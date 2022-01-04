Варшава, , 17:52 — REGNUM Польша построит капитальное заграждение на границе с Белоруссией, заявил 4 января заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Сегодня (4 января) Пограничная стража (Польши) подписала договоры. Три крупных договора о строительстве заграждения (на границе с Белоруссией)», — сказал Воински на брифинге.

По словам заместителя главного коменданта Пограничной стражи Польши Виолеты Гожковской, длина заграждения составит 186 км. Строительные работы будут одновременно вестись на четырех участках.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

В начале сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.

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