрополь, , 17:59 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ЧП на одном из заводов в городе Зеленокумске. Из-за разгерметизации емкости с кипятком погибли двое рабочих, еще один получил серьезные травмы, сообщил 4 января губернатор края Владимир Владимиров.

МЧС в действии Алексей Колчин ИА REGNUM

Инцидент произошел днем 4 января на предприятии по выпуску силикатного кирпича во время производственного процесса. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются причины ЧП.

«Сегодня днем в Зеленокумске на коммерческом предприятии по выпуску силикатного кирпича произошла нештатная ситуация. Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода. Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь», — написал глава Ставрополь на своей странице в соцсети Instagram.

По данным Владимирова, угрозы жизни населения нет, также нет проблем для функционирования коммунальных служб города.